Construirán 34 unidades de vivienda para adultos mayores

Para ampliar la capacidad de servicio a personas mayores y frágiles sin hogar en la comunidad de El Paso, el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar construirá 34 unidades de vivienda permanente, informó Araceli Martin, directora de Comunicación Social del albergue.

Manifestó que mañana lunes se hará entrega simbólica del cheque por la cantidad de 2 millones 442 mil 706 dólares, proporcionados por el gobierno federal, para financiar la construcción de la Casa de Abuelitos, un refugio dedicado y vivienda para dar atención a este grupo vulnerable.

PUBLICIDAD

La ceremonia de presentación de cheques se realizará este lunes 13 de febrero a las 13:00, en el Centro Willie Sanchez Rosales, en 510 S. Oregon Street en el centro de El Paso en donde la congresista federal por el Distrito 16 Verónica Escobar hará la entrega del documento mercantil.

“Es necesario contar con la comunidad para ofrecer un servicio especializado a esta población de hombres indigentes ya que aunque no parezcan de edad mayor, demuestran características físicas y emocionales igual al de una persona de 70 años o mayor debido al impacto que tiene la indigencia y los traumas físicos o emocionales asociados con la misma, según lo demuestran diversos estudios.”

Explicó que actualmente se atienden un promedio de 120 de hombres adultos y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años, o sea el 20 por ciento de la población en indigencia califican para el programa de Casa de Abuelitos.

La construcción del nuevo centro de oportunidades se edificará en el 150 de la calle Brown, en la zona Central, y estará compuesto por camas transitorias (refugio) y permanentes; y atenderá específicamente a una población que es más difícil de atender debido a problemas de edad, salud o movilidad.

La instalación también realizará un área de cocina/comedor, espacio para oficinas, lavandería y otros componentes esenciales para mejorar la calidad de vida de la población objetivo.

Además de agregar 34 camas, Casa de Abuelitos obtuvo servicios que cumplen con la Ley sobre Estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), como duchas, baños, entre otros aditamentos.

Martin manifestó que el financiamiento es parte de los $25 millones que la Congresista Escobar aseguró para 14 Proyectos de Financiamiento Comunitario en la comunidad de El Paso a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas.

“El Centro de Oportunidad para personas sin hogar está encantado de anunciar que estamos recibiendo cerca de $2.5 millones para la construcción de La Casa de Los Abuelitos”, expresó tras resaltar que este regalo es parte de ese proyecto de ley que dará atención a hombres sin hogar adultos mayores de 50 años.

El Centro es uno de los albergues dedicados a la atención de indigentes y migrantes en El Paso que igual ofrece un techo donde pasar la noche, alimentos, dotación de ropa a los necesitados, entre otros servicios.

“Este proyecto era esperado desde hace mucho tiempo y estamos muy emocionados pronto podremos agregar más camas adicionales con la ayuda del Congreso para servir a las personas sin hogar en nuestra comunidad”, dijo emocionado John Martin, director de la organización, durante la ceremonia celebrada el pasado 20 de enero, donde la congresista Escobar anunció la aprobación del proyecto y el apoyo financiero de que serán objeto.

El pasado 11 de noviembre, la institución dio el banderazo de inicio de la construcción de su nuevo Centro de Vida Transicional, ubicado en el 818 Myrtle Avenue, para Veteranos con un costo de 2.4 millones de dólares.

La instalación de última generación proporcionará un entorno seguro, flexible y de fácil acceso para los veteranos sin hogar, dijo en ese entonces Aracely Martin.

El programa para veteranos Opportunity Center for the Homeless ha estado ayudando a ex militares que se enfrentan a la falta de vivienda durante más de dos décadas en el condado de El Paso, en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, a través de un programa denominado Grant Per Diem.