Con éxito, seis pasajeros visitan el espacio exterior

El Paso.— Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, lanzó con éxito su cuarta misión de turismo espacial ayer jueves, desde un sitio de lanzamiento cerca de Van Horn, Texas, a 121 millas (195 kilómetros) al este de El Paso, llevando a seis pasajeros al espacio exterior.

El viaje, que duró 10 minutos y cuatro segundos, es otro hito para Blue Origin, una de las empresas líderes en una industria espacial privada de rápido crecimiento.

El viaje de ayer fue la vigésima misión de New Shepard, el sistema de cohetes suborbitales reutilizables de Blue Origin que lleva el nombre del astronauta Alan Shepard. Lanzando a las 8:57 a.m. tiempo del Centro –una hora adelante respecto a El Paso–, el New Shepard alcanzó una velocidad máxima de ascenso de 2 mil 236 mp/h (3 mil 598 km/h). La cápsula de la tripulación alcanzó un apogeo de 106 km AGL (sobre el nivel del suelo), colocándola justo más allá de la línea Kármán, que se reconoce como el límite entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior.

El equipo incluía a cinco clientes que pagaban, así como al arquitecto jefe de Blue Origin, Gary Lai. Junto a Lai estaban el empresario Marty Allen; el desarrollador de bienes raíces Marc Hagle y su esposa Sharon Hagle, quienes fundaron la organización sin fines de lucro SpaceKids Global; el empresario Jim Kitchen; y el doctor George Nield, presidente de Commercial Space Technologies. Blue Origin no ha revelado cuánto pagan los clientes para viajar al espacio.

El propio Bezos formó parte de la tripulación en el primer vuelo humano del New Shepard el año pasado, junto con su hermano menor Mark Bezos, la aviadora Wally Funk y Oliver Daemen, de 18 años.

Los siguientes dos viajes fueron noticia para los miembros famosos de su tripulación, incluidos William Shatner y el presentador de Good Morning America, Michael Strahan. El comediante Pete Davidson estaba programado para unirse a la cuarta misión humana de New Shepard, pero se retiró de los planes a principios de este mes.

El competidor de Blue Origin, Virgin Galactic, lanzó su primer vuelo espacial tripulado en el VSS Unity, con el fundador Richard Branson a bordo, antes que Blue Origin. Sin embargo, Virgin Galactic no ha tenido ninguna misión tripulada desde entonces.

A diferencia del Unity de Virgin, que tiene pilotos, New Shepard es un sistema autónomo. El cohete New Shepard desciende para un aterrizaje vertical motorizado poco después del despegue, y la cápsula flota de regreso a la Tierra unos minutos más tarde, confiando en los paracaídas para frenar su descenso. Los pasajeros del New Shepard experimentan unos minutos de ingravidez y pueden ver la curva de la Tierra contra la oscuridad del espacio.

Grata experiencia

“Es lo más hermoso que he visto en mi vida”, dijo la pasajera Sharon Hagle al salir de la cápsula.

Su misión se llamó NS-20, porque era el vigésimo vuelo espacial de un vehículo New Shepard. Pero fue sólo el cuarto vuelo tripulado de Blue Origin, y el primero que no contó con un pasajero famoso.

El segundo vuelo tripulado de la compañía, en octubre de 2021, estuvo encabezado por la estrella de “Star Trek” William Shatner. Y el tercero, que se lanzó en diciembre, contó con el miembro del Salón de la Fama de la NFL y presentador de “Good Morning America” Michael Strahan entre sus pasajeros.

Se suponía que NS-20 continuaría con este patrón, con la estrella de “Saturday Night Live” Pete Davidson inicialmente firmando para volar. Pero Davidson se retiró después de que la misión se retrasó, por motivos no especificados, del 23 al 29 de marzo. (El vuelo se retrasó nuevamente, hasta el jueves, debido a los fuertes vientos pronosticados en el sitio de lanzamiento uno durante los dos días anteriores).

El asiento de Davidson lo ocupó alguien con una conexión muy especial con el NS-20 y el vehículo que lo pilotaba: Gary Lai, antiguo empleado de Blue Origin, arquitecto jefe del sistema New Shepard.

“No sé si podría incluso, [que] las palabras podrían hacer justicia. Sólo tienes que sentirlo”, dijo Lai a la empleada de Blue Origin, Sarah Knights, después de salir de la cápsula. Los Caballeros, conocidos como “Tripulantes 7”, guiaron a los astronautas durante los preparativos de su vuelo.

Kitchen, un aventurero de toda la vida, aparentemente estableció un récord con el vuelo del jueves: es la primera persona en visitar el espacio y los 193 países reconocidos por las Naciones Unidas, dijeron representantes de Blue Origin.

“Eso es un negro eterno”, dijo Kitchen al salir de la cápsula de su visión del espacio. “Es simplemente impresionante”.

El nombre de Nield puede resultar familiar para los fanáticos del espacio. De 2008 a 2018, se desempeñó como administrador asociado de la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación. Y de 1987 a 1994, dirigió la Oficina de Integración de Vuelo para el programa de transbordadores espaciales de la NASA.

“Las imágenes no le hacen justicia”, dijo Nield. “Simplemente un viaje increíble, la emoción de tu vida”.