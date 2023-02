‘¿Con qué derecho querían sacarnos de Duranguito?’

“Me siento muy feliz, siento mucha alegría de que al fin entendieran (las autoridades) que el barrio es de nosotros, los que habitamos aquí”, dijo eufórica Antonia “Toñita” Morales, de 96 años de edad, una de las dos residentes del barrio Duranguito.

Toñita decidió defender el vecindario ubicado en el Centro y evitar su demolición. El Consejo Municipal finalmente optó por conservarlo y buscar otro lugar para instalar la multicitada y controvertida arena multiusos.

La mujer, originaria de Columbus, Nuevo México, llegó a El Paso en la década de 1940. Ahora le tocó vivir un período amargo, cuando administraciones pasadas intentaron borrar una parte de la historia de la ciudad; es un símbolo de unidad y lucha ciudadana.

Nostálgica recordó las labores de limpieza, cambio de imagen y el impulso moral que se le dio al barrio hace poco más de 50 años, justo cuando ella llegó al vecindario, sobre la calle Chihuahua, entre Paisano y Overland, habitado en su mayoría por familias mexicanas.

A poco más de un mes de que se decidiera cancelar el proyecto de una arena multiusos promovido por la Ciudad, y luego de que terminó el conflicto legal que costó millones de dólares a los ciudadanos, la mujer hispana dijo sentirse victoriosa al imponerse frente a los poderosos grupos económicos.

Dijo que junto con los residentes del lugar cambiaron la fisionomía del arrabal y trabajaron duro para contribuir en el crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad.

“Yo he dicho a todos que trabajé desde los 12 años de cuando El Paso era chiquito y muchos de nosotros laboramos duro para sacar adelante a la ciudad, pero ahora que estamos viejos y que nos costó tanto trabajo nos querían sacar”, denunció la activista social, residente del departamento 3, único habitado de los seis.

Manifestó que la actitud de dos regidores del Cabildo de El Paso –Joe Molinar y Alexsandra Annello– quienes indujeron el tema a la agenda a principios de este año que solicitaba trasladar el proyecto de la Arena Multiusos fuera de Duranguito, así como evitar la expropiación o demolición de cualquier propiedad en el vecindario, le dio la esperanza de que el conflicto estaba a punto de finalizar.

La propuesta también incluía reasignar el bono de calidad de vida restante para renovar instalaciones municipales ya existentes, como serían el Centro de Convenciones o el Teatro Abraham Chávez, para que en estas se realizarán funciones consideradas para la polémica arena.

La moción fue avalada por los tres nuevos funcionarios electos Brian Kennedy, Art Fierro y Chris Canales, quienes durante su campaña prometieron salvar al barrio Duranguito y reasignar los fondos del Bono de Calidad de Vida –aprobado en 2012– para otros proyectos, lo que fue celebrado por los defensores liderados por el historiador del arte Max Grossman, uno de los principales opositores a la construcción de la arena y promotor de la demanda.

“Me siento feliz, tranquila y agradecida por mis compañeros que siempre se mantuvieron en la lucha hasta el final. Querían sacarnos de nuestras comunidades en donde hemos trabajado mucho. ¿Con qué derecho? cuestionó Toñita, tras enfatizar que nunca estuvo de acuerdo con la pretensión de las autoridades.

Con la votación en contra del tan impugnado proyecto, que pretendía destruir el legado histórico del vecindario Duranguito –considerado por muchos el origen de El Paso– , el caso fue desechado salvando así las construcciones históricas de la zona que ahora lucen desérticas.

“Durante el tiempo de litigio me sentí muy decepcionada de que me tuvieran encerrada aquí como si fuera criminal”, externó la mujer que a sus casi 100 años goza de una fortaleza y una envidiable salud.

“No padezco ninguna enfermedad, no me duelen mis piernas ni mis rodillas y acostumbro caminar mucho. Voy a la iglesia, al mandado y recorro las calles de la zona centro con frecuencia y sin problema alguno”, expresó tras recomendar a la personas de la tercera edad a mantenerse activas y no hacerle caso a las dolencias, pero sobre todo educar a la mente para estar sanos.

Resaltó que en los poco más de tres años de la batalla legal, que llegó hasta la Corte Suprema de Texas, nunca perdió la fe ni salirse del barrio… “de aquí no me sacan, me quedo en el mismo barrio”, manifestó Toñita, quien junto con su vecina Romelia se mantuvo firme en sus postura y en las casa donde habita.

“Solo muerta me hubieran podido sacar de aquí porque entonces en ese cajón que me pongan ya no voy a poder hacer más por este pedazo de historia de El Paso”, dijo sonriente mientras se acomodaba en uno de sus sillones de la sala de su casa y veía varios de los reconocimientos recibidos en honor a su lucha.

Expresó que cuando tomó posesión el alcalde Oscar Leeser fue a visitarla al barrio y ahí le confió sus puntos de vista. El solo me escuchó y prometió dar respuesta a las demandas”. Recientemente acudió para darle su apoyo y decirle que no se preocupara.

La nativa de Columbus, y adoptada por El Paso, rememoró que cuando llegó al barrio Duranguito junto con su esposo Raymundo dedicó sus esfuerzos a dignificarlo ya que era habitado y asolado por ladrones, drogadictos y mujeres dedicadas al oficio más antiguo del mundo.

“Poco a poco limpiamos la zona y prácticamente los desterramos porque esa gente era un mal ejemplo para los niños que aunque no quisieran estaban expuestos a observar esas actividades ilícitas. “Cuando se fueron todos nos llamaron payasas… y así se despidieron nos vamos de esta gente payasa”, dijo, tras festejar aquella que fue su primera victoria.

“Al principio no me gustó el barrio y me dije tengo que hacer algo por cambiarlo por lo que hablé con los vecinos y un policía de nombre Alberto Cachorro, y padre de familia”, él y sus compañeros patrulleros la apoyó. “Limpiamos calles, callejones, terrenos baldíos donde abandonan colchones y muebles que no se llevaba el camión de la basura”.

A más de 60 años de distancia y presumiendo su orgullo dijo que con la conformación de un comité vecinal se ha logrado a través de los años enaltecerse para honra de la comunidad paseña que admira y reconoce la historia y la conservación del patrimonio cultural, externó la mujer que enviudó hace varios años y que no procreó hijos.

“Cuando dijeron que iban a tirarlo, quién sabe a quien se le ocurrió decir que para hacer una arena, dije eso está por verse”, dijo retadora para luego juntar a su gente y dar la pelea.

Al final tuvo la razón y el 4 de febrero, un mes después de la resolución, celebró junto con sus seguidores, el triunfo con una gran pachanga en el histórico barrio al tiempo que agradeció la intervención de los regidores del renovado Cabildo.