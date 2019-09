Conmociona a Houston asesinato de sheriff sij

Sandeep Dhaliwal llevaba una insignia y una pistola mientras dedicaba su vida a una fe que enseña amor y paz.

Dhaliwal, quien recibió un disparo mortal desde atrás durante una parada de tráfico el viernes, fue el primer ayudante del Sheriff del Condado Harris de religión sij en una fuerza que cubre un área que incluye la cuarta ciudad más grande de la nación, Houston. Hace cuatro años ganó una demanda para usar su turbante y barba mientras patrullaba.

Amigos dijeron que Dhaliwal, de 42 años, fue un ejemplo de cómo el servicio inspirado por el amor a los demás puede derribar muros de desconfianza y malentendidos.

“Era sólo una joya de persona. Era un alma hermosa”, dijo el sábado Simran Jeet Singh, un importante miembro de la religión en la Coalición Sikh, con sede en Nueva York. “Todos los que lo conocieron lo admiraban mucho”.

Robert Solís, quien tiene una extensa historia criminal, ha sido acusado de asesinato capital por la muerte de Dhaliwal. A Solís, de 47 años, se le negó la fianza en una audiencia el sábado temprano.

Las autoridades no han especulado sobre el motivo de Solís ni han sugerido que se trata de un crimen de odio. Solís era buscado con una orden de arresto por violar la libertad condicional, y las autoridades dijeron el sábado que habían recibido “información creíble” de que podría tener una enfermedad mental o discapacidad intelectual y ordenaron una evaluación.

El asesinato se produjo en un momento en que Estados Unidos ha visto una serie de tiroteos masivos, incluidos varios recientes en las ciudades de Texas de El Paso, Odessa y Midland, lo que avivó el debate sobre las leyes de armas de la nación.

El país también está dividido por el impulso del presidente Donald Trump por las restricciones a la inmigración y los esfuerzos por construir un muro en la frontera sur con México.

Algunos amigos de Dhaliwal dijeron que su vida mostró cómo la presencia de múltiples culturas y religiones puede enriquecer al país.

"Es un mensaje tan poderoso para enviar a la comunidad que un hombre con turbante y barba es tan estadounidense como usted", dijo Simran Jeet Singh.

Aun así, la principal motivación de Dhaliwal era la capacidad de vivir su fe, dijo su amiga Manpreet Kaur Singh, abogada y miembro de la junta de la Coalición Sikh que no está relacionado con Simran Jeet Singh. Los hombres sij a menudo toman Singh como apellido, mientras que las mujeres toman el apellido Kaur, en lugar de usar apellidos que los identifiquen por casta. Manpreet Kaur Singh tiene los apellidos de su madre y de su padre.

"Cuando usas tus artículos de fe, le estás diciendo al mundo 'Defiendo la injusticia, la gente y el bien común'", dijo.



¿Qué es el sijismo?

El sijismo, una fe monoteísta, se fundó hace más de 500 años en la región india de Punjab y tiene aproximadamente 27 millones de seguidores en todo el mundo, la mayoría de ellos en la India.

Hay más de 500 mil sijs en EU. Los seguidores masculinos a menudo se cubren la cabeza con turbantes, que se consideran sagrados, y se abstienen de afeitarse la barba.

Algunos fueron blanco de la violencia contra el Islam tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, a pesar de que el sijismo no está relacionado con el Islam.



Presencia en Houston

Según el Houston Chronicle, alrededor de 7 mil a 10 mil viven en la región de la costa del Golfo. Más de media docena de templos sij se pueden encontrar en la región.

Dhaliwal era miembro del Centro Nacional Sikh en Houston, dijo su presidente, Hardam Azad.

Azad dijo que Dhaliwal a menudo hablaba con los jóvenes en el centro, mostrando la insignia de su sheriff. Un video ampliamente compartido de Dhaliwal publicado en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris lo mostró riéndose mientras permitía que un niño lo esposara y luego desbloqueara las esposas con la llave.

"Desde que sucedió el 11 de septiembre, se han producido muchos crímenes de odio contra los sijs", dijo Azad. "La forma de contrarrestar eso fue exactamente el tipo de servicio que Sandeep Dhaliwal proporcionó a la comunidad en general".



Fue pionero

Antes de la contratación de Dhaliwal, Azad dijo que el centro había estado conversando con el entonces sheriff Adrián García para traer a un sij a la fuerza.

Dhaliwal dio un paso adelante, agregó.

"Su pasión por el servicio público era obvia para todos nosotros", dijo Azad. "Hay algunas personas que viven vidas enojadas. Él era cualquier cosa menos enojado".

El padre de Dhaliwal era policía en India antes de mudar a su familia a los Estados Unidos. El diputado dijo en una entrevista de 2015 que "servir en la fuerza policial es natural" para los sijs que valoran el servicio.

"Los sijs han estado en este país por más de 100 años (pero) hemos estado ausentes de la conversación nacional", dijo Simran Jeet Singh. "Uno de los valores de servir en uniforme nos da la sensación como comunidad de que estamos siendo vistos y entendidos".



Solidario y apasionado

Cuando el huracán Harvey devastó Houston, Dhaliwal se unió a otros en la comunidad sij para ayudar a alimentar a los que quedaron sin hogar. Luego, cuando el huracán María devastó Puerto Rico, viajó allí para ayudar.

"Solo hay personas que se apasionan en el mundo, y no sabes qué los motiva", dijo Manpreet Kaur Singh. "Quería asegurarse de ayudar a la gente. No tenía idea de qué lo hizo sacrificar su tiempo".

Ella dijo que Dhaliwal no temía ser atacado por su apariencia, pero sí ayudó a garantizar que los lugares de culto sij estuvieran protegidos los domingos por los oficiales que no estaban de servicio.

También dijo que Dhaliwal se vio profundamente afectado por el asesinato en 2015 de otro agente, Darren Goforth, quien fue abatido a tiros en una estación de servicio mientras alimentaba su automóvil. Dhaliwal "realmente intervino y ayudó con la vigilia, ayudó a armar el monumento", dijo.

A Dhaliwal le sobreviven una esposa y tres hijos, así como su padre y hermanas, dijo Manpreet Kaur Singh. Su madre murió el año pasado.

Ella dijo que le tomaron una foto el día que el cambio de política le permitió usar su turbante.

"Estaba tan emocionado. Nunca tuve la previsión de ver la posibilidad de que muriera en el cumplimiento del deber", dijo.