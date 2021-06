Con vacunas, busca México agilizar la reapertura

El Diario de Juárez

El secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó México el pasado 14 y 15 de junio con el fin de discutir diversos aspectos para “fortalecer la relación” con el país vecino, incluyendo, los planes para la pronta reapertura de las fronteras que se agilizaría con las vacunas donadas por su país.

Mientras tanto, en El Paso el juez de Condado trabaja para vacunar a empleados de maquiladora mexicanos en el puerto fronterizo de Tornillo.

Durante la visita, el secretario Mayorkas se reunió individualmente con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, para discutir las formas de facilitar el comercio y los viajes legítimos, incluida la forma de aliviar de manera segura las restricciones actuales relacionadas con la pandemia en los viajes a través de nuestra frontera terrestre compartida.

Ebrard aseguró que las más de un millón de vacunas que se recibieron como donación de Estados Unidos, agilizarán el proceso de apertura de las fronteras, incluyendo a El Paso y Ciudad Juárez.

“Hablamos sobre las fronteras en virtud de que llevan mucho tiempo las restricciones de las actividades como el comercio, los viajes, el turismo”, dijo Ebrard en un video que resume la reunión con el secretario Mayorkas.

“Sabemos que dificulta la actividad económica y vida de esas comunidades. Así que se va a acelerar la vacunación para que los promedios de personas vacunadas sean muy parecidos a las ciudades norteamericanas”, añadió el secretario de México.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que con las vacunas provenientes de Estados Unidos “avanzaremos en función de lo que logramos para poder regularizar la situación económica y social de la frontera”.

“Son un millón 300 mil unidosis de Johnson&Johnson que llegaron y con esto vamos a tratar de cerrar la diferencia porcentual (…)pensamos que en poco tiempo podemos acercarnos a esos números y agilizar la apertura”, añadió Ebrard.

Por su parte, Mayorkas dijo que, durante su primer viaje internacional como secretario, “reflejó el compromiso del Departamento de Seguridad Nacional con una asociación estrecha y profunda con el Gobierno de México”.

“Estoy orgulloso de la asociación que estamos construyendo con México”, dijo el secretario Mayorkas.

“Espero con interés nuestro trabajo conjunto en una amplia gama de cuestiones, incluida nuestra salida de la pandemia, la facilitación del comercio y los viajes lícitos, la seguridad fronteriza, la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la construcción de vías legales y seguras para aquellos buscando ayuda humanitaria. Somos socios, somos vecinos y compartimos tanto desafíos como oportunidades”, se lee en una declaración.

No obstante, la reapertura de fronteras continúa sin fecha definida debido que el plan de vacunación al personal de maquiladoras de Ciudad Juárez no ha avanzado y el Gobierno mexicano no ha dado a conocer, aún, el día en que las vacunas donadas por Estados Unidos llegarán a esta región.

Condado espera ‘luz verde’

El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, dijo que sólo es cuestión de esperar luz verde para comenzar las vacunaciones.

“En este caso queremos hacer todo antes de que se abran los puentes. Queremos que haya más confianza en la comunidad y vacunar a todos los que sea posible en ambos lados”, dijo el juez.

“Por un lado queremos hacer las cosas bien y vamos a compartirlas con Juárez y por el otro, porque tenemos que darles la confianza a las autoridades porque algo que pudiera detener la apertura, es que si continúan los contagios y los números de vacunados no aumentan, podría ser una dificultad para que se abran”, explicó.

Samaniego dijo que el plan es vacunar a los grupos de 18 a 28 años de las maquiladoras a quienes considera los grupos más peligrosos que pueden transmitir el virus a sus familiares más vulnerables.

“Es prioridad ayudarle a los de 18 a 28 años, que es el grupo más peligroso y que está en las maquiladoras”, dijo.

“Ya está todo, ya estuvimos hablando con el director de puentes en Tornillo, ya hablamos con la congresista Verónica Escobar y ya está la logística, sólo faltan las buenas noticias para arrancar”, agregó.

Según el juez del Condado, el programa consiste en instalar un centro de vacunación masiva en un “área neutral” del puente, donde los juarenses podrán recibir la vacuna contra Covid-19 y nuevamente regresar a Ciudad Juárez sin necesidad de cruzar a El Paso.

“Se tiene pensado vacunar a 50 mil personas de la maquiladora con la posibilidad de que sean más. Las maquiladoras tienen más infraestructura y pueden usar los camiones para llevar a las personas al área neutral del puente y regresarlas”, añadió el juez.

Sin embargo, aunque las autoridades locales y del Condado no han dado una fecha concreta para la apertura de las fronteras, Samaniego aseguró que, si el plan se llegara a desarrollar, habría más probabilidad de levantar el cierre.