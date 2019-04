Conceden fianza a acusado de atropellar y matar a menor

A pesar de que la fiscalía de Nuevo México solicitaba que Óscar Iván Anchondo esperara tras las rejas su juicio por la muerte de un adolescente, un juez le concedió al hombre llevar su proceso en libertad al otorgarle una fianza de 5 mil dólares.

Anchondo enfrenta varios cargos, entre ellos homicidio vehicular por la muerte de Adalberto Romo de 16, quien el pasado 3 de abril fue atropellado frente a su casa cuando iba a subirse a su automóvil para ir a la escuela.

Los hechos ocurrieron poco después de las 8 de la mañana en la calle Berino Road, cerca de la intersección de las calles Aero y Pico.

Durante la audiencia del martes la fiscal Anne Marie Peterson dijo al juez que consideraba un peligro para la comunidad que Anchondo de 21 años, estuviera libre, ya que éste mostró “un total desprecio por la vida humana”.

“(Anchondo) Aceptó haber consumido metanfetaminas antes de conducir sin licencia de manejo. Y también dijo saber que ‘golpeó algo’ pero no se detuvo”, enfatizó la fiscal.

Peterson aseguró que en lugar de bajarse a brindarle los primeros auxilios a la víctima o llamar al número de emergencias 911, Anchondo condujo hasta su casa y trató de ocultar el vehículo.

Por su parte Joe Coronado, abogado de la defensa aseguró que no entendía en que se basaba la fiscal para decir que su cliente era un “peligro”, si éste no contaba con historial criminal.

Tras escuchar a ambas partes, el juez Douglas R. Driggers, decidió permitirle a Anchondo salir de prisión, luego de que Alma Gloria Anchondo, madre del hombre se comprometiera a ser su “custodio externo”.

Además de la fianza de 5 mil dólares, Driggers impuso varias restricciones para Anchondo, que incluyen no conducir ningún vehículo, no salir sin supervisión adulta, no consumir drogas o bebidas embriagantes, un toque de queda de 10 de la noche a seis de la mañana, entre otras.