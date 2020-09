Con ‘cheques botadores’ financia campaña al Cabildo

Un candidato al Concejo de la Ciudad de El Paso ha estado financiando su campaña con miles de dólares de cheques sin fondos y robo de salarios, de acuerdo a varios reportes hechos a la Policía que fueron entregados en las últimas semanas.

Shawnason Nixon, de 21 años, fue acusado en por lo menos ocho reportes policiacos, de acuerdo a documentos obtenidos por El Paso Matters, al amparo del Decreto de Información Pública de Texas.

Un portavoz de la Policía comentó que los detectives están investigando “casos que han seguido un curso similar de conducta y no sólo la emisión de cheques sin fondos”, aunque rechazaron identificar al responsable.

Shawn Nixon, como está enlistado en las boletas, es uno de cinco candidatos que se postularon para ocupar un puesto en el Distrito 4 del Cabildo de la Ciudad de El Paso. Él culpó a una empleada de la campaña de emitir los cheques sin fondos sin su conocimiento. “No tengo conocimiento de que eso haya ocurrido”, le comentó Nixon a El Paso Matters.

Sin embargo, varias personas que hicieron los reportes a la Policía le comentaron a El Paso Matters que los cheques provinieron directamente de Nixon y en repetidas ocasiones le han pedido que les pague.

Las ocho demandas que fueron recibidas por la Policía de El Paso, y que fueron entabladas en agosto y septiembre, enlistan más de 31 mil dólares en cheques sin fondos y acusaciones de robo de salario en contra de Nixon.

En una entrevista con El Paso Matters, Nixon comentó que su campaña sólo había recaudado 1,200 dólares.

Salvador Espinoza comentó que Nixon contrató a su empresa de limpieza, West Star Cleaning Service, en el mes de junio para que trabajara en una casa situada en el Noreste de El Paso que él había convertido en su oficina de campaña.

La campaña de Nixon le entregó 13 cheques sin fondos por un total de 10 mil 470 dólares, dijo Espinoza.

Agregó que Nixon se disculpó cuando rebotaron los primeros cuatro cheques.

“Hablé con él y le dije que esos pagos habían sido rechazados. Él me contestó que no sabía qué estaba pasando porque su administradora abandonó su puesto y él tuvo que hacerse cargo de muchas cosas”, dijo Espinoza.

Luego, Nixon volvió a incumplir nuevamente con los pagos. Cuando le entregó cinco cheques más sin fondos, Espinoza acudió a la Policía el 26 de agosto.

Espinoza señaló que tuvo que pagar los materiales y los salarios de sus empleados de su bolsillo debido a los cheques sin fondos.

Él es dueño de esa empresa desde hace seis años y nunca había tenido una experiencia como ésta. “Nunca he tenido un cliente que no me haya pagado. Es difícil cuando uno es estafado”.

Richard Schoen Jr. hizo un reporte a la Policía el 15 de agosto, diciendo que la campaña de Nixon le había entregado cheques sin fondos por 9 mil 802 dólares derivados de servicios de arte gráfico.

“Hice muchos banderines, anuncios para los patios, imanes para los vehículos. También le hice tarjetas de presentación y otras cosas impresas”, dijo Schoen en una entrevista con El Paso Matters.

Dijo que cuando le notificó a Nixon que un cheque no tenía fondos, le dio otro cheque de un banco diferente que también rebotó.

Lizet González fue contratada por Nixon como su directora de finanzas de campaña a finales de junio. Ella le proporcionó a El Paso Matters una copia del contrato de empleo en donde dice que le pagaría 14 dólares la hora.

Agregó que se enteró del trabajo a través de la madre de un amigo de la preparatoria. Ella no había tenido experiencia en las campañas políticas. Nixon le permitió a González que contratara a su hermana como asistente. Ellas duraron más de una semana en el trabajo y nunca recibieron su pago.

González comentó que Nixon nunca le dio acceso a las cuentas bancarias de su campaña, aun cuando él la contrató como directora de finanzas.

“El día en que se suponía que íbamos a cambiar toda la información en los bancos a mi nombre y me iba a agregar en las cuentas y todas esas cosas, tuvimos que reunirnos con los Obama porque Michelle Obama iba a darle un subsidio e íbamos a cenar con ellos”, dijo González.

Ella y su hermana hicieron reportes ante la Policía alegando el robo de servicios por más de 500 dólares por el trabajo que no les pagó.

Nixon negó los alegatos del robo de salarios. “Hay muchas personas que han dicho que las contraté, pero no lo hice. Ellos eran voluntarios”, dijo.