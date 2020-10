Con ofertas todo noviembre, reinventa Walmart el Black Friday

Archivo/ El Diario de El Paso

El Paso.- Adaptándose a los tiempos de la pandemia, este año Walmart decidió no abrir sus tiendas el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) y transformará la experiencia del Viernes Negro (“Black Friday”), que tradicionalmente abre la temporada de ventas navideñas, con especiales en tienda física y en línea durante tres grandes eventos en noviembre.

A través de un comunicado, Walmart ha publicado la lista completa de ofertas para sus dos primeros eventos de "Ofertas del Viernes Negro por días".

A continuación se muestran algunas de las ofertas que los clientes pueden encontrar en los eventos del minorista "Black Friday Deals for Days" el 4, 7, 11 y 14 de noviembre. La lista completa de ofertas para estos dos eventos puede ser visto aquí.

Juguetes, audífonos y electrodomésticos

Evento 1 (Las ofertas comienzan en línea el 4 de noviembre con nuevas ofertas en las tiendas el 7 de noviembre)

Ofertas increíbles en Walmart.com a partir del miércoles 4 de noviembre a las 7 p.m. ET incluyen:

Apple AirPods Gen 2 por $ 99 (antes $ 129, ahorro de $ 30)

Hot Wheels Track Builder System por $ 15 (antes $ 29,97, $ 14,97 de ahorro)

Olla a presión Instant Pot Viva 6-QT por $ 49 (antes $ 99, $ 50 de ahorro)

Robot aspirador iRobot Roomba 670 por $ 177 (antes $ 244, $ 67 de ahorro)

Aspiradora vertical Shark Navigator por $ 98 (antes $ 199, $ 101 de ahorro)

Los grandes ahorros continúan el sábado 7 de noviembre en Walmart.com a partir de las 12 a.m. tiempo del Este (10 a.m. de El Paso) y en las tiendas Walmart a partir de las 5 a.m. hora local en productos como:

Barbie Fashionistas Doll o Disney Princess Doll por $ 5 (compra especial; solo en la tienda)

Horno tostador Gourmia Air Fryer por $ 49 (antes $ 89, $ 40 de ahorro)

LEGO Classic o Duplo Tower por $ 30 (antes $ 58, $ 28 de ahorro)

Night Owl 4-Camera Home Security System por $ 150 (antes $ 259, $ 109 de ahorro)

Seleccione juegos y rompecabezas de personajes por $ 10 cada uno (compra especial)

Chromebooks, ropa y televisiones

Evento 2 (Las ofertas comienzan en línea el 11 de noviembre con nuevas ofertas en las tiendas el 14 de noviembre)

Ofertas increíbles en Walmart.com a partir del miércoles 11 de noviembre a las 7 p.m. tiempo del Este (5 p.m. en El Paso) incluyen:

Colchón hinchable Intex Deluxe Queen de 15 pulgadas por $ 34 (antes $ 58, ahorro de $ 24)

Chromebook HP 2 en 1 táctil verde azulado de 14 pulgadas por $ 179 (antes $ 299, $ 120 de ahorro)

Altavoz Bluetooth JBL Flip Essential por $ 50 (compra especial)

Lenovo IdeaPad 3 por $ 149 (compra especial)

Smart TV TCL de 55 pulgadas Class 4K UHD Roku por $ 148 (compra especial)

Los grandes ahorros continúan el sábado 14 de noviembre en Walmart.com a partir de las 12 a.m. ET y en las tiendas Walmart a partir de las 5 a.m. hora local en productos como:

Conjuntos de ropa de dormir de 2 piezas con personajes para niños, niñas y niños pequeños por $ 4.75 (compra especial, solo en la tienda)

Hart 20V 4-Took Kit por $ 118 (antes $ 178, $ 60 de ahorro)

Cervecera Keurig K-Compact por $ 35 (antes $ 59, ahorro de $ 24)

The Pioneer Woman Slow Cooker 2-Pack por $ 9.96 (compra especial, solo en la tienda)

Álbumes de vinilo por $ 15 y películas en DVD a partir de $ 3.96 (solo en la tienda)

Teléfonos inteligentes

Walmart también organizará su mayor evento de telefonía móvil en las tiendas y en línea el sábado 14 de noviembre con ofertas increíbles en iPhones y teléfonos Samsung, que incluyen:

iPhone SE por $ 199 con Straight Talk Wireless (antes $ 349, $ 150 de ahorro)

iPhone XR por $ 299 con Straight Talk Wireless (antes $ 399, $ 100 de ahorro)

Motorola Moto E por $ 39.88 en Straight Talk Wireless (antes $ 99, $ 59.12 de ahorro)

Samsung Galaxy A21 por $ 99 en Straight Talk Wireless (antes $ 249, $ 150 de ahorro)

Samsung Galaxy A51 por $ 199 con Straight Talk Wireless (antes $ 399, $ 200 de ahorro)

Samsung Galaxy S10e por $ 399 en Straight Talk Wireless (antes $ 599, $ 200 de ahorro)

Los clientes también pueden obtener hasta $ 750 en tarjetas de regalo electrónicas con la activación y la compra en el plan de cuotas de teléfonos Apple y Samsung seleccionados con canje de teléfono elegible.