Conmociona ahogamiento de niño en parque acuático

La muerte de un niño de 3 años, quien se ahogó en un parque acuático propiedad de la Ciudad de El Paso, ha conmocionado a la comunidad fronteriza, la cual trata de encontrar respuestas sobre si la tragedia pudo haber sido evitada.

Jessica Weaver, la madre de Anthony Leo Malave, cuestiona si los salvavidas de los parques acuáticos municipales están lo suficientemente preparados para atender casos como en el que perdió la vida el pequeño, evitando sufrimiento para otras familias.

La Ciudad ha señalado que el Departamento de Bomberos tardó menos de tres minutos en responder al llamado de emergencia poco después de las 5 pm del sábado.

Malave fue encontrado inconsciente en la piscina de Camp Cohen Park, en el Northeast, y murió en el hospital el domingo por la mañana.

“La Ciudad tuvo la apertura suave para poner en marcha sus operaciones, pero le costó la vida a mi hijo porque no estaban listos, no estaban listos para ahogarse, no estaban listos para la respuesta”, dijo Weaver en entrevista con KDBC Canal 4.1.

La madre aseguró que llamaron a los Servicios de Emergencias (EMS) a las 5:09 p.m. y llegó al lugar a las 5:14 p.m. pero dijo que la respuesta en el parque fue un “choque de trenes lento”.

“No estaban listos para cambiar el equipo si uno no funcionaba correctamente para este niño, no sabían cómo hacer RCP boca a boca, ni siquiera dijeron: esto no funciona, hagámoslo, fue como si dijeran sigamos adelante con lo que tenemos y veamos el resultado”.

El martes, el Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) emitió un comunicado en el que señala los tiempos oficiales de respuesta para el incidente. Los datos señalan que se recibió la llamada a las 17:09:25 y los socorristas fueron enviados a las 17:10:12. La primera unidad llegó a la escena a las 17:12:49, concluyendo que el tiempo total de respuesta fue de 2 minutos con 37 segundos.

La Ciudad declinó señalar cuántos salvavidas estaban en funciones en Camp Cohen cuando ocurrió el ahogamiento, así como señalar si existe un déficit de personal especializado. Hace unas semanas había informado que escaseaban los salvavidas para las albercas y parques acuáticos municipales.

La madre reiteró que había pánico y caos y que no sentía que los salvavidas estuvieran debidamente capacitados para reaccionar en ese caso.

“Seguían diciendo lo mismo, que no está sellando correctamente alrededor de su boca, por lo que no está recibiendo el oxígeno que necesitaba, pero nunca hubo un interruptor de ‘oye, tenemos otro, aquí hay otro equipo, aquí probemos esto’, fue sólo traumatizante de ver”, dijo a la televisora.

Weaver dijo que no culpa a los salvavidas, pero esperaba que la respuesta fuera más rápida y que hubiera más observadores en el lugar.

“Los niños intentan salvar a los niños, y entiendo que son salvavidas jóvenes, ¿pero al menos tienen a alguien que haya hecho esto antes?, ¿están capacitados para hacer esto?, pero es diferente estar capacitado a realmente pasar por una situación”, señaló.

Weaver describió a Malave como un niño feliz.

“Amaba a Mickey Mouse, lo cargaba a la iglesia, todas las mañanas a la escuela, cargaba su manta y Mickey Mouse y quiero decir que simplemente disfrutaba de la vida”, dijo Weaver.

Si bien nunca podrá recuperar a su hijo, compartió su historia con la esperanza de que la Ciudad de El Paso implemente cambios y evite que se pierdan vidas en el futuro.

“Incluso ellos tratando de salvar la vida de mi hijo, hay capacitación involucrada, podemos capacitar a alguien sobre lo que salió mal, siempre podemos regresar y decir dónde fallamos, dónde dejamos caer la pelota y ahí es donde la Ciudad necesita dejar de holgazanear y darse cuenta de que ningún otro niño debería morir”, dijo Weaver.

La familia creó un GoFundMe pidiendo donaciones para que Anthony Leo Malave descanse en Indiana, donde nació.

“Le encantaba viajar con su madre, especialmente a DisneyWorld. Su sonrisa alegraría el día de todos. Su amor por su mamá los hacía inseparables, amaba profundamente a nuestra abuela María. Todos lo extrañaremos mucho. Agradecemos cualquier ayuda que usted puede dar”, señala la colecta digital.

Quien esté interesado en apoyar puede hacerlo en: https://bit.ly/3pBENlp

Los detectives de Delitos contra las Personas (CAP) continúan investigando el incidente. No se han presentado cargos en este momento.

Los investigadores piden al público que cualquier persona con información que pueda ayudar con la investigación se comunique con la Policía al 915-832-4400 o para permanecer en el anonimato, comuníquese con Crime Stoppers of El Paso al 915-566-8477.