Con revistas, ocultó Trump documentos secretos

Washington— Catorce de las 15 cajas recuperadas de la finca del ex presidente Donald Trump en Florida a principios de este año contenían documentos clasificados, muchos de ellos ultrasecretos, mezclados con diversos periódicos, revistas y correspondencia personal, según una declaración jurada –afidávit– del FBI publicada el viernes.

No se autorizó ningún espacio en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago para el almacenamiento de material clasificado, según los documentos judiciales, que expusieron la justificación del FBI para registrar la propiedad este mes, incluida la “causa probable para creer que se encontrará evidencia de obstrucción”.

La declaración jurada de 32 páginas, muy censurada –con rayas de tinta negra ocultando nombres– y redactada en gran medida para proteger la seguridad de los testigos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y “la integridad de la investigación en curso”, ofrece la descripción más detallada hasta la fecha de los registros gubernamentales almacenados en Mar-a-Lago mucho después de que Trump salió de la Casa Blanca.

También revela la gravedad de las preocupaciones del Gobierno de que los documentos estaban allí ilegalmente.

El documento deja en claro cómo la retención aleatoria de registros gubernamentales ultrasecretos y la aparente falla en salvaguardarlos a pesar de meses de súplicas de los funcionarios federales, ha expuesto a Trump a un nuevo riesgo legal justo cuando sienta las bases para otra posible candidatura presidencial en 2024.

“El Gobierno está llevando a cabo una investigación criminal sobre la eliminación y el almacenamiento indebidos de información clasificada en espacios no autorizados, así como la ocultación o eliminación ilegal de registros gubernamentales”, escribió un agente del FBI en la primera página de la declaración jurada.

Los documentos que se hicieron públicos anteriormente muestran que los agentes federales están investigando posibles violaciones de varias leyes federales, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de Defensa en virtud de la Ley de Espionaje. Los demás estatutos abordan la ocultación, mutilación o eliminación de registros y la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.

Trump ha insistido durante mucho tiempo, a pesar de la clara evidencia de lo contrario, en que cooperó plenamente con los funcionarios del Gobierno. Y ha logrado que los republicanos lo apoyen al presentar la búsqueda como una cacería de brujas con motivaciones políticas que pretende dañar sus perspectivas de reelección. Repitió ese estribillo en su sitio de redes sociales el viernes, diciendo que él y sus representantes habían tenido una estrecha relación de trabajo con el FBI y “LES DIERON MUCHO”.

La declaración jurada no proporciona nuevos detalles sobre 11 conjuntos de registros clasificados recuperados durante la búsqueda el 8 de agosto en Mar-a-Lago, sino que se refiere a un lote separado de 15 cajas que la Administración Nacional de Archivos y Registros recuperó de la casa en enero. Los Archivos enviaron el asunto al Departamento de Justicia, indicando en su remisión que la revisión mostró “una gran cantidad” de materiales clasificados, dice la declaración jurada.

La declaración jurada hizo ver al juez que era necesario registrar Mar-a-Lago debido al material altamente sensible encontrado en esas 15 cajas. De 184 documentos con marcas de clasificación, 25 estaban en el nivel de ultrasecreto, dice la declaración jurada. Algunos tenían marcas especiales que sugerían que incluían información de fuentes humanas altamente sensibles o la recopilación de “señales” electrónicas autorizadas por un tribunal especial de inteligencia.

Y algunos de esos registros clasificados se mezclaron con otros documentos, incluidos periódicos, revistas e impresos misceláneos, dice la declaración jurada, citando una carta de los Archivos.

Douglas London, ex alto funcionario de la CIA y autor de “The Recruiter”, dijo que esto mostraba la falta de respeto de Trump por los controles. “Una de las reglas para documentos clasificados es que no se mezclan clasificados y no clasificados para que no haya errores ni accidentes”, dijo.

La declaración jurada muestra cómo los agentes estaban autorizados a registrar una gran parte de Mar-a-Lago, incluida la “Oficina 45” oficial pospresidencial de Trump, las salas de almacenamiento y todas las demás áreas en las que se podían almacenar cajas o documentos. No propusieron buscar áreas de la propiedad utilizadas o alquiladas por miembros de Mar-a-Lago, como suites privadas para invitados.

El FBI presentó la declaración jurada a un juez para que pudiera obtener la orden de registro de la propiedad de Trump. Las declaraciones juradas generalmente contienen información vital sobre una investigación, y los agentes explican en detalle por qué quieren buscar en un lugar en particular y por qué creen que es probable que encuentren evidencia de un posible delito allí.

Aunque el portavoz de Trump se burló de la investigación como “pura política”, la declaración jurada deja en claro que la búsqueda del FBI no fue la primera vez que la oficina federal expresó su preocupación por los registros. El principal funcionario de contrainteligencia del Departamento de Justicia, por ejemplo, visitó Mar-a-Lago la primavera pasada para evaluar cómo se almacenaban los documentos.