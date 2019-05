Concluyen muro privado en Sunland Park

El Paso— Usando lentes de sol y un pin con la imagen del presidente Donald Trump, Brian Kolfage, fundador de We Build The Wall Inc., se presentó en esta frontera para develar formalmente la valla metálica construida en propiedad privada.

El ‘muro privado’, -con dirección en el 1000 Brickland Road, Sunland Park, NM.-, se concluyó en menos de una semana, incluso luego de cesar operaciones por un día luego de que la Ciudad de Sunland Park declarara que la aplicación de construcción se encontraba incompleta, informaron en conferencia de prensa directivos de la construcción.

“Luego de pasar varios obstáculos y los problemas en nuestra frontera sur, el equipo de We Build The Wall, ha terminado la primera sección de lo que creemos que se convierta en una barrea de seguridad”, declaró Kolfage.

El patriota añadió que la barrera empezará de inmediato a cesar el flujo de inmigrantes ilegales, el flujo de drogas y criminales en las calles de las comunidades estadounidenses.

“Hemos tapado el hoyo de una de las áreas mas traficadas y peligrosas de nuestra frontera y con esto, hemos liberado a agentes fronterizos para que puedan proteger otras áreas. Nosotros la gente, hemos hecho el trabajo”, manifestó.

Chris Kobach, consejero general de We Build the Wall Inc., comentó que el muro no es solo una barrera, sino una infraestructura de seguridad con alta tecnología, misma que cesará un flujo de inmigrantes ilegales ‘sin control’.

“Justo aquí, era común que se bajaran de un Uber personas que llegaron a México en un avión, con ropa bonita, cruzarán como si nada y pidieran otro Uber con su celular del otro lado de frontera ¿para presentarse a pedir asilo? Esto ya no pasará más”, comentó Kobach.

La primera sección de la barrera de la frontera sur fue terminada y financiada por los poco más de 20 millones de dólares recaudados por la campaña ‘We Build The Wall’, hecha por cerca de 400 mil patriotas americanos, se declaró mediante un documento con el sumario del proyecto.

La organización declaró que aún no se confirma el lugar exacto del próximo proyecto de valla fronteriza pagada por ciudadanos estadounidenses mediante la campaña en GoFundMe.com, pero que se considera la frontera en el oeste de Texas o California.

“Solo quiero terminar agradeciendo a todas las personas que donaron en a la campaña, no hubiera sido posible sin el apoyo de todas esos patriotas que aportaron en diciembre del año pasado, recabamos 20 millones en 20 días”, concluyó Kolfage.