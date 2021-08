Con globos blancos, recuerdan motivos del atentado

En punto de las 10:39 de la mañana, hora exacta en que un tirador abrió fuego en Walmart Cielo Vista, 23 globos blancos fueron soltados hacia el cielo en Ponder Park para rendir honor a las víctimas que perdieron la vida hace dos años.

La ceremonia, organizada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), vestía de luto con cruces negras y decenas de ofrendas y veladoras para cada uno de los 23 nombres.

Fernando García, director de BNHR, aseguró que el evento fue organizado con el fin de “abrir un espacio público de las razones y los motivos” que causaron el atentado terrorista.

“Tenemos que estar haciendo esto cada vez que se pueda porque es importante no olvidar. No olvidar a nuestros muertos, no olvidar el ataque y no olvidar las razones por las razones que se generó”, dijo García.

“Este es un llamado a la acción en contra la supremacía blanca, el racismo y la xenofobia”, aseguró.

Por su parte, el juez del Condado, Ricardo Samaniego, dijo que la herida aún persiste por lo que es necesario brindar espacios de apoyo y sanación.

“A veces parecen 10 años y a veces parece que sucedió ayer. Para mí lo más difícil fue la familia Anchondo porque yo estuve ahí con el bebé cuando le anunciaron al papá que su hijo había muerto. Su hijo se llamaba Andre como el mío. Entonces siempre pienso, ¿qué hubiera sido si fuera mi hijo?” dijo Samaniego.

“Este día debemos enfocarnos más en compasión y amor. No creo que las familias quieren oír qué vamos a hacer, quieren saber que las queremos y vamos a abrigarlas con nuestro cariño y nuestro amor”, añadió.

El cielo se llenó de globos y los presentes recordaban a las víctimas al son de “Amor Eterno” de Juan Gabriel.

Entre los familiares de sobrevivientes, se encontraba Margarita Arvizo, madre de una joven que se encontraba en su primer día de trabajo cuando sucedió el atentado.

“Mi hija estaba ahí, era su primer día. Entonces lo más traumático para mí fue que no sabía qué estaba pasando. Nos llamó y nos dijo que estaba pasando un tiroteo y yo no lo creí hasta que vi las redes sociales”, comentó.

“Fuimos a toda velocidad por el I-10 y ver a todos corriendo y a las autoridades fue mucha angustia. Ella me decía que sólo pensaba en correr, correr y correr”, aseguró.

La congresista Verónica Escobar, quien también estuvo presente en la ceremonia, dijo que parte importante del aniversario es reconocer las razones que motivaron el atentado.

“No solamente es importante recordar a las familias y a las víctimas. Sino hablar de las razones y decirle al gobernador Greg Abbott que ya es hora de que trabaje en unirnos en vez de ponernos en peligro”, señaló la congresista.

“Lo que hizo Gregg Abbott fue una traición muy fea. Cuando un reportero le preguntó cuál fue la causa, nosotros ya sabíamos, el terrorista dijo que por la invasión de latinos y migrantes, y el gobernador sólo dijo que era salud mental. Él sabía que era odio y racismo. Nos prometió que iba a trabajar con nosotros y sólo ha hecho las cosas peor”, finalizó.