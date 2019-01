Corren los Trump a sus empleados indocumentados

Ossing, Nueva York— Habían pasado años como parte del personal del club de golf de Donald Trump, ganando premios como el de ‘Empleado del Mes’ y recibiendo cartas de recomendación brillantes.

A algunos se les confió lo suficiente como para guardar las llaves de la casa de fin de semana de Eric Trump. Tenían la experiencia suficiente para saber que, cuando Donald Trump pedía alitas de pollo, debían servirle dos órdenes en un plato.

Pero el 18 de enero, aproximadamente una docena de empleados del Trump National Golf Club en el Condado de Westchester, Nueva York, fueron convocados, uno por uno, para hablar con un ejecutivo de recursos humanos del corporativo Trump.

Durante las reuniones, fueron despedidos porque son inmigrantes indocumentados, de acuerdo con entrevistas con los trabajadores y su abogado. Los despedidos son originarios de Latinoamérica.

Los despidos muestran que el negocio de Trump dependía de indocumentados, incluso cuando el presidente exigía un muro fronterizo.

La demanda de Trump por fondos para el muro fronterizo llevó al cierre del Gobierno, que terminó el viernes después de casi 35 días.

Los despidos repentinos –que anteriormente no se habían denunciado– ocurren tras las revelaciones del año pasado sobre trabajadores indocumentados en un club Trump en Nueva Jersey, donde los empleados fueron corridos posteriormente.

En el Condado de Westchester, a los trabajadores se les dijo que la compañía de Trump acababa de auditar sus documentos de inmigración, los mismos que habían presentado años antes, y que habían descubierto que eran falsos.

“Desafortunadamente, esto significa que el club debe terminar su relación laboral con usted hoy”, dijo el ejecutivo de Trump, según una grabación que un trabajador hizo de su despido.

“Comencé a llorar”, dijo Gabriel Sedano, un ex trabajador de mantenimiento originario de México que estaba entre los despedidos. Trabajó en el club desde 2005. “Les dije que debían considerarnos. Trabajé casi 15 años para ellos en este club y le di lo mejor de mí a este trabajo”.

“Nunca había hecho nada malo, sólo trabajar y trabajar”, agregó. “Dijeron que no tenían ningún comentario que hacer”.

Consecuencia de reportaje

Los despidos masivos en el club de golf de Nueva York, que según los trabajadores eliminaron a cerca de la mitad del personal de invierno, son posteriores a una nota en The New York Times el año pasado que mostraba a un trabajador indocumentado en otro club Trump en Bedminster, Nueva Jersey. Tras la publicación, la compañía de Trump despidió a trabajadores indocumentados en el Club Bedminster, según señalaron ex trabajadores.

El presidente Trump aún es propietario de sus negocios, que incluyen 16 campos de golf y 11 hoteles en todo el mundo. Ha dado el control de la operación diaria a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Eric Trump dijo: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para identificar a cualquier empleado que haya entregado documentos falsos y fraudulentos para obtener empleo de manera ilegal. Donde quiera que sea identificada, cualquier persona será despedida de inmediato”.

Agregó que es una de las razones por las que “mi padre está luchando tan duro por la reforma migratoria. El sistema está roto”.

Eric Trump no respondió a preguntas específicas sobre cuántos trabajadores indocumentados habían sido despedidos en otras propiedades de Trump y si la compañía había realizado, en el pasado, auditorías similares del papeleo de inmigración de sus empleados. Tampoco respondió si los ejecutivos habían sabido previamente que empleaban a trabajadores indocumentados.

Este club de golf de Trump no aparece en la lista de participantes del Gobierno en el sistema E-Verify, que permite a los empleadores confirmar que sus empleados están en el país legalmente. Eric Trump no respondió una pregunta sobre si el club se uniría al sistema.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.

Los despidos resaltan una fuerte tensión entre la postura pública de Trump sobre la inmigración y la conducta privada de los negocios de Trump.

En público, Trump ha argumentado que los inmigrantes indocumentados han dañado a los trabajadores estadounidenses al reducir los salarios. Eso fue parte de la razón por la que Trump exigió un muro fronterizo y contempló declarar una emergencia nacional para obtenerlo.

Pero en el Condado de Westchester, Trump parece haberse beneficiado de la misma dinámica que denuncia. Sus trabajadores indocumentados dijeron que proporcionaron a Trump mano de obra barata. A cambio, consiguieron un trabajo estable y pocas preguntas.

“No dijeron absolutamente nada. Nunca dijeron: ‘Su número de Seguridad Social es malo’ o ‘Algo está mal'”, dijo Margarita Cruz, una empleada doméstica de México que fue despedida después de ocho años en el club. “Nada. Nada. Hasta ahora”.

Compraron tarjetas

Los trabajadores eran en su mayoría de México; algunos de otros países. La mayoría dijo que cruzaron la frontera Sur de Estados Unidos a pie y luego compraron documentos falsos de inmigración. Muchos adquirieron los suyos en Queens, Nueva York.

Dijeron que los jefes de la Organización Trump no parecían examinar estos documentos detenidamente cuando fueron contratados.

El ecuatoriano Edmundo Morocho, un trabajador de mantenimiento, dijo que fue contratado alrededor del año 2000 con una ‘tarjeta verde’ y una tarjeta de Seguridad Social que dijo que compró en Queens por unos 50 dólares. La ‘tarjeta verde’ que mostró a The Washington Post dice que expiró en 2002, pero pasó una década antes de que el club le dijera que necesitaba reemplazarla, dijo.

Morocho compró una nueva tarjeta, dijo. Tenía una fecha de nacimiento diferente a la primera, pero dijo que el club Trump no planteó preguntas. El Post vio ambas tarjetas. No estaba claro si fueron falsificadas o robadas.

“El contador tomó copias y dijo: ‘Está bien, está bien'”, recordó Morocho. “No dijo nada más”. Eric Trump no respondió una pregunta sobre el proceso del club para revisar los documentos de inmigración de los empleados.

Otro empleado, Jesús Lira, un chef de banquetes de México, dijo que, en dos ocasiones en 2008, una contadora del club rechazó sus documentos falsos y le pidió que obtuviera otros mejores.

“Ella dijo: ‘No puedo aceptar esto, vuelva y dígales que hagan un mejor trabajo'”, recordó Lira. Dijo que regresó a Queens por tercera vez y encontró documentos que el club aceptó. Eric Trump no respondió a una pregunta sobre lo dicho por Lira.

The Post habló con dos ex gerentes del club sobre las cuentas de los empleados. Un ex gerente, quien habló bajo condición de anonimato para hablar sobre las prácticas internas del club, dijo que el club confiaba en su departamento de contabilidad para examinar los documentos de inmigración y que el departamento rechazó a alrededor del 20 por ciento de los solicitantes debido a preguntas de inmigración.