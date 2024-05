Conquista alpinista paseña cima del Monte Everest

Una nativa de El Paso, quien ahora reside en Las Vegas, logró una hazaña deportiva y de perseverancia que muy pocos han alcanzado, y que incluso ha cobrado varias vidas: alcanzar la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo que se sitúa en la Cordillera del Himalaya.

Kayla Pérez, egresada de Americas High School, recorrió la montaña durante varios días con un grupo de mujeres representando a varias agrupaciones, incluyendo American Alpine Girls. Juntas conquistaron el punto más alto de la Tierra sobre el nivel del mar, con poco más de 29 mil 32 pies (8 mil 849 metros).

Aunque se trata de un desafío mayor, Kayla, quien trabaja como sobrecargo para aviones privados, no es una improvisada. Ha escalado algunas de las montañas más altas de México y Sudamérica.

“Vencer mi miedo a las alturas siempre ha sido un desafío para mí. Para superar este miedo, decidí embarcarme en un viaje de escalada y montañismo”, dijo la deportista.

Agregó que ver el documental “14 Peaks” que presenta los notables logros de Nims Purja la inspiró a unirse a su equipo en el Himalaya. De hecho, en su ascenso contó con el apoyo de Elite Expedition, empresa para la que trabaja Purja, quien se especializa en expediciones a las montañas más altas del planeta, como el Everest.

Kayla agregó que a pesar de enfrentar reveses como el edema pulmonar de gran altitud (HAPE) durante sus expediciones iniciales, regresó al Himalaya decidida a superar nuevos desafíos.

“Luchar contra condiciones como la enfermedad de Raynaud, que aumenta la susceptibilidad a la congelación, añadió otra capa de dificultad. Soportar temperaturas extremas muy por debajo del punto de congelación requería fortaleza mental además de preparación física”, señaló sobre la experiencia.

Precisó que escalar el Monte Everest no se trata sólo de alcanzar el pico más alto del mundo, se trata de superar tus límites, superar luchas inmensas y perseverar a través de los desafíos más difíciles que la naturaleza puede presentarte.

“El viaje a la cima del Everest me enseñó valiosas lecciones que he llevado conmigo a mi vida personal. Me enseñó la importancia de la resiliencia, la determinación y de nunca rendirme, por difícil que parezca el camino”, dijo Kayla.

Y agregó: “Me demostró que con suficiente perseverancia y fe en uno mismo, puedes conquistar incluso los desafíos más abrumadores”.

Al reflexionar su experiencia, Pérez hizo una analogía existencial: “Así como escalar el Everest me obligó a superar mis límites físicos y mentales, la vida también nos presenta obstáculos que ponen a prueba nuestra fuerza y determinación”.

Es por ello, asegura, que al aprovechar las lecciones de la montaña ha podido enfrentar los desafíos de la vida con una nueva sensación de coraje y determinación.

“Si alguna vez te enfrentas a un obstáculo aparentemente insuperable, recuerda las dificultades de escalar el Monte Everest y el triunfo de alcanzar la cima. Deja que te inspire a superar tus límites, superar las probabilidades y alcanzar la grandeza en todos los aspectos de tu vida. Recuerda, la vista desde la cima siempre hace que valga la pena subir”, concluyó la nativa de El Paso.

