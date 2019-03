Conoce a ‘marine’ en un web de citas… la estafa

Los Ángeles, Ca– Yin, una estilista de 56 años de edad que vive en Oakland, California, le contó a ABC 7 que había pagado 107 dólares por una membresía de seis meses en Match.com y que había empezado a hablar con “David Pérez”, un comandante del cuerpo de Marines, divorciado y de San Francisco, con una hija de 10 años.

No se conocieron en persona, pero Yin le confesó a ABC 7: “Ya sabes, me enamoré de él rápidamente. Como me enamoré profundamente, confíe en todo lo que me dijo”.

Pérez le enviaba mensajes de amor en los que decía: “Hoy había sido un día normal, hasta que pensé en ti y de repente todo, en todas partes, se transformó en algo extraordinario”. Sin embargo, le preocupaba que algunos amigos se sintieran “celosos” de su relación, así que le pidió a Yin que lo mantuviera en secreto.

Cinco semanas después de haber comenzado la relación online, Pérez le dijo a Yin que lo iban a destinar a una misión clandestina en Afganistán y que necesitaba que depositara dinero en una cuenta bancaria china. “Sé que estás haciendo todo lo posible por ayudarme, sólo quiero que hagas todo lo que puedas”, le escribió Pérez a Yin, según ABC 7.

“Estaba muy nerviosa, temblaba, no sabía qué hacer”, le reveló dijo Yin al medio de noticias. “Se lo dije, él me dijo que no me preocupara, que no llorara”.

Después de enviar a Pérez una suma total de $273 mil, la pareja planeaba reunirse en un restaurante de mariscos situado en Oakland para celebrar el cumpleaños de Yin. Pero Pérez no acudió.

“Me dijo que me estaba esperando en el restaurante”, le contó Yin a ABC 7. “Fui, pero cuando no lo vi por ningún lado comencé a pensar que se trataba de una estafa”.

Chase Bank le dijo a ABC 7 que dado que Yin hizo las transferencias voluntariamente, su capacidad de acción es limitada. Match.com eliminó el perfil de Pérez y le devolvió el costo de la membresía. Yin también presentó una denuncia ante el FBI.

Según un estudio realizado por Steve Baker, especialista en investigaciones internacionales del Better Business Bureau (BBB), las estafas románticas han robado a las víctimas un total de mil millones de dólares en Estados Unidos y Canadá desde 2015. No obstante, esa cifra podría ser mayor puesto que la mayoría las víctimas sienten demasiada vergüenza como para acudir a las autoridades

“La reacción inicial hacia las víctimas no es precisamente comprensiva, pero a ellas sólo las mueve su fuerte creencia en el amor verdadero”, dijo Baker.

Los estafadores románticos siguen un patrón, aprenden su modus operandi en las guías instructivas sobre cómo vender y cómo ganarse la confianza de las personas y despejar las sospechas. “Incluso puedes comprar un suministro de seis meses de correos electrónicos falsos para enviar a las víctimas”, dijo Baker.

Presentarse como un miembro de las Fuerzas Armadas es común porque ese rol sugiere que se trata de una persona con fuertes convicciones morales. En el estudio de BBB, Chris Gray, del Comando de Investigación Criminal de Estados Unidos, en Quantico, Virginia, dijo que los estafadores usan fotos de soldados muertos o vivos. Su departamento creó un sitio web para ayudar a los usuarios de los sitios de citas online a notar señales de peligro sobre sus parejas “soldados”.

Cuando la víctima está enganchada, el estafador le sugiere comunicarse por correo electrónico privado. Allí despliega un procedimiento más cuidadoso y va aislando a las personas paulatinamente de sus redes de apoyo. “Hablan mucho sobre el matrimonio y les animan a evitar a quienes dudan de la relación”, explicó Baker.

Luego, tras varios meses de contacto, surge una emergencia imprevista. El estudio de BBB descubrió que las emergencias médicas, los problemas en los negocios o un costoso billete de avión para reunirse en persona son las justificaciones más comunes que dan los estafadores para explicar por qué necesitan el dinero, brindando a su vez falsas promesas de reembolso. A menudo piden que el dinero se transfiera a través de empresas como Western Union.

Dado que la mayoría de los estafadores se encuentran en el extranjero, sobre todo en lugares como Nigeria o Ghana, pueden ser difíciles de atrapar y procesar, indicó Baker, debido a que es complicado lograr un proceso de extradición.

La desgracia y devastación emocional que experimentan las víctimas las acallan, dice Baker. “Pero las víctimas necesitan apoyo, tienen que recuperarse de muchos traumas”.