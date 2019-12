Con hacha abuelo asesina a hija y nieta

Texas– Un gran jurado del Condado de Nueces acusó a Mohammad Sahi el 22 de noviembre por cargos de asesinato capital en los asesinatos del 12 de septiembre de Nargis Zaman de 47 años y Hamad Zaman de 18 años en su hogar en Corpus Christi.

Sahi, quien fue arrestado en la casa después del ataque, también está acusado de herir gravemente a su nieto de 21 años, Hamzah Zamad, con el hacha.

En los documentos de acusación, los fiscales alegan que Sahi “intencionalmente y con conocimiento” cometió los crímenes.

Según el periódico, Sahi dijo a través de un intérprete de punjabi durante su comparecencia inicial en la corte: “Lo hice, lo que sea que me estén acusando es correcto”.

El periódico no mencionó un posible motivo.

Hasta el miércoles, los registros judiciales no incluían un abogado para Sahi, cuyo bono se fijó en $2.75 millones. Su próxima aparición en la corte está programada para finales de este mes.

Sahi se encuentra en el país ilegalmente y lo han puesto en espera de inmigración, informó The Caller Times, que no mencionaba su país natal.