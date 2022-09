Con migrantes, exhiben paseños su solidaridad

Ante la gran necesidad que enfrentan los migrantes que cruzan la frontera con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, organizaciones civiles y religiosas, así como miembros de la comunidad, se han sumado a la cruzada de ayuda.

Dinero en efectivo, ropa y alimentos son, entre otros, los apoyos que han recibido por parte de los paseños que, conmovidos por su situación y el sufrimiento con el que cargan, se han acercado a ellos.

PUBLICIDAD

“Nos solidarizamos con su sufrimiento porque sabemos lo difícil que ha sido para ellos haber llegado hasta aquí, pero al mismo tiempo les reconocemos esa valentía y empuje por salir adelante”, dijo Diana Carlson, quien junto con su esposo, Joseph, compartió alimentos entre los refugiados.

Y es que al enterarse del calvario que han sufrido desde que salieron de sus países de origen y ver los rostros entristecidos y cansados de tanto caminar, los residentes del Oeste de la ciudad acudieron la noche del viernes a la estación de autobuses Greyhound para darles un poco de consuelo y apoyarlos.

“¿Por caridad no me regala una taza de café, por favor?, tengo semanas que no tomo una”, dijo una viejecita originaria de Venezuela a Joseph, quien conmovido fue presuroso a un restaurante de comida rápida para traerle uno a ella y los que estaban en el grupo.

Ahí mismo también vieron la necesidad de la falta de ropa y calzado por lo que al día siguiente llevaron algunos otros víveres a los desprotegidos de ese lugar, dijo Diana, quien tiene a su cargo una asociación civil denominada Gods Hand Social Welfare.

El empresario y ex catedrático de la Universidad de Texas en El Paso Héctor Enríquez es otro de los paseños que, como buen samaritano, convocaron a la comunidad al involucrarse con varios de los migrantes a su paso.

“Me tocó estar con ellos y muy contento de poder ayudarlos y ver la respuesta de la comunidad que atendió el llamado al lanzarlo por los medios de comunicación” dijo tras resaltar que como hijo de padres que emigraron de Durango a Mercedes, Texas, se sumó a la fraternidad.

Recordó que a su paso tuvo la oportunidad de charlar y comprar alimentos a un grupo de venezolanos que sólo pedían un pan para comer ante la falta de presupuesto: “me dijeron que una hamburguesa era demasiado cara para ellos, por lo que les compré tres hamburguesas y quedaron agradecidos”.

Comentó que al día siguiente acudió al lugar donde habían sido abandonados por las autoridades migratorias, justo en la estación de autobuses Greyhounds, en Overland y Santa Fe, para llevarles un poco de ropa y productos de higiene y aseo personal. Más tarde regresó y ordenó 20 pizzas.

Afirmó que aunque hay gente que rechaza y reniega por la presencia de los migrantes, al grado que desea que se regresen a sus países, dijo que son más las personas que les dan la bienvenida y los apoya.

Así como él, otros samaritanos acudieron con entusiasmo este fin de semana al aeropuerto internacional de la ciudad, que fue abarrotado por los migrantes que se disponían a abordar el avión para reunirse con sus familias, para orientarlos y ofrecerles el apoyo.

Ante la contingencia migratoria que se vive desde hace casi un mes, las agrupaciones religiosas también han convocado a sus feligreses a sumarse a la ayuda e integrarse como voluntarios.

Párrocos de las diversas iglesias, como la Parroquia de San Francis Xavier, la del Ángel Guardián y San Lucas, han enviado el mensaje a los fieles para que se incorporen a la iniciativa y lleven sus provisiones.

“Es parte de nuestra misión de ayudar a las personas que tienen menos que nosotros. Es un llamado a apoyar al migrante como cristianos que somos”, afirmó Ferny Ceniceros, portavoz de la Diócesis de El Paso.

Manifestó que como Iglesia operan un par de albergues ubicados en distintos puntos de la ciudad administrados por sacerdotes de la Diócesis católica. El domingo pasado los párrocos hicieron un llamado a su comunidad durante la celebración de las misas.

Explicó que para poder integrarse como voluntario hay una serie de requisitos y pasos a seguir, por lo que instó a los fieles a acudir a la oficina del canciller, establecida en el centro diocesano, y posteriormente enlistarse en las diversas parroquias que operan los albergues.

“Hay muchos migrantes y pocos albergues, por lo que es necesario ayudarlos mientras continúan su viaje”, dijo Diana Carlson, quien este jueves se sumará al equipo de voluntarios de la iglesia San Lucas, ubicada en el Oeste de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, en la ciudad operan varios refugios para atender a la comunidad migrante, pero la avalancha del flujo migratorio, que había sido vaticinado por los directivos de los albergues, los tomó por sorpresa.

Para aliviar un poco la necesidad y dar celeridad al paso de los refugiados, las autoridades municipales y próximamente las del condado establecieron los centros de ayuda a migrantes, que han desahogado el flujo al enviarlos con rapidez a sus lugares donde se reunirán con sus familiares, amigos o patrocinadores.

Por lo pronto, organizaciones de la ciudad como Casa Anunciación están solicitando de manera urgente dentro de la colecta de donaciones para migrantes venezolanos apoyos diversos como: pruebas Covid, ropa y zapatos para hombres y mujeres, productos de higiene personal y alimentos no perecederos.

Las personas que deseen sumarse a esta causa humanitaria pueden llevar sus mercancías al Centro Amanecer, ubicado en 1708 Montana, Suite A; y Casa Anunciación, ubicada en 1003 San Antonio, en la zona Centro.

jtorres@diariousa.com