Con mentiras, llevaron a migrantes de El Paso a Sacramento

Con mentiras, cinco personas (presuntos agentes del gobernador de Florida, Ron DeSantis) se presentaron afuera de una iglesia de El Paso la semana pasada preguntando a los migrantes si querían trabajo, techo y santuario fuera de esta ciudad. Los extranjeros aceptaron la oferta y fueron trasladados a la capital de California, desatando una tormenta política entre gobernadores de los dos partidos antagónicos: Republicano y Demócrata. PUBLICIDAD Según el periódico Sacramento Bee, 16 migrantes de Venezuela y Colombia volaron el viernes desde El Paso a Sacramento y luego los dejaron frente a las oficinas de la Diócesis Católica Romana de Sacramento. El lunes, el mismo avión llevó a 20 migrantes de El Paso a Deming, Nuevo México, y luego a Sacramento, según el periódico y el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. La División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó el martes su participación en el vuelo de migrantes de Texas a Sacramento. “Mediante consentimiento verbal y escrito, estos voluntarios (migrantes) indicaron que querían ir a California. Un contratista estuvo presente y se aseguró de que llegaran de manera segura a una ONG de terceros. La ONG específica, Caridades Católicas, es utilizada y financiada por el Gobierno federal”, se lee en un comunicado de la División de Manejo de Emergencias de Florida. En un video compartido por la División de Manejo de Emergencias de Florida, se muestra a los migrantes firmando documentos y subiendo a los aviones sonriendo. En un momento del video alguien le pregunta al grupo si los trataron mal y le dicen que no. Los grupos de derechos de los inmigrantes en El Paso, incluida la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), han manifestado su desacuerdo con las acciones de Florida. Dicen que les mintieron a los migrantes para que participaran en los vuelos. El demócrata Gavin Newsom, el gobernador de California que es un potencial futuro candidato presidencial, ha sugerido que el asunto podría merecer “acusaciones de secuestro”, calificando a DeSantis en un tuit como un “hombre pequeño y patético”. El Gobierno de Florida ya está en problemas por un acto similar en el que la administración de DeSantis supuestamente atrajo a 49 inmigrantes a un vuelo de San Antonio a Massachusetts. Según el sheriff de Bexar, Javier Salazar, los inmigrantes fueron atraídos con falsos pretextos en ese momento. Estrategia electoral La decisión de DeSantis de enviar inmigrantes desde cerca de la frontera con México a la ciudad capital de California es, a primera vista, el último de una serie de enfrentamientos cada vez mayores entre el gobernador de Florida y Newsom. Pero la táctica performativa en los primeros días de la candidatura presidencial de DeSantis en 2024 se entiende mejor como un intento inicial para demostrar a los votantes republicanos de las primarias que puede ser tan provocador y tan incendiario como el ex presidente Donald Trump. Para DeSantis, los vuelos ilustran la apuesta más amplia que ha hecho que la energía que anima al Partido Republicano hoy haya pasado del conservadurismo al confrontacionalismo. Y que en esta nueva era, nada es más fundamental que buscar peleas y crear los enemigos correctos, ya sean los migrantes que han recorrido a veces miles de millas para cruzar la frontera, los medios de comunicación o el director ejecutivo del Estado azul (demócrata) más grande del mapamundi. DeSantis ha usado este libro de jugadas antes. Ordenó vuelos desde la frontera de Texas el año pasado a la aldea simbólicamente liberal de Martha’s Vineyard en Massachusetts, un truco que provocó exactamente la indignación que buscaba. Esos vuelos ahora son un elemento básico de su discurso de campaña, generalmente entre los vítores de la multitud. Sus aliados en la Legislatura de Florida destinaron este año $12 millones del dinero de los contribuyentes al presupuesto estatal sólo para este propósito. “La forma más fácil de demostrar la lealtad tribal de uno en los Estados Unidos de la década de 2020 es odiar teatralmente a la otra tribu”, dijo Russell Moore, editor en jefe de Christianity Today y ex presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur. Moore dijo que creía que “los inmigrantes y los solicitantes de asilo son creados a imagen de Dios y no deben ser maltratados ni tratados como teatro político para nadie”. Pero también pudo ver los cálculos más burdos que DeSantis está haciendo en una era polarizada en la que los políticos se definen más claramente no por qué están, sino contra quién están. “La única herejía que ninguna tribu parece permitir es negarse a odiar a la otra tribu”, dijo Moore. No es pionero DeSantis, quien voló a Arizona el miércoles para un evento fronterizo, no es un pionero en este sentido. Fue Trump quien comenzó su campaña de 2016 llamando a los mexicanos violadores, quien prometió “construir el muro” y luego lanzó una prohibición musulmana, haciendo de un enfoque de “Estados Unidos primero” a la inmigración un tema central del partido. Y fue el gobernador Greg Abbott, de Texas, quien primero comenzó a transportar inmigrantes a las ciudades y estados azules el año pasado (una idea que Trump planteó como presidente en 2018 pero nunca persiguió). Más tarde, DeSantis superó a los autobuses de Abbott con los dramáticos vuelos a Martha’s Vineyard, que ahora son objeto de una demanda colectiva federal. En el epicentro demográfico y geográfico de la candidatura presidencial de DeSantis se encuentra un esfuerzo por atraer a los votantes evangélicos profundamente conservadores en Iowa, donde comienza la competencia por la nominación de los republicanos para 2024. Los votantes evangélicos ayudaron a impulsar las victorias de Iowa de Ted Cruz, Rick Santorum y Mike Huckabee en las últimas tres contiendas abiertas. Sin embargo, la campaña de DeSantis y sus aliados ven la lucha contra la izquierda como la forma más rápida de atraer a esos votantes en lugar de demostraciones abiertas de religiosidad. "Los cristianos no están buscando un salvador para ser presidente; ya tienen uno", dijo un asesor de DeSantis, que no estaba autorizado a hablar públicamente para discutir la estrategia, explicando cómo Trump ha dominado ese bloque de votantes a pesar de las preocupaciones sobre su carácter moral.