Construyen sinagoga en el oeste de la ciudad

Un nueva sinagoga comenzó a ser construida en el oeste de la ciudad. Se trata del Centro de Vida Judía de Chabad Lubavitch en El Paso.

Este miércoles, con la participación de representantes de Gobierno, constructores e integrantes de la comunidad judía de El Paso –cuya presencia data de más de un siglo atrás y ha dado a la ciudad políticos, empresarios y artistas– se dieron cita para festejar el arranque de las obras. Aunque Chabad Lubavitch of El Paso ha estado presente en la región desde 1986, el nuevo edificio de 10 mil pies cuadrados abarcará un santuario, un centro social, dos cocinas comerciales, una biblioteca judaica, una oficina administrativa y una sala de conferencias.

“En Chabad no hay cuotas de membresía, pero es financiado exclusivamente por benefactores locales”, dijo el rabino Yisrael Greenberg, rabino principal y director ejecutivo de Chabad of El Paso.

“Es el entusiasmo y la visión de amigos y admiradores de la misión y el trabajo de Chabad lo que ha hecho posible que este nuevo proyecto tome forma. Y por esto estamos realmente agradecidos”, señaló.

Greenberg y su esposa Chana fueron enviados a El Paso en 1986 por el séptimo rebe –líder religioso– de Chabad: el rabino Menájem Mendel Schneerson, fallecido en 1994. Desde entonces han servido de guía para miles de miembros de la comunidad, visitantes y viajeros durante más de tres décadas.

Hace unos años se les unió en el trabajo con la comunidad de El Paso su primogénito el rabino Levi Greenberg y su esposa Shainy, quienes junto con su familia continúan la encomienda del Rebe: servir de apoyo a comunidades judías de todo el mundo.

En la actualidad, Chabad opera en más de 100 países y en los 50 estados del país, incluyendo centros en Las Cruces y Santa Fe, Nuevo México.

La campaña de recaudación para la sinagoga comenzó en 2013 y ha alcanzado la mitad de su objetivo. Previamente, en 1991, se adquirió una propiedad en 6615 Westwind Drive, que ha servido como sinagoga durante muchos años.

