Con vacuna completa, el 24% de paseños

Autoridades de la Ciudad y el Condado se mostraron optimistas ante el avance de la vacunación en El Paso, ya que hasta el momento más del 24 por ciento de la población mayor a 16 años –los sujetos a inmunización– tiene las dosis completas para prevenir el Covid-19.

En una conferencia de prensa conjunta, realizada el lunes al mediodía, el alcalde Oscar Leeser y el juez del Condado, Ricardo Samaniego, trataron el progreso que ha se tenido con una tendencia a la baja de los casos y hospitalizaciones de Covid-19 en la región, las cuales atribuyeron al incremento en la distribución de vacunas.

“El Paso va realmente en la dirección adecuada”, dijo Leeser.

No obstante, hizo un llamado a mantener la cautela y continuar utilizando cubrebocas, lavando las manos seguido y aplicando la sana distancia, entre otras medidas.

“Estamos en la esquina pero todavía no hemos dado la vuelta”, aclaró el alcalde.

Leeser señaló que el 41 por ciento de la población ha recibido una vacuna y que una cuarta parte ha sido inoculada totalmente, superando los porcentajes de muchas ciudades del estado y a nivel nacional.

Samaniego enfatizó “el incremento de las vacunas en la comunidad y algunos esfuerzos rurales en los que hemos participado”.

En las últimas semanas, se han llevado unidades móviles para vacunar a personas en zonas no incorporadas del Condado, como Vinton y Montana Vista, con el propósito de que aquellas personas que no tienen modo para transportarse hacia el Centro de la ciudad también reciban su dosis.

El juez del Condado agregó que la próxima vacunación en zona rural está programada en Tornillo en la semana, pero esta vez será para aplicar la segunda vacuna de Pfizer, a quienes recibieron la primera dosis, dentro de un programa denominado Frontier.

“Más del 75 por ciento de los residentes mayores de 65 años, aquellos más vulnerables para la hospitalización y muerte por Covid-19, han sido vacunados”, dijo el juez del Condado.

Los dos grandes centros de vacunación en El Paso recibirán esta semana una cantidad sin precedentes de vacunas –alrededor de 20 mil– por parte del Estado de Texas: 14 mil de la fabricada por Moderna para la Ciudad, en tanto que el Centro Médico Universitario (UMC), operado por el Condado, contará con 6 mil dosis del biológico de Pfizer.

Samaniego explicó que las clínicas están recibiendo sus propias vacunas, por lo que en un futuro cercano se van a tener más de 31 mil dosis, lo cual duplica la capacidad de tener éxito.

En las últimas semanas, ante la falta de dosis a nivel local, un número considerable de paseños viajó a otras poblaciones de Nuevo México y Texas –como Pecos o Midland/Odessa– para vacunarse. Ahora, asegura la máxima autoridad del Condado, no será necesario.

“Estamos muy cerca de tener éxito”, señaló.

No obstante, indicó que en este momento la tasa de hospitalización en El Paso es del 86 por ciento, debido a que muchas personas no se realizaron procedimientos quirúrgicos o pospusieron sus tratamientos durante la pandemia. Se trata de personas que no tienen Covid-19, pero que de alguna manera saturan los hospitales y se convierte en un riesgo en caso de que repunte el coronavirus.

“Para hacer un comparativo, durante nuestro pico en julio, la tasa de hospitalizaciones era del 56 por ciento”, agregó. “Muchos de los recursos y apoyos que teníamos como el hospital en el Civic Center ya no existen, así que si regresamos al pico va a ser más complicado”, dijo Samaniego.

Precisó que no hay fecha para alcanzar el 75 por ciento de la inmunidad de manada, pero que se va por la ruta correcta.

Tanto Samaniego como Leeser agradecieron a los residentes y a los negocios por exigir el uso de cubrebocas y mantener la distancia social, entre otras medidas, a pesar de que desde el 10 de marzo el gobernador de Texas, Greg Abbott, reabrió la economía estatal.

“El nuevo normal será que los paseños tendrán que cuidarse unos a otros y protegerán a sus abuelos y adultos mayores”, dijo Leeser, quien perdió a su madre y un hermano a causa del Covid-19.