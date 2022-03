Crean beca en honor el primer presidente de EPCC

El Paso Community College (EPCC) ha establecido un fondo de becas en honor al difunto Joe K. Foster, el primer presidente de la junta directiva de la institución.

El ex senador estatal de El Paso, Joe Christie, donó 25 mil dólares para el fondo, el primero que lleva el nombre de Foster.

Christie y Foster copresidieron el comité directivo que trabajó para establecer un distrito de colegios comunitarios en 1969 y asegurar el financiamiento estatal para la escuela, que abrió sus puertas en 1971.

EPCC espera premiar de dos a cuatro estudiantes anualmente con becas que van desde $500 a mil 500 dólares.

El Paso Matters habló con Christie, quien representó a El Paso en el Senado de Texas de 1967 a 1973, sobre este nuevo fondo de becas y los cambios en la educación superior. Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad.

El Paso Matters:¿Por qué quiso crear un fondo de becas en memoria de Joe Foster?

—Christie: “Quería reconocer de manera significativa cuán importante y valioso fue Joe Foster en la creación de El Paso Community College. Fue absolutamente mi mano derecha desde el principio, y dedicó su corazón y alma a ver que El Paso Community College no sólo fuera una realidad, sino que reconociera el carácter único de la ciudad. Él fue él que insistió en que el primer presidente del Community College fuera hispano y fue él quien encontró a Alfredo de los Santos, el primer presidente hispano de cualquier colegio comunitario. Tenía una idea de lo que necesitaba El Paso”.

Usted fue una persona fundamental en la obtención de fondos para EPCC. ¿Qué te hizo querer apoyar la creación de un colegio comunitario para El Paso?

—Christie: “Se me ocurrió la idea después de un viaje a Corpus Christi con un cliente que buscaba abrir una fábrica y mudarse a Texas. Él y yo nos reunimos con los líderes empresariales, la cámara de comercio y la gente de allí. Pero lo que más me impresionó fue que el director del colegio comunitario nos dijo: ‘Díganos qué tipo de habilidades están buscando en un empleado y capacitaremos a las personas con esas habilidades para que las tengan y puedas contratarlos’. Mientras volaba de regreso a El Paso, piensé: ‘¿Por qué no tenemos algo como esto en El Paso?’ Y esa fue la génesis de toda la idea de El Paso Community College”.

¿Cuál es la importancia de la educación para usted?

—Christie: “La última vez que hablé en el 50 aniversario, alguien me dijo que EPCC acababa de inscribir a más de un millón de estudiantes. Por lo tanto, ha tocado la vida de al menos un millón de personas, alumnos que de otro modo no habrían tenido contacto con nuestra educación. No puedes creer lo orgulloso que estoy de lo que han hecho con esa institución a lo largo de los años. Ha sido increíble y el actual presidente William Serrata está haciendo un gran trabajo”.

¿Qué espera que logre la beca Joe K. Foster?

—Christie: “No puse condiciones sobre quién podría aprovechar la subención. Eso lo dejé totalmente en manos del comité que decide eso. Espero contribuir más en el futuro, pero sólo un cheque por unos pocos cientos de dólares podría marcar la gran diferencia entre que alguien pueda permanecer en la escuela o no. Espero que sea un ejemplo para que otros hagan lo mismo porque sólo unos pocos dólares es todo lo que una persona necesita para poder continuar su educación.

La educación superior ha cambiado desde la década de 1970. ¿Cuál cree que es el principal desafío al que se enfrentan ahora los colegios comunitarios?

—Christie: Creo que los colegios comunitarios están en auge. La Primera Dama (Jill Biden) es una gran admiradora de estas escuelas y cuentan con el apoyo de todo el espectro político. Así que creo que los colegios comunitarios están en muy buena forma. Lo que me preocupa son las universidades y los intentos de los políticos de sofocar las discusiones y las diferencias de opiniones. Incluso están hablando de prohibir la tenencia si las personas no se adhieren a un punto de vista particular”.

“La libertad de cátedra es lo que nos diferencia y veo que está siendo atacada desde muchos ángulos diferentes, principalmente desde la derecha, pero también desde la izquierda. Creo que sólo necesitamos libertad de expresión y dejar que prevalezca la fuerza de una idea”.

¿Qué pasos deben tomar los legisladores del estado de Texas para apoyar la educación superior?

—Christie: “Manténgase al margen excepto para conseguir financiación. Deberían acoger ideas divergentes, opiniones y diferencias activas de opinión (pero) dejar de tergiversar lo que se puede enseñar, especialmente sobre el racismo. Sólo necesitamos mantener un foro abierto en la universidad donde todas las ideas se escuchen al menos y confíen en que las personas serán lo suficientemente inteligentes como para decidir cuáles son los hechos y cuáles no”, finalizó.