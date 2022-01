Consideran derogar la prohibición de espectaculares

Una discusión de la Comisión de Planeación de la Ciudad de El Paso señaló que el Concejo municipal podría considerar derogar la prohibición de las vallas publicitarias móviles con una enmienda a una ordenanza de al menos 11 años.

Hasta hoy, las vallas publicitarias móviles no están permitidas dentro de los límites de la ciudad, a menos que estén dentro de un tamaño regulado y en propiedad privada, sin embargo, el Concejo municipal podría considerar derogar la prohibición.

El pasado 16 de diciembre, la Comisión de Planeación votó de forma unánime en contra de la propuesta después de una breve presentación por parte del personal de la Ciudad.

“Impacta visualmente y no es exactamente un impacto positivo”, dijo la comisionada Martina Lorey, del Distrito 2.

El Concejo municipal de El Paso revisará la introducción de la enmienda el próximo mes y le dará al público la oportunidad de comentar si dicha prohibición debe ser revocada.

Según el Concejo, en febrero se llevará a cabo una audiencia pública para permitir más comentarios sobre cualquier modificación a la ley antes de que se vote sobre el cambio. Según la nueva propuesta, una empresa podría utilizar vallas publicitarias móviles solicitando permisos especiales y pagando una tarifa de mil 500 dólares.

La propuesta del cambio a la ley actual incluye una descripción detallada sobre los anuncios espectaculares que no son permitidos. En dicha propuesta se asienta que no se permitirían vallas publicitarias móviles en autopistas o calles residenciales; los letreros se limitarían a 14 pies del suelo, 22 pies de largo y 220 pies cuadrados de tamaño y además, las vallas publicitarias móviles no podrían operar entre las 12:00 a.m. y las 8:00 a.m.

La propuesta también restringiría el uso de letreros digitales o que utilicen mensajes de variables electrónicas modificables.

El Gobierno municipal también restringiría el uso de sonido en vallas publicitarias móviles. También si los vientos superan las 35 millas por hora, la Ciudad no permitiría que se usen vallas publicitarias móviles según el plan.

El personal de la Ciudad señaló además que revisaron las leyes de otras ciudades y condados para conocer sus posturas con respecto a las vallas publicitarias móviles. Le dijeron a la Comisión de Planeación que el Condado de Clark en Nevada abordaba específicamente las vallas publicitarias móviles y que su uso estaba limitado a lo largo de la franja de Las Vegas “y los vehículos pagan 500 dólares para operar en esa zona”.

Chris Cummings, presidente de la Comisión de Planeación, señaló que el Condado de Clark sólo permitía vallas publicitarias móviles en una calle y cuestionó por qué la Ciudad las permitiría en todas las calles arteriales.