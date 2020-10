Contagios de Covid-19, fuera de control: DPH

Associated Press

Cada día los contagios de Covid-19 en El Paso van al alza y a diario se rompen récords en las hospitalizaciones y casos activos por lo que el Departamento de Salud hizo un llamado urgente a la comunidad para apegarse a las normas de salud, ya que el virus está “fuera de control”.

El Dr. Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de El Paso dijo que han sido días difíciles para el condado pues las cifras se han disparado y los contagios son excesivos:

“Estamos viendo que los contagios están fuera de control. Seguimos viendo que los números están rompiendo récord. Seguimos viendo más casos activos, más casos de contagios y las hospitalizaciones van aumentando. No hemos visto que se haya frenado el número de casos positivos, sino vemos que cada vez hay más”, dijo Ocaranza.

La autoridad de Salud señaló que, aparte de las cifras, cada vez hay más gente que se realiza la prueba de Covid-19:

“Vemos a más gente con síntomas y más gente que va a hacerse la prueba. Cada vez hay más gente enferma y están saliendo positivos”, añadió.

Laura Cruz Acosta, directora de Comunicaciones de la Ciudad de El Paso, dijo que ante el incremento de personas que se realizan la prueba, se implementarán nuevas técnicas:

“Urgimos a la gente a que siga llamando y siga tratando de hacerse la prueba. Nosotros estamos trabajando en un nuevo sistema que permita hacer las citas de las pruebas en línea” dijo.

Por otra parte, Angela Mora, directora de Salud Pública de El Paso, dijo que los contagios no están fuera de control, sino que las cifras son consecuencia de no tomar las medidas preventivas:

“Los contagios no están fuera de control, nosotros estamos fuera de control. Este es el resultado de cuando bajamos la guardia, ya no nos estamos protegiendo como lo hicimos al principio. Si nosotros nos controlamos y obedecemos las reglas, esta pandemia puede estar controlada, pero esto no será posible sin la participación del público”, dijo Mora.

Las autoridades de Salud instaron a la comunidad a obedecer las recomendaciones y evitar salir en conjunto con más personas en las próximas festividades y ventas en las tiendas y comercios.

“No porque haya venta tenemos que llevar a toda la familia, sólo una persona designada debe hacer las compras. Ponerse el cubrebocas, no salir, respetar el distanciamiento social es lo único que tenemos que hacer”, señaló el Dr. Ocaranza.

La directora de Salud Pública dijo que la vacuna contra el Covid-19 pronto llegará al Condado de El Paso, sin embargo, es tarea de la comunidad cuidarse mientras esto sucede.

“La vacuna ya estará en unos cuantos meses aquí, ya vamos en el octavo mes, le pedimos a todo el mundo que sigamos practicando la disciplina para que cuando llegue la vacuna ya ganemos una inmunidad para el virus y estemos mejor el próximo año”, instó la directora.

Asimismo, dijo que la educación en cuanto a las medidas preventivas volverá a verse en esta ciudad en los establecimientos y planteles educativos:

“Vamos a repetir la educación que hemos estado dando al público para evitar el contagio de Covid-19. Iremos a varios establecimientos, negocios y escuelas para recordarles las medidas de salud. Vamos a dar educación preventiva y adicional dependiendo de la información que solicite la comunidad. Luego vamos a dar un reporte de lo que hemos encontrado”, finalizó Mora.