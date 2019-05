Con orgullo, dejan el alcohol atrás

‘Maneja borracho y serás arrestado’ es una de las frases publicitarias aplicadas por las autoridades policiacas en los medios de comunicación para prevenir que tanto hombres como mujeres manejen ebrios en las calles y carreteras del estado y así evitar accidentes automovilísticos.

No obstante, miles de personas desafían con frecuencia a la policía y al final de la fiesta un porcentaje menor es arrestado, en el mejor de los casos, antes de que se vean involucrados en un accidente que deje como saldo personas lesionadas o muertas.

Alma Aguilar nunca pensó que el beber cerveza o licor a temprana edad le iba a cambiar su vida y llevarla a un camino de sufrimiento y destrucción familiar.

“A mi me cuidó muchas veces Dios, estuve en constante peligro en las calles y aunque no me paso nada no quisiera ver a nadie así como anduve yo”, dijo Alma Aguilar, una madre de familia con tres hijos luego de recibir su certificado al acreditar el curso del Programa de Rehabilitación y Tratamiento impartido por personal del Tribunal Penal de Drogas de El Paso DWI –conducir en estado de ebriedad–.

Y aunque ella no se vio involucrada en un accidente vial, no atropelló ni mató a nadie mientras conducía su vehículo dijo que el haber terminado el programa le cambio su vida de manera radical y para bien.

“Yo estaba dormida en mi camioneta estacionada en un hotel y al despertar ya estaba la policía lista para arrestarme. Creo que el dueño del hotel me reportó porque estaba ebria”, comentó tras recordar que estuvo presa dos meses y luego inició este programa.

Ella nunca pensó que el beber su primera cerveza o vaso de licor a temprana edad le iba a destruir su vida durante más de tres décadas.

“Empece a beber desde los 13 años y en los últimos 20 tomaba día y noche”, dijo tras lamentar no haber podido formar una familia normal a causa de su alcoholismo.

Sin embargo, como dicen nunca es tarde para empezar y ahora pretende recuperar a su familia, trabajar y vivir la palabra de Dios.

“Ahora las leyes son más estrictas y el infractor no solo recibe una multa de tráfico por DWI sino que también trabajamos en la rehabilitación y educación de estas personas”, afirmó Robert Anchondo, juez del Tribunal Penal Número 2 del Condado de El Paso.

El alcohol, comentan los especialistas, es una sustancia que reduce la función del cerebro, afectando el pensamiento, el razonamiento y la coordinación muscular. Todas estas habilidades son esenciales para operar un vehículo de manera segura.

Las Cortes han determinado como manejar a esta población, a esta gente que puede causar daños en nuestras calles y carreteras, dijo al término de la graduación de seis personas que concluyeron el programa de rehabilitación impartido por profesionales de diversas agencias.

Comentó que estas personas trabajaron con voluntad e hicieron grandes cambios en sus vidas identificado los problemas, su enfermedad y educándose junto con sus familias durante los 18 meses que dura el programa.

Manifestó que en los 15 años que tiene el programa más de 500 personas han logrado terminar la instrucción y transformar sus vidas.

De acuerdo a las autoridades el programa de rehabilitación, reconocido a nivel nacional por su efectividad, alivia al 95 por ciento de los participantes y solo un 5 por ciento corre el riesgo de recaer en la tentación del alcohol.

En el marco de lo que fue la quinceañera del programa los graduandos, acompañados de sus familias, expusieron sus testimonios y agradecieron entre lágrimas las bondades y el apoyo recibido.

“Hemos determinado que con disciplina impartida por profesionales han ayudado a la Corte a efectuar ese cambio en las personas en vez de mandarlas a la cárcel”, manifestó el juez Anchondo.

Actualmente el grupo de especialistas mantienen en rehabilitación a cerca de 100 personas en proceso, mismas que se preparan para hacer un gran cambio en sus vidas y retomar el camino de la responsabilidad y sana convivencia.

“Se necesitan profesionales, gente que crea en uno y que le tienda la mano. A mí me dieron cariño, comprensión, tiempo, consejos, muchas cosas que me ayudaron a salir adelante y lo principal creyeron en mi”, dijo Alma quien desde hace 25 meses se mantiene sobria.

Alma al igual que sus cinco compañeros graduados, expresó que es fácil iniciar la tomada pero dejarla es un proceso difícil que requiere de mucha fuerza de voluntad.