Con donación, becará UT Austin a estudiantes del Borderplex

La organización Woody and Gayle Hunt Family Foundation (WGGHF) anunció una donación de 2.5 millones a la Universidad de Texas en Austin (UT Austin) para apoyar becas para estudiantes de El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez, área que eligen obtener un título universitario en UT Austin.

Como parte del Desafío de Texas de la universidad, UT Austin igualará esta donación dólar por dólar, creando un fondo de 5 millones que otorgará becas a estudiantes universitarios de familias de bajos y medianos ingresos que residen en la región de Borderplex.

“Estamos orgullosos de participar en Texas Challenge para ayudar a los jóvenes de la región de Borderplex a alcanzar sus sueños universitarios en UT Austin sin las preocupaciones financieras que pueden surgir con la educación superior”, dijo Woody L. Hunt, presidente de WGGHF.

“Al invertir en nuestros estudiantes, les brindamos la oportunidad de continuar su educación e invertimos en el talento que mantendrá a El Paso y Texas competitivos e innovadores a nivel mundial durante las próximas décadas”, añadió.

Texas Challenge es una oportunidad única de donaciones creada por UT Austin para reclutar estudiantes de alto potencial de familias de ingresos medios y bajos en todo el estado a través de becas específicas e incentivos financieros. La universidad iguala cualquier donación del Texas Challenge de 100 mil dólares o más, dólar por dólar.

Con la donación de 2.5 millones, UT Austin beneficiará a los estudiantes de la ciudad natal de los Hunt, El Paso, y la región circundante de Borderplex.

Los estudiantes a los que se les otorgue una Beca de la Familia Hunt, la recibirán en años sucesivos hasta la graduación, siempre y cuando sigan cumpliendo con los criterios de elegibilidad. La dotación de becas está diseñada para apoyar a múltiples estudiantes de UT Austin de alto rendimiento cada año a perpetuidad.

“Sres. Hunt ha dado un énfasis muy necesario en UT Austin a la región de Borderplex”, dijo George Chidiac, un beneficiario de El Paso de una beca similar para la Escuela de Negocios McCombs, otorgada por WGHFF.

“Muchos estudiantes se desaniman por los costos ya que otras escuelas les ofrecen becas. Esta es una declaración a los estudiantes que muestra que vamos a recompensar a aquellos que están trabajando duro. No hubiera podido venir a UT Austin si no fuera por las personas que me apoyaron tanto financiera como personalmente. La ayuda es muy útil y creo que su ayuda en forma de becas podría ser de gran alcance”, agregó.

Woody Hunt es ex alumna del Programa de Honores Empresariales de la Universidad de Texas Austin y se graduó en una de las primeras clases de la escuela en 1966. Gayle Hunt también es ex alumna de UT Austin y se graduó con una Licenciatura en Ciencias en Educación Primaria.

“Gracias a la generosidad de Woody and Gayle Hunt Family Foundation, esperamos dar la bienvenida a más estudiantes de El Paso al campus de UT Austin en el otoño y en los años venideros”, dijo Hartzell. “Estudiantes de la región de Borderplex provienen de una comunidad vibrante y única llena de diferentes perspectivas, que se suma a la comunidad diversa que abrazamos aquí en UT Austin Estamos comprometidos a seguir siendo competitivos en todo el país reclutando las mentes más brillantes, que sabemos que están aquí en El Paso”, finalizó

Desde su fundación en 1987, Woody and Gayle Hunt Family Foundation ha invertido en iniciativas, organizaciones y programas educativos clave que ayudan a aumentar los logros educativos en la región de Borderplex, incluidas las becas que ayudan a más estudiantes a obtener una educación superior. Para obtener más información sobre Woody and Gayle Hunt Family Foundation y su compromiso con la educación, visite: https://www.huntfamilyfoundation.com/