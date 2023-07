Con lágrimas, testifican que se le negó abortar

Austin— Por primera vez desde que se anuló Roe contra Wade, las mujeres de Texas a las que se les negó el aborto describieron en la corte el miércoles cómo no pudieron interrumpir sus embarazos a pesar de los graves riesgos para su salud o tuvieron bebés que sabían que no lo harían. sobrevivir.

Su testimonio fue a menudo emotivo y, en un momento dado, el juez pidió un receso después de que una mujer cuyo hijo murió poco después de nacer se sintiera abrumada mientras relataba el final catastrófico de su embarazo.

PUBLICIDAD

Se cree que las mujeres son las primeras en los Estados Unidos en presentar una demanda porque se les negó un aborto desde que Roe fue anulada el año pasado. Su desafío en Texas no busca derogar la prohibición del estado, sino forzar una mayor claridad sobre cuándo se permiten excepciones bajo la ley, que es una de las más restrictivas de EU.

Samantha Casiano testificó que estaba en la mitad de su embarazo cuando se enteró durante una cita que su hija tenía un diagnóstico raro de anencefalia, donde falta gran parte del cráneo y el cerebro. Los médicos le dijeron que no podían hacerle un aborto en Texas, y cuando llamaron a un asistente social a la sala, le entregaron a Casiano información sobre la funeraria.

"Sentí que estaba abandonado", dijo Casiano. "Tenía este papel de la funeraria y se supone que este es un día de escaneo".

Aunque la prohibición de Texas permite excepciones cuando la vida del paciente está en peligro, los opositores dicen que la ley está redactada de manera tan vaga que los médicos siguen teniendo miedo de realizar abortos incluso en esas circunstancias.

Los médicos de Texas que realizan abortos arriesgan cadena perpetua y multas de hasta $100,000, lo que deja a muchas mujeres con proveedores que no están dispuestos ni siquiera a hablar sobre la interrupción del embarazo.

Amy Pletscher, asistente del fiscal general de Texas, defendió la ley tal como está escrita y calificó de infundados los temores de enjuiciamiento.

A los que presentaron la demanda "simplemente no les gustan las restricciones de Texas sobre el aborto", dijo Pletscher. “El propósito de este tribunal no es legislar”.

Se esperaba que los procedimientos continuaran hasta el jueves. No está claro qué tan pronto la jueza estatal de distrito, Jessica Mangrum, fallará sobre la solicitud de una orden judicial de las mujeres.

Dieciséis estados, incluido Texas, no permiten abortos cuando se detecta una anomalía fetal fatal, mientras que seis no permiten excepciones por la salud de la madre, según un análisis de KFF, una organización de investigación en salud.

La demanda en Texas se produce cuando las restricciones al aborto en otros lugares de los EE. UU. continúan enfrentando desafíos. El lunes, un juez de Iowa bloqueó temporalmente la nueva prohibición estatal de la mayoría de los abortos después de unas seis semanas de embarazo, solo unos días después de que la gobernadora Kim Reynolds promulgara la medida.

La mayoría de los adultos estadounidenses, incluidos los que viven en estados con los límites más estrictos sobre el aborto, quieren que sea legal al menos durante las etapas iniciales del embarazo, según una encuesta publicada a finales de junio por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs. Investigación.