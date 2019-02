Confronta a Trump Condado de El Paso

Tal y como lo había anunciado, el viernes el presidente Donald Trump firmó una declaración de estado de emergencia en la frontera con México con la finalidad de poder construir el muro fronterizo, por lo cual el Condado de El Paso lo llevará a los tribunales, confrontándose con el mandatario.

Autoridades del Condado y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) anunciaron que no permitirán que esto se lleve a cabo por lo que ese mismo día interpusieron una demanda contra esta declaración ya que aseguran compromete la democracia del país.

“Esto se trata de proteger nuestra democracia, se trata de la regla de la ley y la separación de poderes y en nuestra opinión esta declaración (de emergencia) viola la separación de poderes”, dijo el Comisionado David Stout.

Fernando García, director de BNHR, aseguró que el mandatario esta tratando de hacer a un lado al congreso y va a tratar de asumir poderes de un “dictador”.

Trump hizo la declaración en un intento por redirigir dinero de los contribuyentes de otras cuentas y utilizarlo para erigir 230 millas (370 kilómetros) de barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, señala el Washington Post.

“Como el congreso no le dio su juguete absurdo del muro fronterizo, ahora él (Trump) no les va a hacer caso al congreso y va a asumir poderes de dictador y va a querer imponer el muro y cualquier otra cosa que el quiera”, dijo García.

Lo cual según García esta anti estadounidense y anti democrático porque pone en riesgo no solo el futuro de El Paso, sino el futuro de toda la nación.

El director de la BNHR agregó que Trump esta ignorando la voz del pueblo que en su mayoría se opone a la construcción del muro solo para complacer a sus seguidores.

“Lo que esta haciendo es una acción política para complacer a su base que tratar de complacer a su base que es mayoritariamente racista, entonces él esta utilizando la presidencia para poder avanzar su agenda”, enfatizó.

La demanda contra las acciones de Trump fue interpuesta gracias al apoyo de las organizaciones Proyecto Democracia y Niskanen, que contaran con la ayuda de los abogados del condado.

“Ya le dimos instrucciones a nuestros abogados, porque vamos a pelear por nuestra comunidad pero sobre todo por nuestra democracia”, reiteró Stout.





Nueva etapa





La pronunciación de Trump le puso fin a un frenético periodo de dos meses que incluyó el más largo cierre gubernamental de 35 días en la historia de Estados Unidos, el resurgimiento de los demócratas como una fuerza política, y un Partido Republicano que ha quedado atrapado entre tener que seguir las órdenes de Trump y de frenar sus poco convencionales impulsos. También da inicio a una nueva fase de su presidencia que pondrá a prueba la separación de poderes, luego que logra eludir la autoridad del Congreso a pesar de que los republicanos lo instaron a que se limitara.

Durante una dispersa conferencia de prensa en el Jardín de Las Rosas, misma que duró alrededor de 50 minutos, Trump ofreció muy poca evidencia empírica para respaldar su aseveración de que había una crisis en la frontera que requería de una respuesta extraordinaria. En lugar de ello, recurrió a la hiperbólica retórica, típica de su campaña en torno la ilegalidad que según él sólo los muros pueden contener.





‘Es un capricho’

Para García el actuar del presidente solo demuestra que esta “encaprichado” con la construcción del muro y esta inventando una crisis en la frontera.

“No nos cansaremos de decir que no hay crisis de seguridad y no hay tal invasión de criminales que esta planteando el presidente. Esta usando a nuestras comunidades fronterizas de una forma errónea y falas porque no es cierto lo que esta diciendo”, dijo García.

El activista asegura que Trump tuvo el valor de venir a El Paso el pasado 11 de febrero para seguir diciendo mentiras sobre la frontera y asegurar que el índice de criminalidad en la ciudad cambió gracias a la construcción de la valla fronteriza.

“El Paso es más seguro que la ciudad de Washington y no se debe a los muros, se debe a que hemos trabajado duramente con la comunidad y las agencias policiacas para volver a nuestras ciudad una de las más seguras del país”, comentó.

García reiteró que es importe que El Paso alce la voz, ya que esta ciudad ha sido utilizada con mentiras por el presidente para mover su agenda racista y xenofóbica y mencionó que la única “crisis” que existe fue la creada por el propio Trump.

“Pintar un panorama caótico y de violencia lo ha hecho para lanzar su política anti inmigrante y su política racista, no hay otra razón. Lo desafortunado es que esta utilizando la palabra ‘seguridad’ para esconder esta política racista”, explicó.

Según García todas estas practicas del presidente, ya tuvieron consecuencias y esta son el miedo y la incertidumbre entre la comunidad.

“La gente tienen miedo, se siente intimidada y con incertidumbre para el futuro. Con esta declaración se van a incrementar esos abusos y esos ataques”, dijo.

Agregó que permitir que la declaratoria de emergencia sea aplicada representa el uso dictatorial de recursos por parte del presidente y como la frontera es declarada estado de guerra.

“Si nos ponemos a analizar es una guerra contra los migrantes y no tiene nada que ver con la dichosa guerra contra las drogas y los criminales, lo que el presidente propone no resuelve el problema de drogas o criminales pero evidentemente tiene que ver con su agenda que no quiere que vengas migrantes a pedir asilo a Estados Unidos”, concluyó.