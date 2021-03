Con vacuna completa, 14.1% de los paseños

Con el fin de que la comunidad tome “la decisión correcta” sobre las medidas recomendadas contra Covid-19, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, y el juez del Condado, Ricardo Samaniego, dieron a conocer una nueva tabla interactiva que muestra las cifras de las personas que se han vacunado contra el virus en la región.

De acuerdo con los datos proporcionados por ambos funcionarios, hasta el momento el 14.1 por ciento de la población de El Paso ha completado el esquema de vacunación con ambas dosis.

La tabla actualizada incluye las dosis totales de vacuna administradas, las dosis distribuidas en los puntos de vacunación, los datos del código postal, así como información sobre la primera y la segunda dosis, rangos de edad, sexo, raza y etnia.

Los funcionarios electos informaron que, 301 mil 620 vacunas se han distribuido a los distintos sitios de vacunación en el condado, de las cuales 240 mil 397 se han administrado a la población.

Los datos muestran que el 60 por ciento de las dosis han sido para mujeres, mientras que el 40 por ciento ha sido para hombres.

“Nuestra comunidad ha sido muy receptiva a la vacuna contra Covid-19 y continuamos liderando el estado en la eficiencia de la distribución de vacunas”, dijo el jefe de Bomberos de El Paso, Mario D'Agostino.

“Actualmente, la tasa de administración de vacunas de nuestra comunidad es de aproximadamente el 90 por ciento y casi el 14 por ciento de nuestra población ha recibido ambas dosis, lo que significa que está completamente vacunada.

Según el rastreador de datos de los CDC, la tasa de administración de vacunación nacional al 7 de marzo es de aproximadamente el 79 por ciento, aproximadamente el 12 por ciento está completamente vacunado y el estado informa una tasa de aproximadamente el 76 por ciento y aproximadamente el 11 por ciento está completamente vacunado”, agregó.

El alcalde Leeser dijo que, durante las últimas dos semanas, se ha informado de los grandes logros que se han tenido en la Ciudad y el Condado; “hemos trabajado muy duro para vacunar desde mediados de enero y este es el resultado. Son cifras muy elevadas para El Paso e incluyen todos los sitios de vacunación, como Walgreens, CVS, Walmart y los demás proveedores de salud”, dijo.

“Nuestro tablero de EP Strong es exactamente la herramienta que nuestra comunidad necesitaba para tomar decisiones informadas sobre su salud, con datos de distribución de vacunas actuales y precisos en toda la comunidad. Estoy encantado con los resultados y felicito a los equipos de la Ciudad y el Condado por trabajar juntos para lograr este importante resultado”, añadió.

El alcalde Leeser dijo que la nueva tabla de información está disponible a partir de este momento en epstrong.org para que la comunidad “pueda observar lo que está ocurriendo en la Ciudad y el Condado”.

Agregó que, a pesar de que las cifras han sido favorecedoras debido al número de vacunas administradas, no es momento de bajar la guardia con las protecciones de salud.

“No es tiempo de dejar de usar máscaras. Continuaremos vacunando a la comunidad y seguimos conformando un solo sistema de vacunación con el Condado y con UMC” señaló.

Por su parte, el juez Samaniego dijo que la nueva tabla informativa brindará “más transparencia” en cuanto a los datos de las vacunaciones.

“Le pedimos a la comunidad que haga lo correcto y hacemos esto para que la gente sepa lo que está pasando en El Paso. No es una orden de quedarse en casa sino de seguir protegiéndonos”, dijo el juez.

Añadió que seguirán recomendando a los negocios y restaurantes locales el uso de cubrebocas para proteger tanto a empleados como a clientes.

“Recomendamos ampliamente a los negocios el uso de cubrebocas. Estamos trabajando y haciendo lo mejor para que los negocios permanezcan abiertos, pero eso depende del número de personas vacunadas y el número de hospitalizaciones”, señaló.

“Los propietarios leyeron la carta que enviamos al gobernador y muchos nos han apoyado para seguir pidiendo las recomendaciones de salud a clientes y empleados”, agregó.

Asimismo, Samaniego dijo que el sistema centralizado de registros para vacunaciones contra Covid-19 aún no está listo para operar, sin embargo, se espera que pronto pueda abrirse.

“Todavía no unimos los dos sistemas. No estamos listos para unirlos pero hemos trabajado durante estos meses. Sin embargo, todavía no tenemos vacunas suficientes”, agregó.

Añadió que, además, El Paso espera un lote de 4 mil vacunas del laboratorio Johnson & Johnson.

“Ya se ha confirmado que vamos a recibir las 4 mil vacunas. Aún no están aquí pero en cuanto lleguen se administrarán inmediatamente”, comentó.

Los funcionarios dijeron que la Ciudad deberá llegar a un 75 por ciento de personas vacunadas para que “haya más confianza de inmunización”.

“Necesitamos el 75 por ciento de personas completamente vacunadas para sentir esa confianza de estar inmunizados, sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas personas se niegan a recibirla”, finalizó el alcalde.

Mientras la ciudad de El Paso espera recibir más vacunas, se alienta a los residentes que son elegibles como Grupo A o Grupo B de Fase 1, incluidos los maestros y otro personal escolar, y los proveedores de cuidado infantil, a que se preinscriban para recibir la vacuna con la Ciudad de El Paso visitando www.EPCovidVaccine.com o llamando al (915) 212-6843.

Los funcionarios de Salud recuerdan al público que continúe con los protocolos sanitarios actualmente vigentes para la salud y el bienestar general de la comunidad.

Si bien el mandato estatal de máscaras se eliminará mañana 10 de marzo, los líderes de Salud y de la Ciudad instan encarecidamente a la comunidad a que continúe usando cubiertas faciales, lavándose las manos con frecuencia y vigilando su distanciamiento independientemente de si tiene o no una vacuna.