Correrá 23 millas por víctimas de masacre

Un total de 23 millas son las que Luis Martínez Chávez planea recorrer entre Ciudad Juárez y El Paso en honor a las 23 víctimas mortales del tiroteo en Walmart del 3 de agosto de hace un año.

“Cuando ocurrió lo de Walmart, yo iba manejando enfrente de la tienda, pero no sabía lo que pasaba, hasta que llegué y empecé a ver las noticias, fue muy duro, muy feo”, dijo.

El fronterizo, de 49 años, recorrerá el bordo en Ciudad Juárez iniciando en las inmediaciones del puente internacional Zaragoza, para llegar al de Las Américas y continuar en el lado de El Paso.

“Tengo planeado tomar Delta, luego la McRae, para terminar en La Gran Candela de Walmart, como a las 10 de la mañana”, dijo Martínez, quien espera iniciar su trayecto desde las 6 de la mañana del próximo domingo 2 de agosto con la finalidad de conmemorar el primer aniversario del ataque que dejó 23 personas muertas y otra veintena más de heridos.

Este es el segundo año en el que Martínez realiza el recorrido. El año pasado, a pocos días del atentado, el fronterizo partió con el mismo rumbo para finalizar con 22 millas recorridas, el número de bajas registradas con anterioridad a la muerte de Guillermo ‘Memo’ García, quien se convirtió en la víctima mortal número 23 el pasado mes de abril al sucumbir a las heridas que sufrió en el tiroteo.

Martínez comentó que inició a correr desde 2002, tras haber tenido una operación de columna que salió mal, donde se le dijo que podía quedar paralítico, pero para su fortuna no ocurrió, y por ello inició a correr por causas.

“Empecé a correr en carreras pedestres por meras causas benéficas, aunque me duele mi columna por la operación, no me importa y sigo, ya que sé que es para ayudar a las demás personas”, dijo.

Expresó que su inspiración para este recorrido en particular es la unión que se presentó en El Paso desde el ataque con el lema ‘El Paso Strong’. “Fue cuando empecé a ver en la ciudad que los negocios, los locales y las personas se unían con las víctimas, todos con El Paso Strong, entonces pensé en hacerlo binacional, uniendo aún más a ambas ciudades”, expresó Martínez.

“Imaginé algo similar en Juárez, como un apoyo a las familias, sobre todo cuando supe que una de las personas que perdió la vida corría en maratones y cada que llegaba a la meta abrazaba a su familia”, agregó.

El deportista detalló que el primer aniversario puede ser devastador para las familias afectadas, por lo que su recorrido cuenta con la intención de recordarles que la comunidad está con ellos apoyándolos y solidarizándose con su dolor.

“Yo sé que las familias llevan un dolor que es inevitable, pero quiero que no vuelvan a vivir ese trauma y que se sientan apoyados”, manifestó.

Martínez insta a las personas que gusten acompañarlo en el recorrido de 23 millas a realizarlo con todas las medidas de prevención por la pandemia del Covid-19 y por lo menos con 10 metros de distancia entre cada participante.

Para más información, puede ingresar a: https://www.facebook.com/TeRetoASerExtraordinario/