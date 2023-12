Condicionan paquete de ayuda a Ucrania a reforma fronteriza

Washington— Los senadores federales Ted Cruz y John Cornyn rechazaron la solicitud de la Casa Blanca de suministrar ayuda de defensa a Ucrania, Israel y Taiwán, uniéndose a su partido para retrasar el proyecto de ley a menos que venga con una revisión completa de la política fronteriza y de inmigración.

La legislación, que no logró obtener los 60 votos necesarios para una votación de procedimiento, asignaría más de 100 mil millones de dólares en ayuda de defensa para los tres países.

La continuación de la ayuda de defensa a los aliados de Estados Unidos ha sido una prioridad bipartidista en el Senado. Los republicanos en la cámara, incluidos Cornyn y Cruz, dicen que una victoria rusa en Ucrania sería perjudicial para los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Pero a pesar de dicha posición, los republicanos del Senado se mantienen firmes contra los fondos de defensa, utilizándolos como palanca para impulsar reformas a la política fronteriza y de inmigración, afirmando que también es una prioridad apremiante de seguridad nacional.

“Apoyo la financiación para Ucrania, apoyo la financiación para Israel. Pero esta es una oportunidad para que obliguemos a la administración Biden a hacer lo que debería haber estado haciendo todo el tiempo”, dijo Cornyn a los periodistas la semana pasada.

La Casa Blanca solicitó fondos para la defensa, advirtiendo que el esfuerzo bélico de Ucrania fracasaría si no se le proporciona la ayuda de defensa que ha solicitado. La Casa Blanca incluyó fondos fronterizos adicionales para endulzar el acuerdo para los republicanos, en particular los miembros de extrema derecha de la Cámara de Representantes, que son cada vez más escépticos respecto de la ayuda exterior. El financiamiento fronterizo incluyó más de $13 mil millones para aclarar el retraso en el asilo, incorporando más jueces de inmigración y agentes de la Patrulla Fronteriza.

Los republicanos, incluidos Cruz y Cornyn, dejaron claro que eso no sería suficiente.

“Todo el financiamiento fronterizo que se incluye está diseñado para acelerar el procesamiento de la inmigración ilegal”, dijo Cruz en una entrevista con Fox News . “En otras palabras, no está diseñado para detener la crisis en nuestra frontera sur. Está diseñado para empeorarla”.

Los republicanos no están unidos sobre cuál sería una legislación fronteriza suficiente. Algunos exigen la inclusión total de una Ley para Asegurar la Frontera aprobada por la Cámara y que no tiene respaldo entre los demócratas. Cruz presentó la versión del Senado sobre ese proyecto de ley en septiembre. Un grupo de trabajo de republicanos del Senado presentó su propia propuesta el mes pasado . Los republicanos en general están de acuerdo en dificultar la solicitud de asilo y agregar más barreras físicas.

La esperanza de un acuerdo bipartidista parece estar evaporándose. Un pequeño grupo de trabajo bipartidista se desmoronó durante el fin de semana, con progresistas y conservadores frustrados con algunas de las propuestas bajo consideración. Después de la votación del miércoles, la senadora Kyrsten Sinema, independiente de Arizona en el grupo, dijo en una declaración que “el enfoque partidista de exigir todo o nada da como resultado no obtener nada para el pueblo estadounidense”.

Cornyn ha sido anteriormente un intermediario bipartidista en algunos de los temas más espinosos del Congreso, logrando un acuerdo el año pasado para aprobar el primer proyecto de ley de seguridad de armas en una generación. Ayudó a encabezar una delegación bipartidista de senadores al sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a principios de este año y expresó optimismo en ese momento de que podrían encontrar un camino a seguir en la frontera y la inmigración. Pero Cornyn no formó parte de las últimas discusiones fronterizas bipartidistas en el Senado.

“Esta no es una negociación tradicional en la que esperamos llegar a un compromiso bipartidista en la frontera. Este es un precio que debe pagarse para obtener la financiación suplementaria”, dijo Cornyn a NBC News.

Los demócratas sienten que vincular una prioridad de defensa bipartidista a ese pararrayos partidista crea un obstáculo innecesario.

“¿La frontera no ha sido más que una excusa para que la extrema derecha elimine la financiación para Ucrania, y muchos otros senadores republicanos que no son parte de la extrema derecha están de acuerdo?” dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, en el pleno del Senado el miércoles. “Espero que eso no sea cierto”.

El presidente Joe Biden advirtió el miércoles que no aprobar fondos para Ucrania daña la reputación de Estados Unidos, haciendo que el país parezca un socio poco confiable que permite que cuestiones provincianas se interpongan en el camino de la seguridad global. Dijo que estaría dispuesto a hacer más para cambiar la política fronteriza si eso garantiza la financiación para Ucrania, pero no dijo hasta dónde llegaría.

Los progresistas temen que capitular ante las demandas republicanas en la frontera signifique sacrificar sus principios sobre los derechos de los inmigrantes. Los republicanos de la Cámara de Representantes quieren nada menos que las duras restricciones fronterizas contenidas en la Ley de Seguridad Fronteriza. El proyecto de ley surgió de propuestas presentadas por los republicanos de la Cámara de Representantes de Texas e incluye la construcción de un muro fronterizo, restricciones para solicitar asilo y detener o deportar a inmigrantes mientras sus casos de asilo están pendientes.

“Los republicanos del Congreso quieren que los demócratas perjudiquen a los solicitantes de asilo a cambio de una votación sobre el financiamiento a Ucrania. Me opondré firmemente a ese comercio”, dijo el representante Greg Casar, demócrata por Austin, en un comunicado. “Apoyo la defensa de Ucrania, pero perjudicar a las familias inmigrantes simplemente no puede ser parte del acuerdo”.

Cornyn reconoció que una inclusión total del proyecto de ley republicano en la Cámara probablemente no conducirá a ninguna parte si los demócratas controlan el Senado. Dijo a los periodistas que “vamos a hacer lo mejor que podamos para tomar algunos de sus elementos”. El plan del grupo de trabajo republicano del Senado para el mes pasado incluía propuestas similares al proyecto de ley de la Cámara sobre detenciones, expulsiones y un muro fronterizo. Cornyn no formaba parte de ese grupo de trabajo.

Pero los republicanos en la Cámara de Representantes de Texas respondieron, diciendo que era su proyecto de ley o nada. El representante Chip Roy, republicano por Austin, encabezó una carta a los republicanos del Senado junto con otros 23 de Texas instando a la cámara alta a adoptar su proyecto de ley.

“No hay necesidad de otra propuesta diluida de seguridad fronteriza cuando tenemos la Ley de Seguridad Fronteriza, que tiene las políticas para detener la crisis”, dijo Roy en las redes sociales.

El liderazgo republicano de la Cámara adoptó la postura de la delegación de Texas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, escribió el martes a Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto, que “el financiamiento suplementario para Ucrania depende de la promulgación de cambios transformadores en las leyes de seguridad fronteriza de nuestra nación”. Young había escrito un día antes a los republicanos de la Cámara de Representantes que si no se daba dinero a Ucrania probablemente conduciría a una victoria rusa.

Aunque la ayuda al país europeo todavía tiene sus fervientes defensores entre los republicanos de la Cámara de Representantes, otros miembros se están volviendo cada vez más escépticos. La frontera sigue siendo la prioridad de la conferencia, y varios republicanos de la Cámara de Representantes preocupados por la creciente deuda nacional exigen una mayor supervisión para garantizar que la ayuda exterior se gaste adecuadamente.

“El Pantano de Washington sigue estando más preocupado por detener la invasión rusa de Ucrania que por detener la invasión a Estados Unidos en la frontera sur”, escribió el representante estadounidense Randy Weber en las redes sociales.

El representante estadounidense Tony Gonzales, republicano por San Antonio, fue el único republicano de la Cámara de Representantes de Texas que no firmó la carta de Roy, diciendo : “Se acabó el tiempo de las cartas escritas con severidad que arrojan cero resultados”. Gonzales ha rechazado las propuestas fronterizas de su propio partido por ser demasiado draconianas y dijo que el Congreso puede aprobar más legislación para “cerrar completamente la frontera” después de la victoria presidencial de Donald Trump en 2024.