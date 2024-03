Contribuyen migrantes a recuperación de EU

La recuperación económica de Estados Unidos después de la pandemia ha sido más fuerte y duradera de lo que muchos expertos esperaban, y un repunte en la inmigración es una gran razón.

La reanudación del procesamiento de visas en 2021 y 2022 impulsó el empleo, permitiendo que los trabajadores nacidos en el extranjero cubrieran algunos vacíos en la fuerza laboral que persistieron en diversas industrias y ubicaciones después de los cierres por la pandemia. Los inmigrantes también abordan una necesidad a largo plazo: reponer la fuerza laboral, clave para satisfacer las demandas laborales a medida que disminuyen las tasas de natalidad y las personas mayores se jubilan.

La migración neta en el año que finalizó el 1 de julio de 2023 alcanzó el nivel más alto desde 2017. Los nacidos en el extranjero representan ahora el 18.6% de la fuerza laboral, y la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, proyecta que en los próximos 10 años, la inmigración evitará que disminuya el número de trabajadores estadounidenses. Equilibrar a los buscadores de empleo y las oportunidades también es crucial para moderar la inflación salarial y mantener los precios bajo control.

La inestabilidad internacional, las crisis económicas, la guerra y los desastres naturales han traído un nuevo aumento de llegadas que podrían ayudar a cerrar la brecha aún elevada entre la demanda laboral y los candidatos a empleo. Pero ese posible dividendo económico debe lidiar con la política incendiaria, los obstáculos logísticos y los retrasos administrativos que ha generado el aumento.

Las visitas a Texas el jueves por parte del presidente Joe Biden y su probable oponente electoral, el expresidente Donald Trump, destacan las tensiones políticas. Biden busca abordar una situación fronteriza que recientemente llamó “caos”, y Trump ha prometido cerrar la puerta después de que cifras récord cruzaron la frontera bajo la administración de Biden.

Desde el inicio del año fiscal 2022, alrededor de 116,000 personas han llegado como refugiados, un estatus que viene con una red de reasentamiento financiada por el gobierno federal y elegibilidad inmediata para trabajar. Cientos de miles más que han llegado de Ucrania y Afganistán tienen derecho a beneficios similares.

Pero muchos más, alrededor de 5.5 millones, han sido detenidos en las fronteras y en aeropuertos y puertos marítimos. No todos pueden quedarse, pero la gran mayoría de los que lo hacen reciben poca ayuda gubernamental. Las personas que buscan asilo enfrentan largos retrasos antes de poder trabajar legalmente, y una campaña de transporte realizada por gobernadores del sur los ha concentrado en algunas ciudades que luchan por absorberlos.

Las necesidades laborales a menudo son mayores en otros lugares. Steve Snyder, agente empresarial de Plumbers and Steamfitters Local 157 en Lafayette, Indiana, y presidente del Concejo Municipal, dijo que su sindicato está desesperado por nuevos miembros, especialmente dada la nueva obra de infraestructura disponible en la región.

“Los recibiría con los brazos abiertos, los hospedaría en un hotel e intentaría lo máximo posible integrarlos en nuestra comunidad, porque realmente lo necesitamos”, dijo Snyder. “Va a ser caro, va a ser incómodo, pero es algo que, en mi opinión, debe suceder”.

Salvan ciudades y pueblos en declive

Los inmigrantes han revitalizado antes ciudades y pueblos en declive. Anuj Gupta dirige el Welcoming Center, una organización sin fines de lucro en Filadelfia fundada hace 20 años en un esfuerzo por revertir la disminución de la población atrayendo inmigrantes. “Esto debería ser un tema tan bipartidista como puede ser en 2024 porque la economía lo exige, los empleadores lo quieren, y las personas que vienen lo buscan trabajo”, dijo Gupta.

La administración Biden actuó para integrar a los migrantes en la fuerza laboral al extender el estatus de protección temporal a los venezolanos que estaban en Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023, una medida que cubre a 472,000 personas. También amplió el uso del permiso humanitario para personas provenientes de países en crisis, como Cuba, Haití y Nicaragua; la designación generalmente dura dos años y requiere que los solicitantes tengan un patrocinador financiero en Estados Unidos.

Las personas en esas categorías son elegibles de inmediato para los permisos de trabajo, pero aún deben ser procesadas. El proceso de asilo ofrece la perspectiva de trabajo legal pero requiere esperar al menos seis meses después de solicitar asilo. En 2022, se tardó una mediana de nueve meses en procesar uno de esos permisos.

Gobiernos estatales y locales en Nueva York e Illinois se pusieron en marcha a finales del año pasado para agilizar la documentación. Las agencias comenzaron a organizar eventos masivos de procesamiento de documentos para poner a las personas en la fila y ferias de contratación para aquellos que habían pasado por el proceso. Los tiempos de respuesta medios para los permisos de trabajo para solicitantes de asilo y liberados bajo palabra ahora son de menos de un mes.

Como resultado, el número de autorizaciones de trabajo otorgadas a personas que buscan o han obtenido asilo, refugiados y aquellos cubiertos por el estatus de protección temporal y la libertad condicional aumentó a más de 1.2 millones en 2023 desde aproximadamente 423,000 en 2022, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS).

Un cuello de botella significativo

Pero completar la documentación sigue siendo un cuello de botella significativo. El número de adultos que cruzan la frontera sigue superando al número de solicitudes de permisos de trabajo presentadas. Es difícil para los que no hablan inglés completarlas sin ayuda legal, que escasea, y a menudo requieren tarifas y una dirección de correo constante.

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York ha ayudado a miles con el proceso de documentos para autorizaciones de trabajo. También capacita a inmigrantes para roles específicos, como niñeras, y ofrece capacitación en seguridad requerida para el trabajo en construcción.

Uno de los beneficiarios ha sido Edgar Alayón.

Alayón, de 32 años, era contador en Venezuela antes de que lo fueran excluyendo de empleos porque no apoyaba al gobierno venezolano. Llegó a Estados Unidos en mayo, y Texas ofrecía vuelos gratuitos a Nueva York, donde, según había escuchado, la ciudad proporcionaría refugio.

A Alayón se le otorgó libertad condicional, pero no trabajó antes de recibir su autorización de empleo en diciembre. Eso le permitió conseguir trabajos en construcción y alquilar una pequeña habitación en un apartamento.

Pero solo trabaja unos días a la semana, y su permiso de trabajo es válido solo hasta mayo de 2025.

Nueva York no es el mejor lugar para buscar trabajo. La tasa de desempleo es del 5.4%, significativamente por encima del promedio nacional. Muchas posiciones ocupadas típicamente por inmigrantes, como las de hoteles y restaurantes, nunca se recuperaron por completo de la pandemia. Eso ha obligado a las personas a trabajar en empleos como la entrega de alimentos, con barreras de entrada bajas pero mucha competencia.

Y la presión para obtener permisos de trabajo para los recién llegados ha generado cierto resentimiento entre los millones de otros inmigrantes sin estatus legal que aún no tienen un camino hacia la autorización de empleo.

“Es necesario asegurarse de que no los estás enfrentando entre sí”, dijo James Parrott, director de políticas económicas y fiscales en el Centro para Asuntos de la Ciudad de Nueva York de la New School. “Creo que con el tiempo será algo positivo y se integrarán, pero a corto plazo es muy disruptivo, y la gente no debería ser indiferente al respecto”.

Parrott dijo que ayudaría si los gobiernos estatales facilitaran la reubicación a ciudades más pequeñas donde la vivienda es más disponible que en las grandes ciudades donde se han descargado autobuses desde Texas. Algunos migrantes han encontrado su camino hacia otros lugares, a menudo con la ayuda de un boleto de autobús gratuito, pero no siempre está claro qué recursos y oportunidades les esperan.

Incluso para aquellos que han conseguido un trabajo estable, los permisos de trabajo son una solución temporal mientras los tribunales de asilo siguen abrumados con solicitudes que ahora tardan años en adjudicarse, sometiendo a los solicitantes a una incertidumbre perpetua.