Con esfuerzo, alcanzan sus metas académicas

Para la nacida de El Paso, Karina Rodríguez, la Ceremonia de Graduación del Invierno de 2019 en la Universidad de Texas en El Paso significa el final de un largo y arduo viaje. Pero como con muchos de sus compañeros graduados, parte del éxito es llegar a la meta.

Rodríguez, quien obtendrá su licenciatura en estudios interdisciplinarios, participará en la ceremonia de las 2 p.m. para los Colegios de Administración de Empresas y Educación este sábado 14 de diciembre en el Centro Don Haskins.

UTEP ha programado otras tres ceremonias para acomodar a los aproximadamente 2,500 graduados y candidatos elegibles para participar. La ceremonia de las 9 a.m. es para estudiantes de la Facultad de Artes Liberales; las 7 p.m. evento es para la Facultad de Ciencias de la Salud y las escuelas de Enfermería y Farmacia; y la celebración a las 2 p.m. El domingo 15 de diciembre es para las universidades de Ingeniería y Ciencias, y la Escuela de Graduados.

Rodríguez, una estudiante universitaria de primera generación, ya firmó su contrato con la Escuela Intermedia de Preingeniería Parkland del Distrito Escolar Independiente de Ysleta. Ha sido una maestra sustituta durante el semestre de otoño de 2019. Espera recibir su certificación estatal de maestra para fines de diciembre, y comenzará el semestre de primavera de 2020 como maestra de educación especial de sexto grado.

“He estado esperando ser maestra desde que era una niña”, dijo después de un día de dar clases en Parkland. “No tenía un plan B. Ser maestro es todo para mí. Este título es definitivamente un regalo adelantado de Navidad ”.

Rodríguez equilibró sus estudios académicos con múltiples trabajos, incluyendo ser mesera de restaurante, para ganar dinero para la matrícula, libros, así como su teléfono celular, automóvil y seguro. Complementó de esta manera una beca académica parcial que obtuvo como estudiante de primer año. Sus trabajos también pagaban por su atención médica, que incluía visitas frecuentes al médico para tratar una enfermedad crónica que la deja fatigada.

“Necesitaba una mente fuerte para terminar”, dijo Rodríguez, quien se unió a la Organización de Estudiantes de Educación Bilingüe, la Asociación de Maestros del Estado de Texas y Kappa Delta Pi, la sociedad de honor de educación. “Tuve que superar muchos obstáculos. Me demostré a mí misma que podía lograr lo que me propusiera hacer ”.



Dos nuevas carreras

La comunidad de UTEP también celebrará a los primeros graduados de dos nuevos planes de estudios: una licenciatura en ciencias en neurociencia y la Licenciatura en Artes y Ciencias Aplicadas (BAAS).

Paul “Alex” Bower de San Antonio obtuvo el título BAAS con concentración en matemáticas y estudios de seguridad durante el verano. Su horario de trabajo no le permitiría asistir al comienzo, pero está entusiasmado por obtener su título y agradecido a UTEP por la oportunidad de completar esta etapa de su viaje académico.

Bower, proviene de una familia de la Fuerza Aérea, se crió en España, Alemania e Inglaterra antes de que la familia se estableciera en Texas. El estudiante universitario de primera generación decidió posponer la universidad y optó por un trabajo de seguridad con un contratista del gobierno. A pesar de su éxito profesional, siempre quiso obtener un título universitario para servir como modelo a seguir para sus hijos pequeños.

Debido a sus diferentes responsabilidades familiares y profesionales, buscó opciones en línea. Obtuvo su título de AAS en tecnología de soldadura de un colegio comunitario de San Antonio y luego buscó un lugar para obtener su título de licenciatura. Se inscribió en la Universidad Extendida de UTEP en agosto de 2018 en parte debido a su reputación inclusiva.

“Creo que UTEP es una gran institución”, dijo Bower, quien agregó con orgullo que completó sus cursos de UTEP con un promedio de calificaciones de 4.0.

Dijo que la Jones Graduate School of Business de la Universidad de Rice ha aceptado su solicitud y que comenzará allí en enero de 2020.

UTEP comenzó a ofrecer este título durante el semestre de otoño de 2018. Los administradores de la universidad crearon el título específicamente para estudiantes que obtuvieron un título de asociado en una ocupación de salud o campo técnico y quisieron mejorar sus opciones de carrera.

El plan de estudios, ofrecido a través de la Facultad de Artes Liberales y la Universidad Extendida, tiene cursos básicos en línea y presenciales y concentraciones de 15 horas que se alinean con los intereses de los estudiantes. Mientras que los graduados deben completar 120 horas de crédito, UTEP aceptará 33 créditos de transferencia como un bloque técnico de un título de asociado.