Concientizan sobre cuidadores de enfermos terminales

Para promover una conciencia de empatía y compasión hacia los cuidadores de pacientes que sufren alguna enfermedad, la Fundación Corazones para ser Sanados (Hearts to be Healed Foundation) concluyó con éxito la jornada de actividades en la que también se promocionó el arte, el vino y el comercio en la ciudad a beneficio de la institución.

Héctor Enríquez, presidente de la organización sin fines de lucro, dijo que esta iniciativa está enfocada a las personas que desconocen prácticamente si algún día van a ser un cuidador o que se vaya a necesitar uno en algún momento de la vida.

“La fundación trata de ser empática respecto a los otros cuidadores, no a los que reciben alguna remuneración sino a los cuidadores que nos toca serlo y que no estábamos preparados”.

Manifestó que la idea de este concepto nació cuando perdió a su esposa Dina, víctima de cáncer, y se dio cuenta de que todos los cuidadores al final del día no tuvieron un apoyo económico, moral y psicológico al respecto.

Indicó que ante esa situación se dio a la tarea de trabajar en el proyecto y hoy en día se apoya de varias maneras a las personas que atraviesan por ese trance.

“Primero es orientarlos para que conozcan en dónde están los recursos porque hay, pero no están conjuntados”, expresó al manifestar que a través de su página web se difunde la información que requieren para solicitarlos a instituciones benévolas.

Asimismo, por el lado de ellos, se ayuda a entender el proceso de lo que significa una quimioterapia, de lo que es un trasplante de riñón, lo que es un cuidado intensivo y de esa manera poder ayudarlos y motivarlos para que no sea tan pesado.

Explicó que el concepto de cuidador “es cuando nos dice el doctor: tu esposa tiene cáncer y a uno le da mucho miedo, no sabe cómo enfrentarlo, no sabe a donde ir y qué hacer y justo por eso creamos la fundación para poder ayudar y dar apoyo a los cuidadores que no están en los hospitales sino que estamos dentro de la familia”.

En este proceso la Clínica Mayo autorizó recientemente un programa especial con el fin de que la gente sea más consciente y tenga esa empatía y compasión hacia los cuidadores, pero también ofrecer recursos a ellos y así puedan sobrellevar la carga.

Agregó que esto es algo que “uno nunca se espera pero que habrá un tiempo en el que uno va ser un cuidador o va a necesitar uno. Hay una negación de las personas, pero siempre vas a llegar a ese punto y lo que buscamos hacer es que cuando llegue el momento lo tratemos con la dignidad y valentía”, dijo el también ex catedrático de UTEP y escritor.

Para replicar el mensaje comentó que durante el mes de febrero se organizaron una serie de eventos, cinco en total, denominado ‘Corazones Enamorados’, con la finalidad de involucrar a los artistas fronterizos y amantes del arte.

“A través del arte podemos promover la cuestión de la compasión y la empatía como lo hicimos en estos cinco eventos realizados en febrero, en el que participaron artistas locales e internacionales, todos acreditados y muchos que exponen sus obras en museos”, señaló Enríquez.

“Estamos muy contentos de participar en esta causa y ver que muchos artistas fronterizos del arte y la cultura fueron promovidos en distintos lugares como restaurantes y otros negocios”, dijo Carmen Becerra, integrante del equipo organizador.

Manifestó que las obras de arte elaboradas por los participantes permanecerán durante todo el mes de marzo por lo que el público podrá admirarlas y adquirir una de estas. La galería está ubicada en La Wheela Bike Shop & Restaurant Bar, ubicado en el 11950 Montana, en el este de la ciudad.

Manuel Piña, destacado artista plástico, dijo que su participación consistió en convocar a artistas de Cd. Juárez y El Paso, al cual fue exitosa.

“Es algo que el pintor necesita, siempre estamos buscando poder mostrar nuestra obra, nuestro discurso para que pueda llegar a muchas personas. Este tipo de eventos lo agradecemos mucho ya que necesitamos estos espacios”, expresó.

Dijo que fueron más de 100 obras las que fueron expuestas en la galería para deleite de los amantes del arte que asistieron a cada una de las cinco exhibiciones. “Ha sido un mes de mucho trabajo y de mucho corazón”.

Para Margarita Herrera, psicóloga de profesión, el haber participado en este evento con sus dos obras: ‘El amor se gesta en el corazón’ y ‘Deja florecer tu corazón’, le resultó maravilloso, expresó la pintora, cuyo nombre artístico es Margó.

Alumna del profesor Piña, y experta en la técnica de la pintura al óleo, comentó que el amor por la pintura lo adquirió luego de la muerte de su esposo en la época del Covid-19. “Fue una manera de sacar todo el dolor y darle vida a muchas cosas. Hemos movido a mucha gente a involucrarse en el arte y sobre todo ayudar y motivar a otros”.

Apuntó que este sistema ya funciona en cuatro estados del país: Nevada; Arizona; Nuevo México y Texas, que son lugares en donde se tienen personas que los apoyan. Se pretende ampliarlo a otros lugares.

“La iniciativa nació en Las Vegas cuando nosotros tuvimos la experiencia de haber perdido a algunos de nuestros seres queridos o pacientes. Yo estaba en Phoenix y ahí tuvimos esta idea”, expresó al recalcar que está funcionando ya que una de las instituciones más importantes como la Clínica Mayo les ha dado luz verde de poder trabajar e intercambiar ideas para hacer un trabajo mejor.

Detalló que la importancia es que una de las instituciones más acreditadas en el mundo de la investigación y que usualmente todos sus programas se tratan de emular en otros hospitales les representa un orgullo y más que los hayan escuchado y aprobado su solicitud. Esto va a crear un impacto social a largo plazo, recalcó.

En su mensaje, y en honor a las persona que asisten a otra persona que necesita ayuda para cuidar de sí misma como niños, ancianos o pacientes con enfermedades crónicas o en condición de discapacidad, pidió a la comunidad “ser más empáticos no solamente cognitivamente sino emocionalmente, compasivamente que es algo que se puede aprender y eso nos va a ser mejores personas”.

