Contemplan aspirantes presidenciales elevar salario mínimo a $15

Washington— Desde los liberales Bernie Sanders y Elizabeth Warren hasta los moderados Joe Biden y John Hickenlooper, casi todos los candidatos presidenciales demócratas para el 2020 están de acuerdo en que el salario mínimo federal debería ser más que duplicado, en 15 dólares la hora.

Esa casi unanimidad refleja el éxito que tuvo una campaña no ortodoxa que llevó a cabo la Unión Internacional de Empleados de Servicio llamada la Lucha por los 15.

Fue lanzada en el 2012 para ayudar a los trabajadores no sindicalizados de McDonald’s, quienes abandonaron sus puestos como cocineros y meseros para manifestarse a favor del entonces impensable salario mínimo de 15 dólares.

Ahora, de acuerdo al Proyecto Legal de Empleo Nacional, una tercera parte del país tendrá un salario mínimo de 15 dólares, mientras que los incrementos graduales en Estados mayormente demócratas como California, Illinois y Nueva York empezarán a aplicarse en los próximos años.

Ernie Tedeschi, analista de Evercore ISI, calculó el salario mínimo nacional de facto en una cifra históricamente alta de 12 dólares la hora, tomando en cuenta una reciente lluvia de incrementos en la ciudad y a nivel estatal. Oficialmente, el salario mínimo federal sigue siendo de 7.25 dólares la hora.

Además del inesperado incremento en los salarios y su percepción en las primarias demócratas, la Lucha por los 15 también está mostrando una forma diferente de organización laboral debido a que la tradicional membresía en un sindicato ha menguado.

“El movimiento laboral está reinventándose a sí mismo como un nuevo movimiento de derechos civiles, ayudando a los trabajadores en maneras que van más allá de las negociaciones colectivas”, comentó Gary Chaison, profesor de Relaciones Industriales en la Universidad Clark de Massachusetts.

“Ésta podría ser la última competencia política a nivel nacional para los sindicatos. Una derrota significará la pérdida de relevancia como la voz en los lugares de trabajo, y una victoria significará un nuevo propósito para los sindicatos, fuera de las negociaciones colectivas”.

Aunque los sindicatos también necesitan miembros que paguen las cuotas, el movimiento está redoblando sus esfuerzos en esta semana para presionar a McDonald’s para que permita que sus trabajadores puedan sindicalizarse.

Los aspirantes demócratas a la Presidencia como el senador Cory Booker de New Jersey, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro y el gobernador de Washington Jay Inslee, se unirán a los trabajadores huelguistas en esta semana, Sanders videograbará una reunión que tendrá con empleados del gigante de la comida rápida que protestarán este jueves afuera del lugar en Dallas en donde se llevará a cabo una reunión de consejo de la empresa.

“Ése es el meollo de la cuestión de lo que estamos pidiendo que contesten los funcionarios electos”, comentó Mary Kay Henry, presidenta de SEIU, quien ha estado exigiendo que los aspirantes presidenciales también proporcionen detalles sobre cómo van a facilitar las cosas para que los trabajadores se unan a los sindicatos.

“Estamos tratando de hacer una petición para que haya un sindicato que ocupe un lugar en la mesa de negociaciones que le permita a los trabajadores ser tomados en cuenta en cuanto a cómo son tomadas las decisiones”.

Eso no va a ser fácil. McDonald’s ha argumentado que permitir que haya un sindicato es una decisión que depende de las franquicias que son propietarias de los restaurantes y son las que emplean a los trabajadores, no de la corporación.

Los grupos laborales están preocupados de que la nueva mayoría designada por los republicanos en el Consejo Nacional de Relaciones Laborales impida que los sindicatos fuercen a McDonald’s para que negocie con esos empleados.

El ajustado mercado laboral ha dado lugar a que empresas como Amazon y Target ofrezcan un salario mínimo de 15 dólares.

Sin embargo, aun cuando el salario mínimo de 15 dólares ha unificado mayormente a los candidatos demócratas a la presidencia –sólo el empresario tecnológico Andrew Yang se opone a ello, argumentando que prefiere que el Gobierno le pague directamente a la gente– una propuesta para implementar un salario a nivel nacional a ese nivel se encuentra estancada en la Cámara de Representantes, que está controlada por los demócratas.

Los demócratas moderados están preocupados de que esto pueda tener un impacto económico en áreas en donde no existen altos salarios.

Unas cuantas ciudades prósperas como Seattle y San Francisco ya ofrecen un salario mínimo de 15 dólares, y la evidencia del impacto ha sido variado, algunos estudios han mostrado que un mayor salario mínimo ha logrado impulsar las economías locales, aunque otros siguen los patrones tradicionales que los economistas han advertido acerca de los incrementos en los salarios mínimos --- que pueden dar lugar a un menor número de empleos, ya que incrementan el costo de la nómina de las empresas.

“Si 15 dólares están causando algunos problemas en San Francisco, ¿qué pasará en Sioux Falls?”, preguntó Michael Saltsman del Instituto de Políticas de Empleos, un experto conservador de Washington, D.C., que se opone a un salario más alto.

“Llegaremos al final del 2020 y los 15 dólares serán mayormente un fenómeno en un Estado demócrata”.

En el 2015, Kansas City, Missouri, aprobó una ley para incrementar gradualmente su salario mínimo a 13 dólares la hora. Sin embargo, la Legislatura de Missouri, que está controlada por el Partido Republicano, aprobó una ley que prohíbe a las ciudades y condados incrementar el salario mínimo por su cuenta, forzando a que fuera derogada la medida tomada por Kansas City.

Terrence Wise, un supervisor de turnos de 39 años de McDonald’s que gana 11 dólares la hora, relató la historia de un reciente foro que realizó un candidato demócrata a la presidencia en Las Vegas y que fue co-organizado por el SEIU.

En el foro, la senadora Kamala Harris de California, comentó que, como presidenta, le haría un llamado a los dirigentes de McDonald’s para urgirlos a remover los obstáculos para crear un sindicato.

Harris y otros candidatos que incluyen a Castro, Hickenlooper, Warren y el ex representante de Texas Beto O’Rourke hablaron acerca de la necesidad de apoyar a los sindicatos y renovar el Consejo Nacional de Relaciones Laborales con miembros que estén a favor de la mano de obra.

Wise tiene tres hijos y normalmente tiene un segundo trabajo para ayudarse a pagar las facturas de servicios. Relató que utilizó una herramienta en línea creada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts para determinar cuál sería un salario adecuado para su vecindario con el que pudiera mantener una familia, y encontró que debería ser de 22 dólares la hora.

Sin embargo, existen pocas opciones buenas a su alrededor.

“Cuando voy manejando por mi cuadra para ir al trabajo, veo a McDonald’s, Pizza Hut y Taco Bell”, comentó Wise en una entrevista.

“Tenemos que convertir nuestros malos empleos en unos buenos”.