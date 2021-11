Corte Suprema, inclinada a impugnar ley anti-aborto

Washington— La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema el lunes parecían dispuestos a permitir que los proveedores de servicios de aborto impugnaran una ley única de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de seis semanas de embarazo y permite la aplicación de denuncias por parte de ciudadanos privados.

Los tres jueces liberales de la Corte ya han dicho que creen que la ley es inconstitucional y que debería detenerse hasta que los tribunales federales puedan examinarla más de cerca. El tribunal, en una votación de 5 a 4, rechazó esa opción antes de que la ley entrara en vigor el 1 de septiembre.

Pero en la audiencia de tres horas del lunes, los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, parte de esa mayoría de cinco jueces, cuestionaron repetida y deliberadamente los argumentos de Texas y parecían más influidos por las afirmaciones de los impugnadores de que la ley bloqueaba indebidamente la revisión judicial necesaria cuando los derechos constitucionales están en juego.

“Hay una laguna que ha sido explotada aquí, o utilizada aquí”, dijo Kavanaugh al solicitador general de Texas, Judd Stone, y sugirió que sería mejor cerrarla en lugar de permitir que Texas la emplee.

Barrett parecía preocupada porque la ley de Texas se redactó para evitar la revisión judicial federal, pero también sería difícil para los impugnantes obtener alivio en la Corte estatal, donde Texas dijo que la constitucionalidad de la ley debería ser impugnada.

El tribunal podría pronunciarse más rápidamente de lo habitual sobre lo que es, en esencia, una cuestión de procedimiento. La pregunta ante la Corte Suprema no requiere que decida la constitucionalidad de la ley de Texas ni plantee preguntas, por ahora, sobre si la Corte debería revisar su jurisprudencia sobre el aborto.

Los jueces están considerando dos casos: uno presentado por proveedores de servicios de aborto y el otro por la administración Biden. En su interrogatorio, los jueces parecían más interesados en decidir el desafío presentado por las clínicas, en lugar de enfrentar los problemas planteados por el Gobierno federal que demanda a uno de los estados.

La falta de revisión judicial fue fundamental para los argumentos tanto de los proveedores de servicios de aborto como de la procuradora general de Biden, Elizabeth Prelogar.

“Al promulgar el Proyecto de Ley 8 del Senado, la Legislatura de Texas no sólo prohibió deliberadamente el ejercicio de un derecho constitucional reconocido por este tribunal, sino que hizo todo lo posible para evadir la protección judicial efectiva de ese derecho en un tribunal federal o estatal”, dijo Marc Hearron, el abogado del Centro de Derechos Reproductivos en representación de Whole Woman’s Health.

Prelogar, quien fue confirmada por el Senado el viernes, dijo que ningún derecho constitucional o precedente de la Corte Suprema es seguro si la Corte se pone del lado de Texas.

“La SB 8 es un ataque descarado contra las ramas coordinadas del Gobierno federal”, dijo a la Corte. “Es un ataque a la autoridad de esta Corte decir cuál es la ley y hacer que se respete esa sentencia en los 50 estados... Estados Unidos puede demandar para proteger la supremacía de la ley federal contra este ataque”.

Stone dijo que los jueces de Texas están dispuestos y obligados a declarar inconstitucional la ley si los proveedores de servicios de aborto pueden probar que lo es.

La ley “no es un problema nuevo para el que esta Corte deba inventar una solución novedosa”, dijo. “Incluso si lo fuera, y no lo es, tal solicitud debe dirigirse al Congreso” y no a la Corte Suprema.

Los estados liderados por republicanos y activistas conservadores han pedido a la Corte que use el caso del próximo mes sobre la prohibición de abortos de Mississippi después de 15 semanas de embarazo para revocar Roe vs. Wade de 1973 y Planned Parenthood vs. Casey de 1992. Prohíben las prohibiciones de los abortos previos a la viabilidad, generalmente antes de las 22 a 24 semanas. Esos argumentos están programados para el 1 de diciembre.

Los casos que el tribunal escuchó el lunes plantean cuestiones de procedimiento legal complicadas precisamente porque la SB 8 tenía la intención de evitar la revisión de la Corte federal. Su efecto es prohibir los abortos antes de que muchas sepan que están embarazadas.

Pero su estructura de aplicación fue diseñada para evitar que los jueces federales lo detuvieran antes de que entrara en vigencia, el destino de otras leyes estatales que prohíben el aborto antes de lo que permite el precedente de la Corte Suprema.

En los casos Estados Unidos vs. Texas y Whole Woman’s Health vs. Jackson, los jueces consideraron la ley que prohíbe los abortos después de que se observe actividad cardiaca en el embrión. No hay excepción para la violación o el incesto, y no se puede demandar a la paciente que ha sufrido un aborto.

La ley es aplicada por ciudadanos privados en lugar del Gobierno estatal. Cualquier individuo puede demandar a cualquiera que ayude o sea cómplice de un aborto prohibido. Las demandas exitosas resultarían en una adjudicación de al menos 10 mil dólares a la persona que presentó la queja.

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se mostraron claramente en desacuerdo con la opinión de Stone de que la ley no era nueva.