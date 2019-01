Condicionan beneficios a estatus legal en EU

A partir de este año, las personas que busquen beneficios de apoyos económicos para el pago de servicios –como agua, luz o gas natural– a través la organización Project Bravo y sociedades similares, tendrán que proporcionar prueba de su estatus legal en el país.

“Es una exigencia por parte del estado de Texas y es algo que nosotros como organización debemos aplicar con la finalidad de seguir apoyando a la comunidad en los servicios y los otros programas”, dijo a El Diario de El Paso, Laura Ponce, directora de Project Bravo.

En noviembre del año pasado, el Consejo de Directores del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas, votó para adoptar estos nuevos requerimientos obligatorios, en donde se exige a los beneficiarios de subsidios económicos ser ciudadanos estadounidenses o, en su defecto, ser “extranjeros legales”.

De acuerdo con la organización, este requerimiento es cuestionado en tres de sus programas: apoyo en reparaciones de aire acondicionado y calentones, estabilización de energía en hogares y en ayuda económica para el pago de servicios. En los demás programas bajo el ala de Project Bravo, no es necesario proporcionar un estatus migratorio.

Durante el 2018, se destinó un total de 7.1 millones de dólares para los programas mencionados anteriormente, brindando apoyo a 8 mil hogares y a unas 20 mil personas que residen en el Condado de El Paso.

Medida discriminatoria, aseguran

La notica ha sido descrita por la comunidad fronteriza como ‘discriminatoria’, ya que la mayoría de las personas de bajos recursos suelen ser inmigrantes.

“Siendo El Paso una parte del país en donde existimos muchas personas que necesitan ayuda y no tienen cómo demostrar su estancia, no deberían de estar exigiendo esto a la gente”, dijo mediante una denuncia telefónica a El Diario de El Paso, José Luis, quien acudió en busca de apoyo la semana del 14 de enero a Project Bravo y solo prefirió identificarse así.

De acuerdo con el inconforme, durante la primera semana de toma de aplicaciones para el apoyo de servicios, hubo varios desconformes quienes se negaron a proporcionar o pedir beneficio a la organización por temor represalias.

“Creo que el gobierno lo que busca es tener bien identificadas a las personas que no cuentan con papales legales, porque si los niños son americanos ellos si entran, pero los demás no”, dijo.

Agregó que considera que la medida asusta a las personas y que, a comparación de ocasiones anteriores, en donde cientos de personas acudían a las instalaciones de la organización en busca de subsidios, la asistencia bajó en gran consideración.

“La gente se va, mejor no aplica por miedo, por no querer dar información, aunque los niños sean de aquí ya mejor uno no pide apoyo”, declaró.

Por otro lado, la directora informó que es muy pronto para estimar si este nuevo requerimiento esta impactando el número de solicitantes, ya que solo cuentan con pocos días de apertura en este año.

Ingresos sí cuentan

Ponce explicó que, para ser acreedor al apoyo de uno de los programas en cuestión, es necesario que los miembros de un hogar demuestren su estancia legal en el país para calificar.

“Por ejemplo, si son tres de familia y la madre y el hijo cuentan con estancia legal, pero el padre no, él no entraría dentro del apoyo, pero sus ingresos sí”, detalló.

Para poder recibir apoyos de Project Bravo, las familias deben de demostrar su estado socioeconómico y el ingreso a sus hogares debe de estar por debajo del 150 por ciento del Nivel de Pobreza de los Servicios Federales de Salud y Humanos, FPL por sus siglas en inglés.

Actualmente, un hogar que vive en o por debajo del 150 por ciento del FPL tiene un ingreso igual o menor a 37 mil 650 dólares, esto, para una familia de cuatro integrantes, manifestó Ponce.

Menos del 4 por ciento

En el 2018, Project Bravo realizó un estudio que determinó que únicamente menos del 4 por ciento de los beneficiarios del Condado de El Paso ya no podrán ser elegibles para los subsidios.

Aunque estos nuevos requisitos darán como resultado que muchas familias no califiquen, también tenemos a varias personas que han perdido sus documentos debido a algún robo, incendio, desastre natural u otras razones, ellos también se verán afectados, expresó Ponce.

“Le estamos comunicando al público de inmediato acerca de este cambio para que tengan tiempo para buscar y reemplazar los documentos de identificación que les falten”, agregó.

Los hogares podrán seguir calificando para esos servicios si tienen integrantes que pueden proporcionar los documentos necesarios y pasar una prueba de ingresos que ha sido modificada para un hogar con un estatus variado.

Project Bravo es una de las 40 organizaciones en Texas que han sido requeridas con la nueva norma de estatus migratorio.

“Creo que Texas es el primer estado en todo el país que está exigiendo presentar un estatus legal en este tipo de programas en todo el país”, concluyó Ponce.

La función Project Bravo es maximizar los recursos para tener una mejor calidad de vida para los residentes del Condado de El Paso que tienen desventajas económicas y ponerle fin a la pobreza a través de la movilización de recursos y promoción de la auto-suficiencia, sin embargo, depende de fondos estatales y es necesario acatarse a los requerimientos.

