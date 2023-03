Convoca Trump a protestas ¡de nuevo!

Associated Press | Enfrenta ser acusado formalmente Associated Press | Mensaje publicado en redes sociales por el ex presidente

Washington— El ex presidente Donald Trump convocó a protestas el sábado en respuesta a lo que, según él, sería su arresto inminente en una investigación criminal en Manhattan, incluso cuando sus asesores dijeron que el equipo de Trump no tiene conocimiento específico sobre el momento de una acusación. En un texto enviado desde su club en Mar-a-Lago en Florida, Trump sorprendió a sus asesores al publicar un mensaje en mayúsculas en su plataforma Truth Social el sábado por la mañana que declaraba que "SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA. PROTESTA, RECUPERA NUESTRA NACIÓN!" Su lenguaje, junto con un discurso de recaudación de fondos enviado por su campaña presidencial de 2024, se hizo eco de la retórica que Trump usó antes del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores. Susan Necheles, una abogada de Trump, dijo que su comentario sobre el momento de su arresto se obtuvo de los informes de los medios el viernes sobre los funcionarios policiales locales y federales que esperaban reunirse a principios de la próxima semana para discutir la seguridad y la logística relacionada con la acusación esperada de Trump. “Dado que se trata de una acusación política, la Oficina del Fiscal de Distrito se ha involucrado en la práctica de filtrar todo a la prensa, en lugar de comunicarse con los abogados del presidente Trump como se haría en un caso normal”, dijo Necheles en un comunicado. Dos personas cercanas al ex presidente, que hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas, dijeron que no sabían exactamente cuándo o incluso si sería acusado. Dijeron que los asesores y abogados de su equipo habían advertido a Trump en los últimos días que una acusación podría llegar a principios de la próxima semana, incluida la posibilidad del martes, pero no sabían por qué destacó ese día en su publicación. Los asesores de Trump dijeron que todavía estaban discutiendo entre ellos, y con Trump, la logística de una acusación, incluso si el ex presidente tendría que viajar a Nueva York para comparecer ante el tribunal, si podría evitar que se divulgue su ficha policial o cualquier otro espectáculo público y si, de ser acusado, celebraría una conferencia de prensa para discutirlo. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no respondió a una solicitud de comentarios el sábado. Los funcionarios del Servicio Secreto fueron sorprendidos la mañana del sábado por la publicación de Trump que predecía un arresto el martes, según una persona con conocimiento de las discusiones a la que se le otorgó el anonimato para discutir planificación delicada. Durante las discusiones del viernes en preparación para la posible acusación de Trump en Nueva York, los líderes del Servicio Secreto esperaban que el equipo legal de Trump les notificara de inmediato si sus abogados se enteraban de alguna acusación planeada. Los funcionarios del Servicio Secreto también esperan que la Oficina del Fiscal de Distrito negocie los términos bajo los cuales Trump podría entregarse voluntariamente. Los abogados no han proporcionado tal notificación, según la persona familiarizada con la planificación del Servicio Secreto. La publicación de Trump recordó su llamado a fines de 2020 para que los partidarios fueran a Washington el 6 de enero para protestar por los resultados de las elecciones, instándolos a “estar allí, será salvaje”. El sábado, los usuarios de Truth Social publicaron comentarios como “se desatará el infierno” en respuesta a la posibilidad de la acusación de Trump. Mary McCord, directora de un centro de defensa de la democracia en la Facultad de Derecho de Georgetown, dijo que Trump está azuzando a los extremistas que podrían involucrarse en la violencia. “Trump conoce el impacto de convocatoria-respuesta de sus palabras en sus seguidores más fervientes. Su llamado a 'recuperar nuestra nación', como su último llamado para que 'luchen como el infierno' el 6 de enero, no es sólo la solicitud, sino el permiso para que actúen, violentamente si es necesario”, agregó McCord. “La protesta está protegida y valorada en Estados Unidos, pero la violencia y la incitación a la violencia son ilegales y no están protegidas por la Primera Enmienda”. McCord y su organización advirtieron repetidamente al FBI y a las autoridades locales en las semanas previas al 6 de enero que los extremistas nacionales que fueron incitados por el llamado de Trump a su mitin en Washington planeaban atacar el Capitolio ese día y atacar tanto a la Policía como a los legisladores. Su llamado a “protestas” alarmó a algunos de sus asesores, quienes dijeron que temen que su retórica se vuelva cada vez más incendiaria a medida que se siente acorralado por los fiscales. Recientemente se llevó a cabo una reunión preliminar de planificación de seguridad en la que participaron la Oficina del Fiscal de Distrito y el Departamento de Policía de Nueva York, según una persona con conocimiento de la planificación. Esa persona habló bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado. Momento complicado La acusación de Trump sería un momento sorprendente: un ex presidente, que enfrenta una gran cantidad de investigaciones sobre su manejo de documentos clasificados y el ataque del 6 de enero, acusado por un pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. El caso involucra un pago de 130 mil dólares que Michael Cohen, un ex abogado de Trump, le hizo a Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, y si se hizo para mantenerla callada sobre las acusaciones de que ella y Trump tuvieron una aventura. Trump ha negado haber tenido una aventura con Daniels y describió los pagos como extorsión. Cohen reconoció haber hecho el pago y dijo que lo hizo esperando recibir un reembolso; ese reembolso supuestamente fue documentado como pago por trabajo legal. El caso había sido examinado durante años por las autoridades, pero hasta ahora los fiscales se han negado a presentar cargos contra Trump. Pero en las últimas semanas, Bragg intensificó el caso. Mientras tanto, el equipo de Trump ha comenzado a recaudar fondos ante la perspectiva de su arresto, después de que la redada del FBI en su casa de Mar-a-Lago el año pasado condujo a sus mejores días de recaudación de fondos desde que dejó la Casa Blanca, informó The Washington Post. “FISCAL DE DISTRITO DE MANHATTAN PODRÍA ESTAR CERCA DE FINCAR CARGOS A TRUMP”, decía un lanzamiento el sábado por la mañana. “Patriota: Con el Estado Profundo atacando al presidente Trump con cacerías de brujas falsas como nunca antes, teníamos que estar seguros de que vieras el mensaje *privado y seguro* que escribió para TI. ¡Ve a continuación!" Guerra política Trump y su equipo se están preparando para ir a la “guerra política”, en palabras de un asesor, para impugnar la credibilidad de Bragg, Cohen y Daniels. Trump, quien fue expulsado de numerosas plataformas de redes sociales después del ataque del 6 de enero, ha estado recuperando sus cuentas. El viernes, publicó en Facebook y YouTube, diciéndoles a sus seguidores que estaba nuevamente en línea. Trump también quiere obligar a los republicanos a defenderlo públicamente de la investigación, dijo el asesor. Muchos de sus asesores y sustitutos comenzaron a atacar a Bragg el sábado por la mañana, y un PAC alineado con Trump, MAGA Inc., envió un comunicado de prensa rastreando cuáles de los aspirantes presidenciales republicanos para 2024 de Trump habían salido en su defensa y cuáles no. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano de California, llamó el sábado a una investigación del Congreso sobre el fiscal de Distrito de Manhattan. “Estoy ordenando a los comités relevantes que investiguen de inmediato si se están utilizando fondos federales para subvertir nuestra democracia al interferir en las elecciones con enjuiciamientos por motivos políticos”, escribió McCarthy en Twitter. Ali Alexander, un organizador de las manifestaciones “Stop the Steal”, parecía estar alejándose de las llamadas de Trump en un tuit en respuesta a la publicación de Trump. Alexander sugirió que las personas que protestan en la ciudad de Nueva York “serán encarceladas o algo peor”. En cambio, instó a sus seguidores a ayudar a las familias de las personas que fueron arrestadas por cargos relacionados con el ataque del 6 de enero. “Anteriormente, había dicho que si Trump era arrestado o bajo la amenaza de una caminata criminal –acto de caminar hacia dentro o fuera de una estación policial o Corte de una persona en custodia de la Policía ante los medios de comunicación–, 100 mil patriotas deberían cerrar todas las rutas a Mar-a-Lago”, publicó Alexander en la plataforma Telegram. “Ahora, estoy jubilado. ¡Aunque rezaré por él!” Sin embargo, el partidario de Trump y activista contra el aborto, Frank Pavone, parecía ansioso por llamar a sus seguidores. “¡Oh, sí, protestaremos, y será abrumadoramente resonante!”, Pavone escribió. Trump escribió una segunda publicación en Truth Social más tarde ese día llamando a sus seguidores a “PROTESTAR, PROTESTAR, PROTESTAR” en lo que parecían ser quejas sobre la presidencia de Biden. Teme ser detenido o arrestado Un fiscal especial designado por el fiscal general Merrick Garland está dirigiendo investigaciones paralelas sobre el papel de Trump en tratar de bloquear los resultados de las elecciones de 2020 y el posible mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Por separado, los fiscales de Georgia se acercan al final de su investigación de los esfuerzos del ex presidente para anular los resultados de las elecciones de 2020 de ese estado. Los asesores han dicho que Trump se ha centrado intensamente en las investigaciones en los últimos meses y ha temido durante mucho tiempo un posible arresto o acusación. Después de publicar en Truth Social, Trump jugó golf en su club en Júpiter, Florida. Tenía programado volar más tarde el sábado a un torneo nacional de lucha libre en Oklahoma.