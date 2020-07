Con encuestas a la baja, corteja a petroleros

Midland— El presidente Donald Trump trató de dar un impulso moral a la asediada industria energética de Texas durante una visita el miércoles a la Cuenca Pérmica, al tiempo que también reunió a los trabajadores de petróleo y gas contra los demócratas antes de las elecciones de noviembre.

"Le estamos diciendo a los políticos de Washington que intentan abolir la energía estadounidense: no te metas con Texas", dijo Trump durante un discurso en la tarde en la empresa Double Eagle Energy en Midland, luego de una gira por una plataforma petrolera y una recaudación de fondos en la cercana Odessa.

Los comentarios de Trump se duplicaron como parte del discurso de campaña, parte del anuncio de política, ya que atacó repetidamente las propuestas energéticas de los demócratas y predijo que su presunto candidato presidencial, Joe Biden, no "iría demasiado bien en Texas" como resultado. Las encuestas continúan mostrando una estrecha competencia en el estado que alguna vez fue rojo.

En cuanto a la política, Trump anunció una extensión para los exportadores de gas natural licuado, siguiendo la propuesta del Departamento de Energía a principios de este año de extender los contratos de exportación hasta el año 2050. Trump también anunció permisos "que otorgan aprobación a la infraestructura vital de tuberías y ferrocarriles" a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, que incluye "dos permisos que permiten la exportación de crudo de Texas a México", los que firmó, después de hablar, junto a los republicanos de Texas que se unieron a él en Midland.

Por ahora, sin embargo, la industria continúa enfrentando los fuertes vientos en contra de la pandemia de coronavirus. Trump promocionó las acciones de su administración para ayudar a la industria tambaleante a principios de este año, incluido un acuerdo con Arabia Saudita y Rusia para reducir drásticamente la producción.

"Estábamos muy cerca de perder una gran industria muy poderosa", dijo Trump, "y ahora estamos de regreso y seguiremos expandiéndonos".

Entre los permisos que Trump firmó se encontraba uno que otorgó a la compañía NuStar Energy permiso para operar y mantener tuberías existentes debajo del Río Grande que transportan hidrocarburos y productos derivados del petróleo a través de una tubería de 46 millas desde el Condado de Hidalgo hasta el norte de México. Otro permiso firmado por Trump permite que Kansas City Southern Railway Co. construya y opere un nuevo puente ferroviario internacional en Laredo, el tipo de proyecto transfronterizo en el límite internacional que requiere un permiso presidencial.

Aún así, la política consumió una cantidad considerable del discurso de Trump, ya que advirtió que la "izquierda radical ... está luchando por abolir la energía estadounidense, destruir las industrias del petróleo y el gas y eliminar sus empleos".

Trump trató de vincular a Biden con el New Deal “verde”, el ambicioso plan para combatir el cambio climático defendido por la congresista novata Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York. Trump dijo que el New Deal verde “prohibiría el arrendamiento de petróleo y gas en todas las tierras federales, y por cierto, no habría fracking". Biden ha dicho que quiere terminar con todas las perforaciones de petróleo y gas en tierras federales, pero que no apoya una prohibición total del fracking.

Si bien los funcionarios de Texas dieron la bienvenida a Trump al estado al respaldar su "apoyo a los productores de energía de Texas", la industria en todo el estado se vio gravemente afectada en 2020. Al menos 46,000 personas que trabajan en el sector energético de Texas han perdido sus empleos durante la pandemia, y Algunos trabajadores en el oeste de Texas han dicho que no planean regresar a la industria.

En los primeros meses de la pandemia, las pérdidas de empleos energéticos representaron el mayor número de reclamos por desempleo presentados en docenas de condados de Texas, y esos trabajadores podrían tener serios problemas para encontrar nuevos empleos en el sector de petróleo y gas durante al menos el resto de 2020, según análisis del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

El presupuesto estatal también depende en gran medida de los impuestos al petróleo y al gas, y el contralor de Texas Glenn Hegar dijo recientemente que el presupuesto enfrentará un déficit de $4.6 mil millones en parte debido a la gran disminución en el sector del petróleo y el gas. Hegar dijo que la industria no se recuperará pronto.

"La mayoría de la gente realmente se enfoca en el precio, pero un componente igualmente importante es el volumen de producción", dijo Hegar a The Texas Tribune a principios de este mes. "Texas ha perdido una gran cantidad de plataformas".

El estado típicamente representa el 50 por ciento de todas las plataformas en América del Norte, pero eso se ha reducido al 40 por ciento, el número más bajo registrado desde que los datos comenzaron a rastrearse en la década de 1960, dijo.

Trump habló en Double Eagle Energy después de asistir a una recaudación de fondos en la cercana Odessa para su campaña de reelección. Se esperaba que el evento recaudara $ 7 millones, según el Comité Nacional Republicano. Las ganancias se destinaron a Trump Victory, un comité conjunto de recaudación de fondos entre la campaña de Trump y el RNC.

El almuerzo fue en el Odessa Marriott Hotel and Conference Center, y los boletos comenzaron en $ 2,800. Los partidarios que dieron $100,000 pudieron participar de antemano en una mesa redonda con Trump.

El viaje fue la 16ª visita de Trump a Texas como presidente, pero fue la primera en el área de Midland-Odessa, un bastión republicano.

Encuesta tras encuesta en los últimos meses ha mostrado a Trump y Biden en un punto muerto en Texas, que llevó por 9 puntos porcentuales en 2016, el margen más pequeño para un candidato presidencial republicano aquí en dos décadas. Aún así, Trump dijo el miércoles que fue una "gran victoria” y que ahora está" liderando lo que teníamos incluso hace cuatro años ", a pesar de que las encuestas muestran lo contrario.

Biden emitió un comunicado antes de la llegada de Trump a Texas que se centró en su respuesta a la pandemia de coronavirus, que ha ido en aumento en las últimas semanas en todo el estado. Biden señaló que el huracán Hanna, que azotó la costa de Texas durante el fin de semana, ha hecho que la situación en Texas sea "mucho más precaria".

"Señor presidente, ahora no es el momento para hacer politiquería o tomar fotografías", dijo Biden. "Los texanos necesitan un presidente con experiencia y visión para luchar por las familias, sin importar cuántas catástrofes lleguen a nuestras costas".

El Comité Nacional Demócrata también denunció el manejo del virus por parte de Trump con una campaña de publicidad digital de un día en la página de inicio de Odessa American. El Partido Demócrata de Texas realizó una conferencia de prensa antes de la visita de Trump para resaltar cómo la pandemia ha impactado desproporcionadamente a los tejanos latinos.

Luego, el partido señaló en un comunicado que Estados Unidos superó las 150,000 muertes el miércoles y dijo que "nunca tuvo que ser tan malo" bajo Trump y el gobernador Greg Abbott.

El coronavirus se hizo grande incluso antes de que el avión presidencial Air Force One aterrizara en Midland. El representante estadounidense Louie Gohmert, republicano de Tyler, quien se esperaba que viajara con el presidente, anunció que había dado positivo por el virus. Una vez que Trump llegó, un candidato al Congreso de Houston que iba a saludar al presidente en el aeropuerto, Wesley Hunt, anunció que había dado positivo en su camino hacia allí y regresó a casa.