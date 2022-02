Con flores, hablan lenguaje del amor

Dicen que el amor es como las flores: hay que regarlo todos los días con ternura para que nunca se marchite. Es por ello que para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, miles de paseños contemplan regalar flores para fortalecer los lazos de hermandad y cariño con sus seres queridos.

Para enfrentar la demanda en San Valentín, comerciantes dedicados al giro de venta de flores se prepararon con meses de anticipación para cumplir con los pedidos de su clientela.

“¡Estamos listas y con toda la energía para atender a nuestros clientes, dijo Olga Del Toro, una de las 4 diseñadoras de Karina’s Flowers, ubicada en el 911 N Yarbrough Drive, en el Este de la ciudad.

Ella, al igual que todas las floristas, ha tenido que trabajar largas jornadas para tener listas las docenas de regalos florales solicitados con anticipación por los amantes de las galanterías.

Rosas, crisantemos, gardenias, claveles, tulipanes, hortensias y lirios, son entre otros los tipos de arreglos que tradicionalmente se ofrecen el Día de San Valentín.

“Si bien son varios los tipos de flores que se regalan en esta fecha, sin duda la rosa roja es la que tradicionalmente se regalan los enamorados”, expresó la especialista en el cuidado y confección de las flores.

Aunque dicen que una sola rosa es sinónimo de una declaración de amor, lo cierto es que el regalar 6, 9, 12, 24 o 25, tiene significados diferentes.

“Si alguien te envía 24, te está prometiendo amor incondicional, pero si son 25 simbolizan un amor excepcional, aunque también es el número perfecto de rosas para felicitar a alguien querido en una ocasión especial”.

Para Del Toro, con casi 30 años de experiencia, el regalar flores es el símbolo del amor por excelencia. “Si hay algo que hable del amor son las rosas rojas. Hasta ahorita no he conocido a una persona que cuando reciba flores no se le toque su corazón”.

Manifestó que cuando las personas reciben flores la gente lo aprecia… es un detalle que toca su corazón y no tiene que ser un arreglo gigantesco, comentó mientras daba los últimos toques a uno de los arreglos.

En esta temporada, invadida por la pandemia del Covid-19 con sus diferentes cepas, los floristas han enfrentado una serie de dificultades por los problemas en la cadena de suministro que les ha mermado el inventario en comparación a años anteriores.

“La falta de materiales ha afectado mucho a la industria de las flores porque no nos llegaron los elementos que requerimos para trabajar”, dijo afligida pero a la vez entusiasta al tener clientes comprensivos.

La falta de floreros, esponjas, los “verdes” –follaje–y químicos, utilizados para hidratar las flores, han obligado a los floristas a adoptar nuevas formas de trabajo e innovarse para salir adelante.

“Tenemos que hacer milagros para sustituir los faltantes”, dijo la empleada que ha trabajado en varias florerías tanto de México como de Estados Unidos e incluso en su negocio propio que cerró hace tiempo.

Manifestó que la rosa peoni, diferenciada por su gran tamaño y que se cosecha en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alaska, no pudo ser surtida este año en esta región.

“Esta temporada se distingue por el rojo, y no hay rojo ni ciertos tamaños ni diseños. Nosotros por lo general tenemos diseños ya especializados para este día, entonces hay veces que no los podemos conseguir… y aunque el cliente es bueno y acepta sustitutos sí nos afecta”.

Indicó que producto de los costos y envíos el año pasado se destruyeron 140 millones de tulipanes y 40 millones de rosas y ello provocó que ahora estén cortos en la industria. “Tratamos de poner exóticos y tropicales pero igual están muy limitadas las opciones”.

Dijo que por fortuna Karina’s Flowers cuenta con buen inventario de la rosa roja, proveniente de Colombia y Ecuador, que es la fuerte y, la blanca que se tiene de milagro. La orquídea no llegó.

Por otra parte dijo que el haberse preparado desde el mes de octubre del año pasado, como se hace con regularidad, les evitó tener contratiempos en el servicio y prepararse para cualquier contingencia.

Agregó que para asegurar el buen estado de las flores cuentan con dos cajas de trailer refrigeradas para mantener en temperatura las galanterías. Uno es para resguardar el inventario y el otro para almacenar los arreglos.

“Se manejan ciertas temperaturas para conservarlas. Se suben agregándole el hidratante y hay que estar cuidándolas y cuando se baja el arreglo se vuelve a hidratar, se hace el cambio de agua y se ponen sus químicos finales para mandarse al cliente”.

Comentó que dentro de las recomendaciones a los clientes es que pidan sus arreglos con tiempo porque al final es imposible cumplir con un arreglo específico por la alta demanda, al menos en esta florería establecida en El Paso desde hace más de dos décadas.

Aunque se cuenta con personal extra para la entrega a domicilio, lo ideal, se dijo, es que el cliente acuda a recoger los arreglos debido a que no se dan abasto con las entregas, las cuales inician desde las nueve de la mañana del Día de San Valentín, que en esta ocasión será hoy lunes.