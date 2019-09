Confirma Kansas primera muerte relacionada con el vapeo

Wichita, Kansas– Las autoridades de salud de Kansas confirmaron el martes la primera muerte en el estado relacionada con una enfermedad pulmonar vinculada con el vapeo.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas informó en un comunicado de prensa que la persona fallecida fue un residente de Kansas de más de 50 años de edad, quien tenía antecedentes de problemas de salud subyacentes.

El enfermo, cuya identidad no se dio a conocer, fue hospitalizado con malestares que avanzaron rápidamente hasta culminar con la muerte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que ha habido 450 casos probables de una enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo en 33 estados. Por lo menos cinco de esos casos han terminado en muertes.

La agencia dijo que no tiene ninguna evidencia de que se haya identificado una enfermedad infecciosa, lo que significa que los padecimientos probablemente estén asociados con una exposición a sustancias químicas.

Agregó que no se ha vinculado ninguna sustancia o productos específicos a todos los casos, aunque varios involucran a personas que reportaron haber consumido THC –la sustancia psicoactiva del cannabis– a través de cigarrillos electrónicos.

Las autoridades de salud dijeron carecer de información detallada sobre cuáles productos de los cigarrillos electrónicos fueron utilizados por el paciente que falleció en Kansas.

“Enviamos nuestras condolencias a la familia de la persona que murió”, comentó la gobernadora Laura Kelly en un comunicado. “Las autoridades de salud trabajan muy duro para determinar una causa y compartir la información para evitar más lesiones. A medida que el trabajo continúa, exhorto a los residentes de Kansas a ser cuidadosos. No se expongan y por favor sigan las recomendaciones de las autoridades de salud pública”, agregó.

El estado tiene seis reportes asociados al brote de la enfermedad pulmonar, entre ellos tres que creen que pueden ser confirmados o que probables lo sean. Los otros tres siguen bajo investigación.

“Es momento de dejar de vapear”, manifestó Lee Norman, secretario del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas. “Si tú o un ser querido vapea, por favor dejen de hacerlo. Las recientes muertes a lo largo y ancho de nuestro país, combinadas con cientos de casos de enfermedades pulmonares, siguen intensificándose”, concluyó.