Crean día para apoyar a empresas locales

Promover la compra de artículos producidos por manos locales es uno de los objetivos más grandes que enfrentan las economías regionales de todo el país en la víspera de la Navidad.

Para ello ha sido creado el Día de Comprar en El Paso –‘Buy El Paso Day’– que será el sábado 4 de diciembre, pero la campaña se lleva a cabo durante toda la semana previa.

‘Buy El Paso Day’ es la oportunidad para apoyar a sus pequeñas empresas locales favoritas y descubrir nuevos comercios locales, todo mientras los compradores retribuyen y se divierten.

Poco menos de 100 ubicaciones en todo el Condado de El Paso están abriendo sus puertas para los compradores de Buy El Paso Day. Una variedad de negocios de toda la ciudad y el condado entregarán calcomanías a los primeros cincuenta compradores de Buy El Paso Day en su tienda.

“Teniendo en cuenta las dificultades que nuestra comunidad ha enfrentado durante los últimos dos años, Buy El Paso Day es una celebración de unos a otros y un apoyo a los miembros de nuestra comunidad”, dijo Marybeth Stevens, presidenta de Better Business Bureau Paso del Norte. “El año pasado, durante el apogeo de la pandemia, los habitantes de El Paso salieron a apoyar a las empresas locales como nunca antes; hagámoslo de nuevo este año!”.

Desde el domingo 28 de noviembre hasta el sábado 4 de diciembre, Buy El Paso Day alentará a los consumidores a comprar en las pequeñas empresas locales. Esté atento a las piñatas en tiendas selectas, que contienen un código QR para participar en un sorteo. Las piñatas Buy El Paso Day se colocarán en diferentes lugares cada día, alentando a las personas a visitar las tiendas de toda la ciudad y el condado en busca de regalos geniales y premios de rifas.

Los miembros de la comunidad que participen deben seguir a Buy El Paso en las redes sociales para ver pistas sobre la ubicación de las piñatas para ese día. La lista de ubicaciones de las piñatas para cada día se actualizará diariamente en BuyEP.org. Una vez que se encuentra una piñata, el comprador debe escanear el código QR y tomar una foto de la piñata, etiquetando Buy El Paso, para participar en la rifa y tener la oportunidad de ganar el tercer lugar, el segundo lugar o el gran premio. Buy El Paso anunciará a los ganadores de la rifa en sus páginas de redes sociales.

Cada día, las piñatas se colocarán en nuevas ubicaciones, ¡con nuevos premios disponibles! Por lo tanto, ¡asegúrese de participar todos los días para aumentar sus posibilidades de ganar! Los premios varían en valor y tamaño y servirán como recompensas para quienes elijan apoyar a sus negocios locales.

Iniciativa comercial

Buy El Paso es una iniciativa creada en septiembre de 2020 en asociación con la Ciudad de El Paso, el Condado de El Paso y Better Business Bureau de Paso del Norte para promover los negocios de EP y ayudar a mantener sus puertas abiertas. Buy El Paso presenta negocios locales en toda la ciudad y el condado y promueve negocios locales en su blog bimestral, “Buy El Paso Adventures”, y organiza obsequios, promociones y eventos mensuales para alentar a los consumidores a comprar localmente.

Sello de confianza

Durante más de 100 años, Better Business Bureau (BBB) ha estado ayudando a las personas a encontrar empresas, marcas y organizaciones benéficas en las que puedan confiar. En 2019, las personas acudieron a BBB más de 183 millones de veces para obtener perfiles de negocios de BBB en casi 5.8 millones de empresas e informes de beneficencia sobre 11 mil organizaciones benéficas, todos disponibles de forma gratuita en bbb.org. La International Association of Better Business Bureaus es la organización que agrupa a las BBB locales e independientes en los Estados Unidos, Canadá y México. BBB Paso del Norte fue fundada en 1954 y sirve a Texas en los condados de El Paso, Hudspeth, Culberson, Jeff Davis y Presidio y el estado de Chihuahua, México.