Corren en Ascárate para vencer la enfermedad

A paso lento pero seguro, más de mil 500 personas, entre niños, mujeres, hombres y adultos mayores participaron en la primera caminata de cinco kilómetros, celebrada en los corredores del parque Ascárate, para abrir el mes de la lucha contra el cáncer de mama. El evento fue organizado por la agrupación ‘Stand con Estela Casas’.

Bajo un clima templado y agradable los participantes rindieron homenaje a personas fallecidas a causa de esta enfermedad, mientras que sobrevivientes celebraban la vida en compañía de sus familias.

PUBLICIDAD

“Le doy gracias a Dios de haber vencido la enfermedad después de haber sufrido durante más de cinco años”, dijo la señora María, quien fue diagnosticada de cáncer de mama en mayo del 2018.

Vistiendo la camiseta oficial del evento y mostrando el listón rosa, símbolo del cáncer de seno, María recorrió la pista al lado de su esposo y cuatro hijos, quienes durante su afección estuvieron siempre a su lado. Hoy no fue la excepción.

“Supongo que hay más de 2,000 personas aquí, mostrando su apoyo a las mujeres que están luchando ahora contra el cáncer de mama, o de cualquier tipo de cáncer. También están presentes por quienes han muerto por esa causa.

Estoy muy feliz”, dijo Estela Casas, quien es una sobreviviente a esa enfermedad.

En medio de la algarabía de los asistentes, muchos mostraron su entusiasmo por haber podido salir adelante y ahora contar sus testimonios.

“Nadie lucha solo siempre hay una mano amiga, ya sea de la familia sobre todo, de los amigos y a veces de desconocidos que se solidarizan con tu dolor”, manifestó Patricia, quien como María, también sobrevivió a la enfermedad.

“Realmente necesitas un pueblo que venga y te anime y te ayude a superar algo como esto. Es un testimonio de nuestra comunidad hoy, y están aquí caminando y recordando a los que fallecieron y a los que están luchando”, recalcó Casas, ex presentadora de noticias de la televisión Canal 7, final de la cadena nacional ABC.

“Por una parte estoy celebrando la vida de todos los que han logrado vencer este padecimiento mortal incluyéndome a mí, porque creo que no todas las personas pueden contar con emoción y orgullo esta faena contra el cáncer, pero a la vez estoy triste al recordar con cariño a aquellas que no pudieron superarlo”, apuntó Virginia, madre de cinco hijos.

Atención y cuidado

Según un estudio de los CDC publicado en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad dos de cada tres personas con diagnóstico de cáncer sobreviven por 5 años o más dependiendo de los cuidados preventivos que implemente la persona para mantenerse saludable.

No consumir tabaco, llevar una dieta saludable, mantener un peso saludable, practicar actividad física, protegerse del sol, aplicarse vacunas, evitar comportamientos riesgosos y conseguir una buena atención médica regular, son entre otros los cuidados y hábitos que deben seguirse para no recaer.

“Es muy importante detectar a tiempo la enfermedad, ver si hay algo anormal para poder tratarse a tiempo”, dijo Tania Sánchez, gerente de la Clínica san Vicente, tras reconocer la labor de Estela Casas, que a decir de ella ha sido ejemplo para muchas mujeres.

Bertha Ostos, promotora de salud de Texas Tech, fue una de las personas de una de las agencias participantes que promovió exámenes de papanicolaou a mujeres de 21 a 65 años de edad que no contaban con seguro médico.

“Es prevención para cáncer cervicouterino, el cual no tiene síntomas o bien se presentan en una tercera etapa, cuando ya es demasiado tarde para actuar”, expresó la trabajadora social, tras enumerar los diferentes tipos de cáncer.

Indicó que muchas mujeres no se practican el examen por los tabúes que existen, pero también porque no cuentan con aseguranza, dinero, o porque les da pena o vergüenza, no cuentan con transportación y muchas veces también piensan que el idioma es un obstáculo y no es así, comentó.

Expresó que en esta ocasión están tratando a mujeres que tienen más de tres años o más que no se practican el examen por lo que invitó a que asistan a la clínica de Texas TEch, ubicada en 9849 Kenworthy, en el noreste de la ciudad o llamar al (915) 2479642 para abrir su expediente.

“Vine a apoyar a los organizadores y ayudar a Estela en esta cruzada tan loable para nuestra comunidad”, dijo a su vez Daniel Caballero, quien se sumó al equipo de voluntarios que atendieron la convocatoria.

Celebran la vida

Manifestó que durante el tiempo que sirvió en el acto tuvo la oportunidad de platicar con varias personas que se acercaron con él y en confianza le platicaron sus experiencias, algunas amargas otras buenas, como la de un paciente que cumplió 11 años de estar limpio de cáncer. “Fue un varón que me contó que está sano y el escucharlo me dio mucha alegría”.

Durante la jornada dijo ver con emoción cómo muchas mujeres valientes luchan contra la enfermedad… unas sin cabello, otras con pelucas, señal de que están en el proceso de la quimioterapia, caminaron y corrieron con gran energía y coraje. “Ver eso fue grandioso”.

Durante la travesía muchas personas también vistieron camisetas con las fotografías impresas de familiares que no ganaron la batalla, no obstante les rindieron tributo y admiración.

Shane Griffith, portavoz del laboratorio especializado Desert Image consideró que esta carrera resultó todo un éxito al ver la copiosa participación de la comunidad con más de mil registros.

“Todos los fondos se quedan aquí y van a beneficiar a cientos de personas que no cuentan con seguro médico y que ahora podrán obtener mastografías gratis o vales para obtener atractivos descuentos”, dijo.

En lo que llamó un evento de celebración de vida, en el que los participantes convivieron, bailaron, hicieron ejercicio y recibieron atención médica, Griffith afirmó que en este camino nadie lucha solo y por ello siempre hay asistencia tanto de familiares como de organizaciones no lucrativas.

“Información y educación para prevenir y vivir en modo sano son cosas muy importantes para detectar la enfermedad temprano. No hay una cura en esos momentos por lo que requerimos checar siempre nuestros cuerpos, mínimo cada año”.

Agregó que el cáncer afecta tanto a mujeres como a hombres por lo que en el caso de los varones deben practicarse el examen de próstata cada 12 meses. Es la vida de uno, indicó.

Aunque el cáncer de mama afecta tanto a mujeres como a hombres, cada año se conmemora el 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la sociedad, pero todo el mes fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ese mismo objetivo.

Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo y la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas por lo que la detección a tiempo es fundamental en la lucha.