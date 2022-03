Covid: llega a El Paso la subvariante BA.2

La subvariante BA.2 de Covid-19, que ha causado un aumento de casos en Europa y partes de Asia en las últimas semanas, ya se detectó en El Paso, dijeron funcionarios de Salud.

BA.2 representó un tercio de los casos nuevos en los Estados Unidos hasta el martes y pronto superará a la subvariante ómicron original como la variante dominante en los Estados Unidos, según el doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente Joe Biden.

La subvariante ómicron conocida como BA.1 se extendió por la zona fronteriza a principios de 2022, provocando un aumento en los casos locales, escasez de personal e interrupciones en la vida diaria. La BA.2 es otra subvariante de ómicron, que difiere en su secuencia genética de la BA.1, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera preocupante.

No es el momento de declarar la victoria contra Covid-19, dijo Fauci durante una entrevista el domingo en ABC This Week mientras discutía la subvariante BA.2.

“Este virus nos ha engañado antes, y realmente debemos estar preparados para la posibilidad de que podamos tener otra variante y no queremos que nos tomen por sorpresa”, dijo.

La Autoridad de Salud del Condado y la Ciudad de El Paso, el doctor Héctor Ocaranza, confirmó que la subvariante BA.2 ya se ha detectado en El Paso, pero la medida en que afectará a la región o causará un nuevo aumento en los casos es incierta.

El Paso ha visto una disminución constante en los casos de Covid-19 en las últimas semanas, y actualmente se encuentra en la calificación más baja para la tarjeta de puntuación comunitaria de Covid-19 con menos de 15 casos por cada 100 mil personas por día.

El Paso Matters habló con Ocaranza y la experta local en enfermedades infecciosas Wendy Walker para averiguar qué sabemos y qué podemos esperar de la última cepa de coronavirus.

Lo que sabemos sobre BA.2

Aunque todavía se desconoce mucho sobre la subvariante BA.2, los expertos dicen que es aproximadamente un 50 por ciento más transmisible que la versión BA.1 de ómicron que provocó un aumento en el número de casos en los últimos meses.

Walker, investigador de enfermedades infecciosas y profesor asistente en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech en El Paso, dijo que aunque la subvariante BA.2 es más transmisible, la evidencia no sugiere que sea más virulenta.

“Lo bueno es que la evidencia preliminar para ambos (BA.1 y BA.2) indica que no causan una enfermedad más grave en una persona infectada”, dijo. “Aunque los virus se han vuelto capaces de evadir los anticuerpos inducidos por la vacuna, la vacuna sigue siendo muy eficaz para prevenir infecciones graves”.

Ocaranza explicó que, en general, BA.2 tiene muchas similitudes con el ómicron original.

“La variante ómicron tiene alrededor de 30 mutaciones, particularmente en la proteína de punta, y BA.2 tiene algunas otras mutaciones”, dijo. “Pero (BA.2) comparte muchas de las similitudes genéticas del omicrón, y es por eso que lo llaman una subvariante”.

Dijo que la mayor fuente de preocupación con BA.2 es su capacidad para infectar a un gran número de personas.

Es poco probable que se vuelva a infectar con la subvariante BA.2 poco después de haber sido infectado con la subvariante BA.1 de ómicron, según un estudio de investigación preliminar de febrero. Eso significa que aquellos que recibieron ómicron en los últimos meses pueden tener alguna protección adicional contra la nueva subvariante.

Walker dijo que si bien los estudios preliminares pueden ser útiles para comprender las dinámicas emergentes, deben tomarse “con un grano de sal” porque no son revisados por pares.

“Normalmente (la información) no pasa de los científicos al público hasta que ha sido revisada por pares y otros científicos la han analizado… y entonces podemos tener mucha confianza en esos hallazgos”, dijo. “Pero, por supuesto, hoy en día con Covid, necesitamos la información antes, por lo que la gente mira los estudios preliminares”.

Lo que le espera a El Paso

Ocaranza expresó su optimismo por las perspectivas de El Paso dadas las altas tasas de vacunación local y el efecto protector causado por la gran cantidad de personas infectadas recientemente con la subvariante ómicron original.

Dijo que no anticipa un aumento masivo en los casos causados por BA.2 en El Paso, “con suerte, déjame tocar madera aquí”.

“Todavía vamos a ver algunos, pero no será un gran aumento de casos muy agudo”, dijo Ocaranza.

Walker estuvo de acuerdo con Ocaranza y anticipó que un aumento potencial de BA.2 se verá atenuado por la baja probabilidad de reinfección dentro de un corto período de tiempo por haber sido infectado con el ómicron original.

“Por supuesto, nadie puede predecir el futuro, pero podría ser que el aumento no sea tan malo porque tuvimos muchas personas infectadas por BA.1, el ómicron original”, dijo.

Pero a más largo plazo, dijo que los habitantes de El Paso deben estar preparados para nuevas variantes y más aumentos repentinos de casos de Covid-19, donde es posible la reinfección.

“Creo que podemos continuar anticipando aumentos repentinos de Covid, tanto a nivel nacional como en nuestra área; este virus no parece desaparecer”, dijo.

Ocaranza advirtió contra el uso del término “inmunidad colectiva”, dada la tendencia de Covid-19 a mutar y cambiar, y el potencial de reinfección entre aquellos que ya dieron positivo en el pasado.

“Inicialmente necesitábamos tener un objetivo establecido, y el virus no había mutado, no había cambiado”, dijo. “Entonces, a medida que el virus continúa cambiando y mutando, no podemos lograr la inmunidad colectiva. Y es por eso que ya no usamos ese término”.

Tanto él como Walker alentaron a los habitantes de El Paso a esperar que el Covid-19 no desaparezca por completo. Walker lo comparó con la gripe, para la cual los estadounidenses reciben vacunas anuales, y dijo que la esperanza es que el Covid-19 se vuelva más leve a medida que muta.

“Siempre existirá el riesgo, el riesgo no será completamente cero”, dijo Ocaranza. Alentó a la aplicación de las vacunas como la mejor herramienta para combatir enfermedades graves de Covid-19.

El futuro de las vacunas

Con la nueva subvariante dominante, los fabricantes de vacunas Pfizer y BioNTech han solicitado autorización de emergencia para una segunda dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años. Moderna ha pedido a la Administración de Drogas y Alimentos que autorice una segunda vacuna de refuerzo para todos los adultos. Pero con los fondos de alivio del coronavirus estancados en el Congreso, el futuro de los suministros adicionales de vacunas en Estados Unidos está en duda.

La representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso, dijo que las pruebas y las vacunas constantes se encuentran entre las mejores herramientas para la protección contra el Covid-19.

“Sigo comprometida a trabajar con mis colegas en el Congreso para invertir lo más rápido posible en proporcionar más fondos para las pruebas que nos mantienen seguros y asegurarnos de que tengamos fondos suficientes para poner fin a la pandemia”, escribió en un correo electrónico a El Paso Importa.

Ocaranza se negó a comentar sobre cómo la financiación estancada del Congreso para el coronavirus puede afectar la disponibilidad de pruebas y vacunas en El Paso, pero alentó a los habitantes de El Paso a vacunarse ahora si aún no lo han hecho, y a utilizar los sitios de prueba gratuitos de la Ciudad.

“Aproveche las pruebas, aproveche la vacunación mientras esté ampliamente disponible”, dijo. “Si ven que no tienen la demanda para todo eso, entonces desaparecerá. ¿Por qué lo tendrías disponible si la gente no viene?”

Walker dijo que no le sorprendería si se recomienda una cuarta dosis de la vacuna en el futuro, y también espera que se recomiende un refuerzo para niños de cinco años en adelante.

“Los virus evolucionan, ese es el estado normal de las cosas”, dijo.

“Creo que continuaremos viendo la evolución de este virus, la evolución de nuevas variantes y aumentos repentinos adicionales. Lo mejor que pueden hacer las personas ponerse las vacunas, aunque no son tan eficaces para prevenir la transmisión de BA.2 como lo fueron con la cepa original del coronavirus, siguen siendo extremadamente eficaces para prevenir enfermedades graves u hospitalizaciones”.