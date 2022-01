Crean beca para enfermeros por aniversario de TTUHSC

Los líderes de la comunidad paseña Bruce y Jackie Gulbas se asociaron con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso (TTUHSC) para crear una nueva dotación de becas para educar a más enfermeros para la zona fronteriza.

La Beca de Enfermería Bruce y Jackie Gulbas ayudará a los futuros estudiantes de la Escuela de Enfermería Hunt, anunció la familia Gulbas durante un almuerzo especial el día de ayer con estudiantes actuales de enfermería. El presidente de TTUHSC El Paso y decano de la Escuela de Medicina Foster, Richard Lange, M.D., M.B.A., y la decana de la Escuela de Enfermería Hunt, Stephanie L. Woods, Ph.D., R.N., también estuvieron presentes para dar la bienvenida a la familia Gulbas.

Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, la familia Gulbas se ha inspirado en los profesionales de la salud, especialmente en los enfermeros. Bruce y Jackie Gulbas han entregado comidas y golosinas a las clínicas de Texas Tech Physicians of El Paso y a los hospitales asociados de TTUHSC El Paso mientras las enfermeras, los médicos y el personal de primera línea trabajaron incansablemente para cuidar a los habitantes de El Paso. La dotación de becas es otra forma en que han compartido su gratitud para las generaciones venideras.

La creación de la dotación se produce cuando TTUHSC El Paso celebra el décimo aniversario de la Escuela de Enfermería Hunt y sus contribuciones a la educación superior y la atención médica en la región Paso del Norte y la lucha contra la escasez crítica de enfermeras en todo el Oeste de Texas. Hace sólo 10 años, el Condado de El Paso enfrentó una escasez de enfermeras del 40% en comparación con el promedio nacional. A día de hoy, y tras la apertura de la Escuela de Enfermería Hunt, el déficit se ha reducido al 20%.

“Los estudiantes de la Escuela de Enfermería Hunt son algunos de los más dedicados que jamás haya conocido. Están trabajando arduamente para graduarse y unirse a la fuerza laboral en los hospitales de nuestra región”, dijo Bruce Gulbas. “Estamos orgullosos de desempeñar un papel en su viaje para convertirse en los héroes de enfermería de confianza de nuestra comunidad del mañana y ayudar a abordar la escasez crítica de enfermeras”.

Apoyar a los estudiantes de enfermería es una misión personal de la familia Gulbas. Jackie Gulbas fue enfermera escolar y asistió a la Escuela de Enfermería de UTEP, anteriormente conocida como Escuela de Enfermería Hotel Dieu. Además de crear la dotación de becas, Jackie Gulbas forma parte del comité del décimo aniversario de la Escuela de Enfermería Hunt.

Bruce Gulbas es el CEO / propietario de National Restaurant Supply Co. y miembro del Consejo de Desarrollo del Presidente de TTUHSC El Paso. El Consejo se enfoca en conectar a los donantes con oportunidades filantrópicas para expandir la atención médica en la región Paso del Norte y preparar a futuros enfermeros, médicos, dentistas e investigadores.

Paloma Romero, de El Paso, es una de las estudiantes de la Escuela de Enfermería Hunt que se ha beneficiado de otras becas disponibles para ella y sus compañeros de clase. Creció en un hogar de bajos ingresos, pero gracias al arduo trabajo de sus padres, ambos trabajadores de la salud, ella y sus hermanos tuvieron la oportunidad de tener un futuro mejor. Romero decidió dedicarse a la enfermería para poder marcar una diferencia en la vida de los demás.

“A menudo, la carga financiera de la escuela impide que muchas personas obtengan un título. Las becas, como la creada por la familia Gulbas, son un alivio muy necesario para esta carga porque no sólo me permiten a mí, sino también a futuros estudiantes, seguir una carrera en enfermería”, dijo Romero. “La pandemia ha arrojado luz sobre cuán importantes son las enfermeras, no sólo para la comunidad de Borderland, sino para el mundo. Es una de las carreras más gratificantes, ya que las enfermeras no sólo curan a las personas médicamente, sino también emocionalmente”.

Hasta la fecha, la Escuela de Enfermería de Hunt ha graduado a más de mil estudiantes, y la mayoría de esos graduados se quedaron en la región. La escuela de enfermería actualmente tiene asociaciones con todos los hospitales de la comunidad de El Paso, lo que incluye oportunidades de rotación clínica y colocación laboral después de la graduación.

Actualmente, el 87% de los estudiantes de la Escuela de Enfermería Hunt son nativos de El Paso, lo que cumple la misión de TTUHSC El Paso de crear más oportunidades educativas para los residentes de la frontera.