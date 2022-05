Con esperanza, migrante aguarda el fin del Título 42

Cada mañana desde el año pasado, Emilsa y sus dos hijas, que nacieron en Estados Unidos, despiertan sobre un colchón colocado en una bodega dentro de un albergue en Ciudad Juárez. En el desayuno, usualmente comen huevos y papas o cualquier otro alimento que la gente dona al albergue.

Después de comer, esta guatemalteca de 39 años, les lee a sus hijas y le enseña, a la de 8 años a sumar y restar y a su hija de 11 años, las multiplicaciones y divisiones. Durante el resto del día, las niñas juegan con otras pequeñas mientras que Emilsa socializa con cientos de migrantes en el abarrotado albergue. Los sábados, asiste a los estudios de la Biblia y a un sermón religioso que se imparte en el albergue.

PUBLICIDAD

Desde que su familia arribó al albergue en mayo del 2021, han estado esperando que la administración Biden de por terminado el Título 42 para que puedan migrar juntas a Estados Unidos.

Oficiales de inmigración han utilizado esa orden de salud pública en casi 1.8 millones de veces desde marzo del 2020 para expulsar migrantes e impedir que ingresen al país, incluyendo a los que buscan asilo.

La administración Trump invocó el Título 42 al inicio de la pandemia para cerrar las fronteras Norte y Sur y disminuir la propagación del coronavirus. Sin embargo, actualmente algunos legisladores desean mantenerla vigente como una herramienta para controlar la inmigración.

“Yo sólo quiero que alguien me ayude a salir de aquí para que mis hijas puedan asistir a la escuela y hacer algo por ellas mismas”, dijo Emilsa la semana pasada mientras sus niñas corrían hacia ella con una caja de chocolates y flores, como regalo del Día de la Madre.

Mientras que sus hijas, que son ciudadanas de Estados Unidos, pueden cruzar la frontera en cualquier momento, el Título 42 le impide a Emilsa solicitar asilo en Estados Unidos. Ella dijo que huyó del estado de Michoacán en México, después que miembros de un cártel de la droga local empezaron a extorsionarla cuando trabajaba en una planta de agua purificada.

Emilsa, quien solicitó ser identificada sólo por su segundo nombre debido a que teme que los miembros del cártel puedan encontrarla, es una de cientos de miles de migrantes que viven en el limbo en ciudades fronterizas mexicanas y que ansiosamente están esperando el 23 de mayo –el día en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunció que levantaría la orden de salud, permitiendo que los migrantes puedan cruzar nuevamente la frontera y solicitar asilo.

Sin embargo, un juez federal en Louisiana pronto podría frenar la medida del CDC y mantener vigente el Título 42 de manera indefinida.

Después que Arizona y más de 20 estados controlados por republicanos entablaron una demanda el mes pasado ante una corte federal solicitando que el juez de Distrito Robert R. Shummerhays impida que la administración Biden anule el Título 42, el designado por Trump indicó en documentos de la corte que planea decidir a favor de esos estados. Eso podría provocar una batalla legal que duraría meses si la administración Biden apela el fallo ante una corte de mayor jerarquía.

En los documentos de la corte, abogados del Departamento de Justicia que representan a la administración han dicho que el Titulo 42 pretendía ser una orden temporal de salud.

Demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que el Título 42 debería ser levantado debido a que es inhumano y fuerza a los que buscan asilo a vivir en ciudades fronterizas mexicanas en donde son presa fácil de los criminales que buscan explotarlos. También señalan que el Título 42 viola el derecho que tienen los migrantes a buscar asilo.

“Cada día que continúa esta política, le negamos a los seres humanos desplazados –que la mayoría de ellos son africanos, indígenas y latinos– el derecho a buscar asilo expulsándolos masivamente de Estados Unidos y colocándolos en peligro”, comentó Karla Marisol Vargas, abogada de alto rango del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

“Es necesario que termine de inmediato el Título 42 para restaurar el acceso al asilo y cumplir con las promesas que hizo la administración de recibir a todas las personas con dignidad, sin excepciones”.

Los estados han argumentado que levantar el Título 42 podría generar un caos en la frontera entre Estados Unidos y México al atraer más migrantes y forzar a los estados a gastar dinero de los contribuyentes para proporcionarles servicios como atención médica a los migrantes. Texas, que ha entablado una demanda por separado, se unió a la querella encabezada por Arizona a principios de este mes.

“La remoción del Título 42 con toda seguridad va a exacerbar la crisis fronteriza de Biden. Los oficiales que aplican la ley han tratado de arrestar a los extranjeros violentos e ilegales que se han sentido alentados a cruzar nuestra frontera por las políticas negligentes de Biden”, comentó Ken Paxton, procurador general de Texas a través de un comunicado emitido el mes pasado.

No se sabe cuándo emitirá el juez un fallo pero se espera que sea antes del 23 de mayo.

Mientras tanto, en Juárez, Emilsa espera junto con sus hijas debido a que no quieren ser separadas.

“Por ahora, no tengo nada planeado”, dijo. “Sólo estoy esperando un milagro de Dios”.

Grissel Ramírez, directora del albergue Esperanza para Todos, en donde Emilsa y sus hijas están quedándose, dijo que el albergue está operando más allá de su capacidad que es de 180 personas. Actualmente alberga a 240 personas de países como Haití, El Salvador, Honduras y otras partes de México.

“Hay personas que llegan por la noche y la ciudad puede ser peligrosa en ocasiones”, dijo. “No les niego la entrada aún cuando nos compliquen las cosas en este lugar”.

“Sentí que todo mi mundo se había acabado”

Emilsa comentó que ha buscado refugio dos veces en Estados Unidos.

La primera vez fue hace 21 años, cuando salió de Guatemala para ir a Minnesota, en donde vivía su hermano, debido a que su ex novio la golpeó y amenazó con matarla con una navaja. Relató que caminó por el desierto chihuahuense hacia Texas como inmigrante indocumentada.

En Minnesota, encontró trabajo en un restaurante mexicano como cocinera. Después de dos años, conoció a un mexicano con el que empezó a salir antes de irse a vivir juntos y tuvieron dos hijas.

Sin embargo, cuando pasaron los años, la pareja no se puso de acuerdo sobre el rumbo que debía tomar su relación y su novio le pegaba durante sus discusiones, dijo. Se separaron y él regresó a su estado natal de Michoacán y encontró trabajo cortando y empacando madera.

Seis meses después que el regresó a México, un árbol cayó sobre un tráiler y le aplastó el pecho, dañándole el corazón y pulmones. Un médico le dijo que si no encontraba un donador para hacerle un trasplante de corazón, moriría.

Él le llamó a Emilsa y le dijo que quería ver a sus hijas por última vez. Emilsa sabía que si regresaba a México, no podría regresar a Estados Unidos porque era indocumentada. Pero tampoco quería que sus hijas no vieran a su padre por última vez.

Renunció a su trabajo, empacó alguna ropa para ella y sus hijas y un amigo la llevó hasta El Paso, en donde un oficial de inmigración le preguntó si estaba segura que quería cruzar debido a que no iba a poder regresar. Después que cruzó el puente peatonal hacia Juárez, su suegro la recogió y la llevó hasta Michoacán –que es un lugar en donde hay mucha violencia de los cárteles de la droga– para reunirse con su novio.

“Olvidé todos los golpes que me dio y todos los problemas que tuvimos”, dijo. “Sólo quería que él estuviera feliz con las niñas en sus últimos momentos”.

En México, Emilsa y su novio se casaron, principalmente porque ella podría obtener la ciudadanía mexicana y trabajar legalmente. Ella dijo que dejó de hacer el proceso para obtener la ciudadanía mexicana porque funcionarios del gobierno mexicano le dijeron que no calificaba.

Tres años después, en abril del 2018, el esposo de Emilsa murió en su cama después que su corazón dejó de funcionar.

“Yo me sentía culpable, pero en ese momento, sentí que mi mundo se había acabado”, dijo.

Decidió quedarse en Michoacán, en donde vivía con la familia de su esposo y trabajó en una planta purificadora de agua mientras sus hijas asistían a la escuela. Emilsa comentó que al principio se sentía segura.

Un día después de salir del trabajo en el 2019, Emilsa dijo que iba caminando a su casa a través de un área boscosa cuando se le acercó un grupo de hombres que le preguntaron si su jefe pagaba una cuota mensual. Emilsa comentó que sabía quiénes eran –miembros del cártel de la droga Los Correa, que controlaban la tala ilegal y cultivaban mariguana en los bosques en el Este de Michoacán. Ella dijo que no sabía y los hombres la dejaron pasar.

Semanas después, el mismo grupo de hombres se acercó a ella nuevamente y le dijeron que sabían que ella y sus hijas no eran mexicanas y si quería seguir viviendo en ese lugar, Emilsa tendría que pagarles 50 dólares al mes –la mitad de su salario mensual.

“Si no pagas por vivir aquí, entonces tus hijas van a pagar”, le dijo uno de los hombres a Emilsa. “Si no pagas, las vamos a secuestrar –sabemos que son estadounidenses”.

Ella dijo que les pagó algunas veces pero sabía que no podría seguir haciéndolo por mucho tiempo porque no le quedaba dinero para pagar los materiales en la escuela de sus hijas.

Cuando Emilsa escuchó que una familia de la localidad planeaba viajar a Juárez para cruzar la frontera y solicitar asilo, decidió escapar. Uno de sus cuñados le dio a Emilsa 250 dólares para pagar el autobús hasta la frontera entre Estados Unidos y México, con la otra familia.

Rechazada en la frontera

Cuando arribó al albergue, Emilsa empezó a llamar a grupos que defienden los derechos de los inmigrantes en El Paso, esperando que le proporcionaran ayuda legal para que pudiera cruzar legalmente el puente. Pero después de tres meses, nunca recibió una respuesta.

Ella temía que si trataba de hacerlo sin ningún abogado, los oficiales de inmigración podrían separarla de sus hijas. Para el mes de agosto, se le acabó la paciencia y decidió intentarlo de todas maneras.

Le explicó a los oficiales de inmigración por qué huyó de Guatemala y México y que sus hijas eran ciudadanas estadounidenses. Los agentes le dijeron que no podían hacer nada por Emilsa y sus hijas debido a la pandemia.

Desalentada, regresaron al albergue.

No hay mucho qué hacer en Juárez. No trabaja porque no tiene permiso para hacerlo. A ella le preocupan sus hijas que se han quedado rezagadas en sus estudios porque ella no puede hacer mucho y el albergue no ofrece clases para niños.

Durante el año que ha estado en este lugar, ha hecho amistad con otros migrantes. Algunos de ellos se las han arreglado para ingresar a Estados Unidos porque tienen enfermedades que caen bajo una exención al Título 42. Ella comentó que otros, cansados de esperar, decidieron ingresar ilegalmente a Estados Unidos o establecerse en cualquier otro lugar en México, y ahora, ella y sus hijas han estado en el albergue más tiempo que ninguna otra persona.

Dijo que se siente segura por ahora pero que depende de los alimentos, ropa y productos de higiene que le obsequian.

Así que, están esperando que levanten el Titulo 42 para que pueda solicitar asilo o que un grupo de activistas pueda ayudarla a encontrar la manera de cruzar legalmente con sus hijas.

“Tal vez, si yo fuera sola no me preocuparía de quedarme aquí. Pero lo que más me preocupa es que mis hijas no están asistiendo a la escuela ni aprendiendo”, dijo.