Con restricciones, sigue DACA vigente

Houston— Un juez federal de Estados Unidos falló el viernes que la versión actual del programa DACA, que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos al país cuando eran niños, puede seguir vigente, al menos de manera temporal. El juez de Distrito Andrew Hanen –quien el año pasado declaró que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, era ilegal— dijo que la norma puede continuar con las limitaciones fijadas anteriormente por él. Bajo estas limitaciones, no puede haber nuevas inscripciones al DACA, pero los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar su renovación. En una audiencia el viernes, Hanen les ordenó a los abogados que le den mayor información sobre la nueva reglamentación del programa y dijo que espera más argumentos legales relativos a la misma, pero no se fijaron fechas para las futuras audiencias. Tampoco quedó claro cuándo emitirá su fallo final sobre la causa, que se prevé termine nuevamente ante la Corte Suprema. “La legalidad de la nueva regulación de DACA… es ahora la tarea ante esta Corte”, dijo Nina Perales, abogada del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación), o MALDEF, que representa a los beneficiarios de DACA, después de la audiencia del viernes. Karina Ruiz de Díaz, una beneficiaria que es representada por MALDEF y que participó en la audiencia, dijo sentirse aliviada por la decisión de Hanen de mantener en vigor el programa, pero molesta porque el juez declinó abrirlo a miles de nuevos solicitantes que necesitan sus protecciones. Ruiz fue parte de un grupo de más de 50 activistas y beneficiarios de DACA que se reunieron antes y después de la audiencia para expresar su respaldo al programa en un parque junto al edificio de la Corte federal. Los manifestantes llevaban carteles que decían: “Juez Hanen, haga lo correcto, proteja el DACA” y “Los inmigrantes son bienvenidos”. “Era importante estar presente en la audiencia. No queremos que el juez piense que se trata de un concepto abstracto. Quiero que vea nuestras caras, para que vea que está impactando a personas reales”, dijo Ruiz, de 38 años, que viajó desde su casa en Phoenix para estar en la audiencia. La versión actual de DACA, creada por el gobierno del presidente Joe Biden para mejorar sus posibilidades de sobrevivir a una impugnación legal, tiene programado entrar en vigencia el 31 de octubre. El caso regresó ante Hanen luego de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dijo la semana pasada que el juez debía volver a examinar el DACA tras las revisiones adoptadas por el Gobierno. Hanen declaró el año pasado que el DACA es ilegal tras una demanda entablada por Texas y otros ocho estados de tendencia republicana con el argumento de que los perjudica financieramente al causar gastos de cientos de millones de dólares en salud, educación y otros. Sostuvieron también que la Casa Blanca se extralimitó al otorgar beneficios a los inmigrantes, usando una autoridad que le corresponde al Congreso. “Solamente el Congreso tiene la capacidad de redactar las leyes de inmigración de nuestro país”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado el jueves. Hanen concluyó entonces que el DACA no había sido sujeto al aviso público y el período de comentarios del público requeridos por la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero dejó intacto el programa aprobado durante la presidencia de Barack Obama para los que ya se habían beneficiado, a la espera de la apelación. Había 611 mil 270 personas inscritas en el DACA en marzo pasado. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones en Nueva Orleans ratificó el fallo inicial de Hanen, pero le devolvió el caso para que revise el impacto de la nueva reglamentación. Dicha reglamentación, de 453 páginas, es mayormente técnica y contiene escasos cambios con respecto al memorando de 2012 que creó el DACA, pero fue sometida a discusión pública como parte del proceso formal para la elaboración de nuevos reglamentos. En la audiencia del viernes, Hanen pareció dudar a la hora de lidiar con la constitucionalidad de DACA y dijo que quería que todas las partes involucradas se centrasen inicialmente en los asuntos relacionados con la Ley de Procedimientos Administrativos al revisar la nueva regulación. Perales dijo que la incertidumbre sobre la suerte final de DACA en las cortes debería ser otra señal para el Congreso de que necesita actuar para proveer protecciones permanentes. Tras el fallo del tribunal de apelaciones de la semana pasada, Biden y los grupos defensores renovaron sus llamados para que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los llamados "dreamers", que es como se llama comúnmente a las personas protegidas por el DACA. El Congreso ha fracasado en múltiples ocasiones en sus intentos de aprobar la llamada DREAM Act para proteger a los beneficiarios de DACA. Sea cual sea la decisión de Hanen, se espera que el DACA llegue a la Corte Suprema por tercera vez. En 2016, la Corte Suprema llegó a un punto muerto de 4-4 sobre un DACA ampliado y una versión del programa para los padres de los beneficiarios de DACA. En 2020, el máximo tribunal falló por 5-4 que el gobierno del entonces presidente Donald Trump terminó indebidamente con el DACA, lo que permitió que siguiera en vigor.