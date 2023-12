Convocan republicanos a cuarta sesión especial

Austin— El presidente de la Cámara de Representantes Dade Phelan ha dicho a los miembros que la Cámara concluirá su trabajo para la cuarta sesión legislativa especial el martes, lo que podría significar que mueran un puñado de proyectos de ley inacabados que el vicegobernador Dan Patrick está presionando para que se aprueben.

La decisión significa que, a menos que la Cámara haga una maniobra de último minuto para aprobarlas, se acabará el tiempo en esta sesión para medidas que aumenten los fondos para la seguridad escolar, crear un nuevo programa de vales escolares y garantizar que los nuevos recortes de impuestos a la propiedad y los aumentos de las pensiones de los maestros no se retrasen por un desafío electoral.

El martes es el penúltimo día en que los legisladores pueden reunirse antes del plazo constitucional de 30 días para una sesión especial. En un memorando a los miembros el sábado, Phelan indicó que era el único día de la próxima semana en que se reunirían. Y la Cámara no ha dado indicios de que aceptaría alguno de los principales proyectos de ley pendientes, y en cambio notificó que considerará medidas de felicitación y conmemorativas.

Eso significa que un puñado de propuestas están en peligro. El más notable podría ser el Proyecto de Ley 6 del Senado , que propone ajustar el cronograma de un juicio después de que un ciudadano o grupo presente una demanda impugnando el resultado de una elección.

El viernes, el Senado se apresuró a redactar y luego aprobar ese proyecto de ley después de que se presentaran seis demandas en el Condado de Travis esta semana impugnando los resultados de las elecciones de noviembre. En esa elección, los votantes aprobaron enmiendas constitucionales que reducirían drásticamente los impuestos a la propiedad, darían un modesto aumento de las pensiones a los maestros jubilados e invertirían miles de millones de dólares en infraestructura hídrica, Internet de banda ancha, parques estatales y la red eléctrica.

Por ley, las impugnaciones de las elecciones de enmienda constitucional no pueden ir a juicio antes de un mes después de su presentación (a menos que lo solicite el contendiente) y no después de seis meses de su presentación. Se supone que muchas de las enmiendas aprobadas el mes pasado entrarán en vigor el 1 de enero, pero podrían retrasarse si los desafíos no se resuelven.

El proyecto de ley del Senado ajustaría esos plazos para que no se retrasara la implementación de las medidas.

Las disputas electorales, que se basaron en afirmaciones falsas sobre el equipo de votación, no están actualmente en la agenda del gobernador Greg Abbott para la sesión. El viernes, un asistente de Abbott dijo que consideraría hacerlo si ambas cámaras pueden llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley.

Mientras tanto, el Proyecto de Ley 5 del Senado se refiere a la seguridad escolar, que estaba en la convocatoria del gobernador. El proyecto de ley, aprobado por unanimidad en el Senado, asignaría $800 millones a medidas de seguridad escolar hasta 2025. El 16 de noviembre, la Cámara aprobó un proyecto de ley similar con aún más fondos, pero desde entonces se ha estancado en un comité del Senado.

Phelan criticó al Senado por no tomar ninguna medida sobre la legislación de seguridad escolar de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley de la Cámara es “mucho más sólido” que la versión del Senado en lo que respecta a abordar la seguridad escolar, dijo Phelan. Acusó a Patrick de promover el proyecto de ley del Senado como “un truco político fingido”.

“El Senado ha propuesto un proyecto de ley completamente nuevo cuando sólo quedan cinco días de sesión... para que Dan Patrick pueda recurrir a las redes sociales, pretendiendo preocuparse por financiar adecuadamente la seguridad escolar mientras culpa a otros por las ramificaciones de sus propias inacciones”, añadió Phelan.

Está previsto que el Senado se reúna el martes por la mañana y aún podría optar por aprobar el proyecto de ley de la Cámara.

Sin más acciones sobre los proyectos de ley de seguridad escolar de la Cámara o del Senado, la sesión concluiría sin abordar las quejas de los funcionarios de las escuelas públicas de que sus distritos no tienen suficiente dinero para cumplir con los mandatos de seguridad escolar aprobados por la Legislatura durante la sesión regular de este año.

El sábado, el vicegobernador Dan Patrick expresó su indignación porque la Cámara no se estaba moviendo lo suficientemente agresiva para aprobar la legislación, diciendo que era una “tontería” que la Cámara no tuviera suficiente tiempo.

“Dade Phelan puede volver a convocar a la Cámara en cualquier momento o, si es necesario, suspender las reglas de la Cámara para aprobar estos proyectos de ley el martes si así lo desea”, dijo Patrick.

Añadió: “La Cámara debería haber trabajado el viernes, como lo hicimos en el Senado”.

La Cámara permaneció tranquila durante la mayor parte del viernes. En ocasiones, algunos miembros deambulaban por la Cámara mientras el Senado estaba en sesión. Pero nunca todo el grupo se reunió para considerar la legislación.

Patrick, que ha estado enemistado con Phelan durante la mayor parte del año, instó a los votantes a llamar a la oficina del presidente este fin de semana o el lunes y “dejar un mensaje para aprobar estos importantes proyectos de ley”.

La decisión de la Cámara también podría ser la sentencia de muerte para la principal prioridad legislativa de Abbott, los vales escolares. Sin embargo, esto no es una sorpresa, ya que la Cámara votó el mes pasado para eliminar los vales de su enorme proyecto de ley de educación. Desde entonces, la Cámara no ha tomado más medidas sobre el tema.

Aunque los proyectos de ley de vales escolares se han aprobado habitualmente en el Senado, 21 republicanos de la Cámara votaron a favor de bloquear la medida, lo que indica que hay poco camino a seguir para un programa de vales escolares en la Cámara actual. Desde la votación, Abbott ha estado cumpliendo su promesa de lanzar impugnaciones primarias contra los republicanos contrarios a los cupones.