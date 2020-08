Con temor, vuelven maestros a clases

Ross Moore, presidente de la sección de El Paso, de la Federación Estadounidense de Maestros, envió un correo electrónico a los miembros la semana pasada con el asunto “Lista de verificación de regreso a la escuela”.

En lugar de nuevas actualizaciones de los distritos o pautas del estado en previsión del próximo año escolar, el correo electrónico detallaba una lista de consideraciones para que los miembros pensaran detenidamente al escribir sus testamentos, analizar pólizas de seguro de vida y otros asuntos.

“Pensé que mis días de lidiar con amenazas espantosas como ésta habían terminado cuando me retiré del Ejército. Para esto me inscribí en 1974 cuando levanté la mano derecha”, escribió Moore a los miembros en el correo electrónico. “No es para lo que me inscribí cuando firmé mi contrato con EPISD en 2001. Tú tampoco. Por favor, tómate esto en serio”.

Moore dijo en una entrevista con El Paso Matters que los números de casos de Covid-19 de El Paso no indican que sea seguro reunir a un grupo de personas.

“Texas y El Paso van exactamente en la dirección equivocada para poner a la gente en una situación de reunión masiva”, dijo Moore. “Y las expectativas de mis miembros, el 79 por ciento, piensa que va a ser significativamente peor en los próximos seis meses. Eso no es bueno”.

En agosto, aproximadamente uno de cada siete nuevos casos de Covid-19 en el condado de El Paso ha ocurrido entre personas de 19 años o menos, según un análisis de El Paso Matters de datos del Departamento de Salud Pública. Esa es una proporción mucho más alta que en los primeros 3 meses y medio de la pandemia, y significativamente más alta que en julio.

Del 1 de julio al 10 de agosto, mil 265 habitantes de El Paso menores de 19 años dieron positivo por Covid-19, en comparación con los 558 de marzo a junio.

La mayoría de los distritos del condado de El Paso comenzarán el año escolar 2020-21 el 17 de agosto, utilizando solo el aprendizaje a distancia. Los estudiantes no pueden regresar al campus antes del 8 de septiembre, el día después del Día del Trabajo. Los distritos escolares de El Paso, Socorro, Ysleta y Canutillo, están buscando exenciones de la Agencia de Educación de Texas que les permitirían continuar las clases solo en línea durante las primeras ocho semanas de clases, hasta mediados de octubre.

La mayoría de los distritos ofrecen a las familias tres métodos de instrucción: presencial, virtual o un híbrido de las dos. Moore hizo circular una encuesta pidiendo a los miembros que dieran su opinión sobre cuál de las tres opciones les parece más segura. La mayoría de los educadores indicaron que la instrucción virtual era más segura para ellos y sus estudiantes.

“Trate de ponerle un cubrebocas a un niño de 7 años que necesita ser abrazado por el maestro”, dijo Moore. “No va a funcionar. El 72 por ciento de mi gente dice, en todos los niveles de grado, que es una expectativa poco realista que los niños permanezcan protegidos. Necesitan hacerlo, pero no es una expectativa realista”.

Desafíos en la primavera

Cuando el Distrito Escolar Independiente de Socorro cerró a principios de la primavera, un maestro dijo que tenían más de 100 de sus estudiantes iniciando sesión para hacer sus cursos al principio. A medida que avanzaba el año escolar, esta maestra, con más de 20 años en el aula, dijo que tenían suerte si 10 estudiantes se conectaban a la lección.

Mientras se aseguraba de que los estudiantes participaran en el trabajo del curso, entre bastidores estaban enfocados en otra necesidad: asegurar una conexión estable a Internet.

“Cuando escuché por primera vez que iba a dar clases de forma remota, ni siquiera tenía Internet”, dijo la maestra, que pidió no ser identificada por temor a represalias por parte del distrito escolar. “No sé cómo sobreviví con la conexión de mi teléfono. Y afortunadamente, pude hacer eso. Nadie me ayudó con eso. El distrito escolar no me ayudó”.

Mientras la incertidumbre gira en torno a la implementación de las pautas de la Agencia de Educación de Texas, para la planificación de Covid-19, la maestra de Socorro dijo que no hay razón para creer que sea seguro enseñar en persona.

“Tengo la suerte de tener un trabajo, pero ahora mismo estamos a oscuras”, dijo la maestra. “Y, sinceramente, no creo que sea seguro para nosotros regresar ahora mismo hasta que encuentren algo que nos proteja. ¿Por qué no podemos enseñar de forma remota hasta que encontremos algún tipo de inmunización que evite que nos enfermemos?”.

Pensando en el año académico anterior, la maestra de Socorro recordó las aulas abarrotadas y los pasillos palpitantes.

“Nos estamos exponiendo bastante”, dijo la maestra. “Están jugando con nuestras vidas. No quiero ser parte de una estadística de si va a funcionar o no”.

Moore dijo que recibía docenas de correos electrónicos al día de maestros con afecciones preexistentes, que planteaban preguntas sobre cómo se esperaba que los maestros volvieran al aula.

“Uno de los problemas en los que estoy tratando de trabajar con los distritos, y hasta ahora están trabajando conmigo en esto, es que el 62 por ciento de mis miembros tiene afecciones preexistentes, ya sea asma, diabetes, sobrevivientes de cáncer, o en tratamiento de cáncer o cualquier combinación que los haga vulnerables”, dijo Moore.

Moore dijo que no ha habido una discusión sólida sobre lo que sucede cuando hay un caso positivo en un campus escolar.

Cómo planean las escuelas responder

La superintendente asistente de Socorro, Marivel Macias, dijo que si un maestro da positivo en la prueba de Covid-19, los estudiantes y otros profesores que estuvieron en contacto serán alertados a través de un sistema de rastreo de contactos que el distrito ha desarrollado con las autoridades de salud locales, que siguen las Pautas de la Agencia de Educación de Texas.

“Si en algún momento hay un estudiante, un cuerpo docente, un miembro del personal, alguien que ingrese a nuestro campus y tiene un resultado positivo, podemos comenzar a rastrear sus contactos”, dijo Macías. “Y en ese punto es donde se compartirá la información con los padres”.

Las pautas de la Agencia de Educación de Texas explican que, si bien cada campus debe tener un plan personalizado informado por el distrito local de la escuela y los funcionarios de salud pública, hay algunos puntos que todas las escuelas deben seguir. Uno de esos puntos está relacionado con cómo las escuelas pueden informar a los padres, maestros y otros profesores que alguien ha dado positivo por Covid-19 en un caso confirmado por laboratorio.

Macías dijo que los maestros tendrían acceso a cubrebocas, desinfectantes de manos y que los estudiantes y los maestros deberán medir su temperatura y síntomas antes de llegar al campus.

“Realmente será enseñar y volver a enseñar y adaptarse”, dijo Macías. “Una vez más, todo esto es nuevo para nosotros. Una cosa a la que estamos acostumbrados en educación es que desarrollamos sistemas y protocolos, y luego todos los años nos basamos en ellos. Así que este año es verdaderamente nuestro año de fundación. Y como hemos estado compartiendo, es nuestro año en el que vamos a ser flexibles y vamos a dar un giro de 180 grados”.