Con mural, honran a Vanessa Guillén

Están surgiendo murales en todo el país en honor a la soldado del Ejército Vanessa Guillén, quien desapareció el mes de abril mientras estaba apostada en el Fuerte Hood. Sus restos desmembrados fueron encontrados posteriormente en el mes de junio.

Ahora, El Paso, que alberga una base militar, tiene un mural dedicado a Guillén.

“Todo lo que hice fue pedirle a mi comunidad ayuda para hacerlo”, comentó el artista Gabriel Vázquez.

Vázquez, quien es un autonombrado técnico de la pintura con atomizador, publicó en sus redes sociales que estaba buscando un muro en El Paso en donde pudiera pintar un mural en honor a Guillén.

Stephen Mills, fundador y director ejecutivo de Veteranos No Lucrativos, le proporcionó a Vázquez un muro exterior de su oficina.

“Queremos honrar el servicio que la especialista Guillén prestó a nuestro país y al mismo tiempo hacer conciencia de un tema que es mucho más predominante en el Ejército o cualquier dependencia de servicios de lo que uno cree”, dijo Mills.

La familia de Guillén dijo que fue víctima de acoso sexual y ha hecho un llamado para que el Congreso haga una investigación sobre su muerte. Un compañero soldado acusado de matar a Guillén se suicidó y su novia fue acusada de ayudarlo a ocultar el crimen.

“El acoso sexual en el Ejército y el trauma sexual militar también es demasiado predominante, del que no se ha hablado mucho y queremos atraer la atención al problema y ser parte de la búsqueda de una solución si podemos hacerlo”, comentó Mills.

Veteranos No Lucrativos proporciona varios servicios a los veteranos de bajos ingresos y sus familias. Hace ocho meses, Mills estableció un grupo de apoyo de compañero a compañero para las víctimas de traumas sexuales militares.

Samantha, quien pidió que su verdadero nombre no fuera mencionado para proteger su identidad, asiste a las reuniones de esos grupos de apoyo.

“Yo fui atacada sexualmente en Irak”, dijo Samantha. “Mi cadena de comando se rehusó a hacer algo. Me dijeron que eso bajaría la moral y lo ocultaron”.

Ahora, con la ayuda del grupo de apoyo de Veteranos No Lucrativos, Samantha asegura que empezó a sanar de aquellos hechos de hace 10 años.

“Con este grupo de mujeres siento que finalmente tengo esa camaradería y sé que ellas sienten lo mismo. El poder ser una misma y hablar acerca de eso. Es como un peso gigantesco que uno lleva sobre sus hombros y escuchar a otras mujeres compartir sus experiencias te alivia. Por supuesto que todas lloramos juntas”, relató Samantha.

Ella comentó que las historias como la de Guillén son comunes en las Fuerzas Armadas. Por eso es que cree que es importante tener un mural de Guillén muy cerca de Fort Bliss, justo a una milla de Cassidy Gate, una entrada a la base militar.

“Las mujeres que son veteranas o están en servicio activo, necesitan un lugar para hablar con alguien. Uno no puede vivir con eso dentro de uno, necesita hablar con alguien que entienda, alguien que no la va a juzgar, alguien que no va a hacernos sentir vergüenza”, dijo Samantha.

Vázquez aún no termina el mural. Ha llevado a cabo el proyecto sin cobrar y planea terminarlo este fin de semana.

“Espero que cuando la familia lo vea se sientan contentos con él”, dijo Vázquez.

El mural está en la organización Veteranos No Lucrativos, en el número 4317 de la calle Dyer.