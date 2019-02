Confirma Senado a William Barr como secretario de justicia

Washington— El Senado confirmó ayer jueves a William Barr como secretario de justicia, dejando al experimentado burócrata y abogado al frente de las agencias del orden del país mientras el fiscal especial Robert Mueller investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Los senadores votaron 54-45 para confirmarlo, principalmente en línea partidista. Barr, quien ya ocupó el cargo de 1991 a 1993, reemplazará a Jeff Sessions, quien fue destituido por el presidente Donald Trump el año pasado, en medio de quejas del mandatario por su decisión de recusarse de la investigación rusa.

Como encargado de las agencias policiales del país, Barr supervisará el trabajo restante en la investigación de Mueller sobre una posible coordinación entre el Kremlin y la campaña de Trump, y decidirá si publicar o no los resultados de dicha averiguación. Además se hará cargo de un departamento que Trump ha atacado públicamente, frecuentemente cuestionando la integridad y lealtad de los que trabajan en él.

Los demócratas, que en su mayoría votaron contra Barr, dijeron que estaban preocupados por su falta de compromiso con hacer público el reporte de Mueller. Barr prometió ser lo más transparente posible, pero ha dicho que toma en serio las regulaciones del Departamento de Justicia que dictan que el reporte de Mueller debe ser tratado como algo confidencial.

Los que se oponen a Barr también argumentan sobre un memo que él escribió a las autoridades de justicia antes de ser nominado. En él critica la investigación de Mueller por la forma como estaba investigando si Trump había obstruido a la justicia.

Barr escribió que el presidente no pudo obstruir la justicia al despedir al ex director del FBI James Comey ya que el mandatario tiene ese derecho constitucional.

Esa opinión alarmó a los demócratas, en especial dado que la investigación por obstrucción ha sido un pilar de la investigación de Mueller.

“Las opiniones de Barr sobre el poder del presidente son especialmente preocupantes a la luz de su negativa a comprometerse a hacer públicos los hallazgos y el informe del fiscal especial”, dijo la senadora de California Dianne Feinstein, la principal demócrata en el panel judicial. Feinstein dijo que el ocupante de ese cargo debe ser alguien “objetivo, que esté claramente comprometido a proteger los intereses del pueblo, el país y la Constitución”.